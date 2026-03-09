  • Спортс
Черданцев о Карседо в «Спартаке»: «Странное решение, иностранный тренер – хождение по кругу, тем более без опыта работы с такой командой. Помощник и главный – две разные профессии»

Черданцев о Карседо: его назначение – странное решение, «Спартак» ходит по кругу.

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился мыслями о назначении Хуана Карседо в «Спартак».

Испанский тренер возглавил красно-белых в январе, перейдя из кипрского «Пафоса». В прошлом специалист работал в штабе «Спартака», когда клуб тренировал Унаи Эмери.

Сегодня команда Карседо обыграла «Акрон» (4:3) в 20-м туре Мир РПЛ. Черданцев высказался до матча.

– Для меня это странное решение. Для меня иностранный тренер – хождение по кругу. Тем более, такой.

Понятно, что Моуринью не приедет. Но назначение тренера, по сути, без опыта работы, который с такой командой как главным тренером никогда не работал. Помощник и главный тренер – две разные профессии.

– Ты предрекаешь изгнание?

– Что значит изгнание? Думаю, что это будет хождение по кругу. Некоторое время он поработает.

После назначения я сказал – может, пойдет, а может, нет, – заявил Черданцев в беседе с Сергеем Егоровым.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
