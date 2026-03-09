Черданцев о Карседо в «Спартаке»: «Странное решение, иностранный тренер – хождение по кругу, тем более без опыта работы с такой командой. Помощник и главный – две разные профессии»
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился мыслями о назначении Хуана Карседо в «Спартак».
Испанский тренер возглавил красно-белых в январе, перейдя из кипрского «Пафоса». В прошлом специалист работал в штабе «Спартака», когда клуб тренировал Унаи Эмери.
Сегодня команда Карседо обыграла «Акрон» (4:3) в 20-м туре Мир РПЛ. Черданцев высказался до матча.
– Для меня это странное решение. Для меня иностранный тренер – хождение по кругу. Тем более, такой.
Понятно, что Моуринью не приедет. Но назначение тренера, по сути, без опыта работы, который с такой командой как главным тренером никогда не работал. Помощник и главный тренер – две разные профессии.
– Ты предрекаешь изгнание?
– Что значит изгнание? Думаю, что это будет хождение по кругу. Некоторое время он поработает.
После назначения я сказал – может, пойдет, а может, нет, – заявил Черданцев в беседе с Сергеем Егоровым.
По факту у чувака хороший background группа ЛЧ, и много лет в штабе Эмери.
Например Артета до Арсенала был в штабе Гвардиолы и сейчас выиграет для Арсенала титул АПЛ первый за 22 года.