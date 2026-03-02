🎥 Какой же Райс – красавчик. Единственный заметил и узнал двух легенд
Деклан Райс вновь слушал насмешки от фанатов «Челси», а когда очередной угловой «Арсенала» привел к голу, веселился уже англичанин. Полузащитник «канониров» отметился не только маленьким хулиганством и ассистом – камеры запечатлели красивый поступок игрока.
Покидая поле, футболисты обеих команд проходили мимо двух мужчин с аккредитациями. Скромными мужчинами, стоявшими у входа в туннель «Эмирейтс», оказались Эммануэль Пети и Фредрик Юнгберг. Оба когда-то выступали за «Арсенал», а француз завершил игровую карьеру в составе «Челси».
Райс был единственным, кто заметил и узнал ветеранов. Деклан, разумеется, поздоровался с легендами этой игры.
Тут только уважение.
Лол, а ничего, что Юнгберг был и.о. главного тренера после Эмери, пока клуб согласовывал договор с Артетой?