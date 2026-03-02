🎥 Райс опять смеялся над фанатами «Челси» после углового «Арсенала». Они не выучили урок

«Арсенал» в третий раз в 2026 году оказался сильнее «Челси»: в рамках 28-го тура Премьер-лиги «канониры» обыграли соседей со счетом 2:1 на домашней арене. Все три мяча были забиты после угловых подопечными Микеля Артеты – Пьеро Инкапиэ срезал в свои ворота.

До матча чемпионата «Арсенал» дважды обыграл соперника в рамках Кубка лиги. В первой игре на «Стэмфорд Бридж» поклонники «Челси» смеялись и кричали Деклану Райса оскорбления. Англичанин в этот момент готовился подавать угловой. Когда мяч оказался в сетке, полузащитник повернулся к трибуне «синих» и широко улыбнулся.

Ситуация повторилась и на «Эмирейтс» во время матча чемпионата. Перед угловым Райс вновь слушал насмешки от болельщиков, а после взятия ворот смеялся уже Деклан.

В Англии ничего не меняется?