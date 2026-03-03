  • Спортс
51

Мастантуоно получил прямую красную на 95-й минуте матча с «Хетафе» за слова в адрес судьи. Хейсен и Каррерас не сыграют с «Сельтой» из-за перебора карточек

Хейсен, Каррерас и Мастантуоно пропустят матч с «Сельтой».

Три футболиста «Реала» пропустят матч с «Сельтой» из-за дисквалификации.

Команда Альваро Арбелоа уступила «Хетафе» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 0:1. в 26-м туре Ла Лиги.

На 68-й минуте матча защитник «Реала» Дин Хейсен получил желтую карточку за грубый подкат против форварда «Хетафе» Луиса Васкеса. На 3-й добавленной ко второму тайму минуте предупреждение получил Альваро Каррерас, сфоливший на Марио Мартине. Оба футболиста «сливочных» получили по 5-й карточке в нынешнем сезоне Ла Лиги и пропустят игру с «Сельтой» в следующем туре.

На 5-й добавленной ко 2-му тайму минуте арбитр Алехандро Муньис показал форварду «Реала» Франко Мастантуоно прямую красную карточку за споры. Отметим, что в случае желтой карточки в сегодняшнем матче аргентинец также пропустил бы следующий матч Ла Лиги.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
51 комментарий
Почему не пишите, что он прикрывал рот?:))
Ответ rigobersong
Почему не пишите, что он прикрывал рот?:))
Комментарий скрыт
Ответ rigobersong
Почему не пишите, что он прикрывал рот?:))
Комментарий скрыт
пенок то нет. чего хотели?
Ответ Абдул Абакаев
пенок то нет. чего хотели?
Судьи негодяи, второй матч подряд нормально судят мадрид.
Сегодня тоже беспредел реф устроил, пенку посмел не поставить за борьбу рюдигера в пяти метрах от подачи углового и за отскок в руку от своей же ноги у защитника хетафе, после прострела сношателя угловых флажков.

Непонятно теперь как мадриду побеждать , при такой беспредельной и дискриминационной судейской адекватности
Скаута который привез это чудо, конечно было бы не плохо уволить. Что в нем разглядели до сих пор не понятно. Ах да , им же "ПСЖ" интересовался. Вот и весь скаутинг. Понаберут молодых дарований, а потом не знают как это все использовать. И дорования эти ведут себя как будто уже все выиграли в футболе. А на деле мяч остановить не могут.
Ответ SD_RM_VC
Скаута который привез это чудо, конечно было бы не плохо уволить. Что в нем разглядели до сих пор не понятно. Ах да , им же "ПСЖ" интересовался. Вот и весь скаутинг. Понаберут молодых дарований, а потом не знают как это все использовать. И дорования эти ведут себя как будто уже все выиграли в футболе. А на деле мяч остановить не могут.
Глянь как играет в Лионе Эндрик, которого отдали в аренду. Тоже говорили зачем его взяли и т.д. А он прям феррит там. Люди в ютубе пишут, что смотрят игры Лиона именно и-за него. Так что дело возможно не в скаутах и игроках.
Ответ SD_RM_VC
Скаута который привез это чудо, конечно было бы не плохо уволить. Что в нем разглядели до сих пор не понятно. Ах да , им же "ПСЖ" интересовался. Вот и весь скаутинг. Понаберут молодых дарований, а потом не знают как это все использовать. И дорования эти ведут себя как будто уже все выиграли в футболе. А на деле мяч остановить не могут.
Пацану то 18 лет и это его первый год в Европе и вдали от дома. Кажется, люди стали забывать, что не все обязаны как Ямаль играть в этом возрасте
Карточка отскочила от Рюдигера в Мастантуоно
Не, Реал в этом году очень слаб, только индивидуальные действия некоторых игроков дают результат, удивительно что они с Барсой шли вровень аж до сегодняшнего дня
Ответ Актобе14
Не, Реал в этом году очень слаб, только индивидуальные действия некоторых игроков дают результат, удивительно что они с Барсой шли вровень аж до сегодняшнего дня
Потому что у Барсы своих проблем куча .
Ответ Актобе14
Не, Реал в этом году очень слаб, только индивидуальные действия некоторых игроков дают результат, удивительно что они с Барсой шли вровень аж до сегодняшнего дня
Причина в количестве пенальти. Убрать их и отрыв был бы гораздо больше
Сельта сейчас годно играет - нахлобучит этих понторезов кривоногих.
Этот вундеркинд уровень ФК Сочи. Да и то , Крамарич посильнее будет наверное
мне кажется фолов и симуляции в этой игре от обеих команд было столько что этот матч можно с уверенностью заявить что это худшая игра сезона.
и с ними еще Барсе играть, причем их поле.. эхх! Реал мне He нравится, но вот Хетафе это отвратительная команда, а так по игре было ощущение что у Хетафе есть осмысленная игра, если не смотреть на симуляции и грубость то играют то вполне прилично, думаю они и без этих симуляции и агресси могли быть крепким середняком.. а вот у Реала не было ничего кроме симуляции и ответной грубостью.
кое что заметил, когда камеры показывают на фанатов то все сидят тихо, никого не увидел кричащих, откуда эти свисты и постоянный шум?! диджеи там рулят или же кричат только те кто не попадает в камеру?
Ответ TAGAY
мне кажется фолов и симуляции в этой игре от обеих команд было столько что этот матч можно с уверенностью заявить что это худшая игра сезона. и с ними еще Барсе играть, причем их поле.. эхх! Реал мне He нравится, но вот Хетафе это отвратительная команда, а так по игре было ощущение что у Хетафе есть осмысленная игра, если не смотреть на симуляции и грубость то играют то вполне прилично, думаю они и без этих симуляции и агресси могли быть крепким середняком.. а вот у Реала не было ничего кроме симуляции и ответной грубостью. кое что заметил, когда камеры показывают на фанатов то все сидят тихо, никого не увидел кричащих, откуда эти свисты и постоянный шум?! диджеи там рулят или же кричат только те кто не попадает в камеру?
Ну такой стиль у Хетафе. У них стоимость состава, если не путаю, предпоследняя с конца, а команда в середине таблицы. Берут свое борьбой, где-то грязной. Забивают по праздникам, но и пропускают мало. Сложно тут упрекать команду, которая вся вместе, как пол Винисиуса стоит)
Ответ Stormbringer
Ну такой стиль у Хетафе. У них стоимость состава, если не путаю, предпоследняя с конца, а команда в середине таблицы. Берут свое борьбой, где-то грязной. Забивают по праздникам, но и пропускают мало. Сложно тут упрекать команду, которая вся вместе, как пол Винисиуса стоит)
Это не стиль. Это не футбол. Финансовое состояние - не оправдание. Люди не хотят играть в мяч, от слова совсем. Хватит это оправдывать.
Судья просто красава сегодня, не поддался на дешевые провокации ни разу
