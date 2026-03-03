Мастантуоно получил прямую красную на 95-й минуте матча с «Хетафе» за слова в адрес судьи. Хейсен и Каррерас не сыграют с «Сельтой» из-за перебора карточек
Три футболиста «Реала» пропустят матч с «Сельтой» из-за дисквалификации.
Команда Альваро Арбелоа уступила «Хетафе» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 0:1. в 26-м туре Ла Лиги.
На 68-й минуте матча защитник «Реала» Дин Хейсен получил желтую карточку за грубый подкат против форварда «Хетафе» Луиса Васкеса. На 3-й добавленной ко второму тайму минуте предупреждение получил Альваро Каррерас, сфоливший на Марио Мартине. Оба футболиста «сливочных» получили по 5-й карточке в нынешнем сезоне Ла Лиги и пропустят игру с «Сельтой» в следующем туре.
На 5-й добавленной ко 2-му тайму минуте арбитр Алехандро Муньис показал форварду «Реала» Франко Мастантуоно прямую красную карточку за споры. Отметим, что в случае желтой карточки в сегодняшнем матче аргентинец также пропустил бы следующий матч Ла Лиги.
Сегодня тоже беспредел реф устроил, пенку посмел не поставить за борьбу рюдигера в пяти метрах от подачи углового и за отскок в руку от своей же ноги у защитника хетафе, после прострела сношателя угловых флажков.
Непонятно теперь как мадриду побеждать , при такой беспредельной и дискриминационной судейской адекватности
и с ними еще Барсе играть, причем их поле.. эхх! Реал мне He нравится, но вот Хетафе это отвратительная команда, а так по игре было ощущение что у Хетафе есть осмысленная игра, если не смотреть на симуляции и грубость то играют то вполне прилично, думаю они и без этих симуляции и агресси могли быть крепким середняком.. а вот у Реала не было ничего кроме симуляции и ответной грубостью.
кое что заметил, когда камеры показывают на фанатов то все сидят тихо, никого не увидел кричащих, откуда эти свисты и постоянный шум?! диджеи там рулят или же кричат только те кто не попадает в камеру?