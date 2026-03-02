🎥 Салиба доигрался! Разозлил болбоя «Арсенала» слишком бурным празднованием

Юрриен Тимбер забил победный гол в матче 28-го тура АПЛ против «Челси» на 66-й минуте после углового. «Синие» вскоре остались в меньшинстве, но больше голов в противостоянии забито не было.

Ярче самого Тимбера радовался Вильям Салиба – француз на эмоциях пнул мяч. Снаряд просвистел над головой бедного болбоя, а подставка для мяча отлетела в ноги мальчишке. Сперва парень испугался, а когда понял, что мяч, за который он отвечал, улетел на трибуны, недовольно развел руки, что-то крича Вильяму.

Видео со злющим болбоем очаровало болельщиков, ролик быстро разлетелся по соцсетям.

Через 10 лет расскажем, где тот самый болбой, которого разозлил Салиба.