У «Реала» 4 поражения и 8 побед при Арбелоа

«Реал» проиграл 4-й матч под руководством Альваро Арбелоа .

Команда уступила «Хетафе » в домашнем матче 26-го тура Ла Лиги (0:1).

С момента назначения Арбелоа на пост главного тренера «Реал» во всех турнирах одержал 8 побед и потерпел 4 поражения, в том числе от «Альбасете» в 1/8 финала Кубка Испании.

6 марта «Реал » сыграет на выезед с «Сельтой».