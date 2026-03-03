61

У «Реала» 4 поражения и 8 побед при Арбелоа

«Реал» проиграл 4-й матч при Альваро Арбелоа.

«Реал» проиграл 4-й матч под руководством Альваро Арбелоа.

Команда уступила «Хетафе» в домашнем матче 26-го тура Ла Лиги (0:1).

С момента назначения Арбелоа на пост главного тренера «Реал» во всех турнирах одержал 8 побед и потерпел 4 поражения, в том числе от «Альбасете» в 1/8 финала Кубка Испании.

6 марта «Реал» сыграет на выезед с «Сельтой».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Главное, чтобы Винисиус трахал угловой флажок и был доволен
Ответ shin93
Главное, чтобы Винисиус трахал угловой флажок и был доволен
Сегодня не получилось. Домой наверное унесёт.
Ответ shin93
Главное, чтобы Винисиус трахал угловой флажок и был доволен
Танцуй Вини, танцуй ещё! Хрен с ним с Алонсо! Танец важнее.
реал конечно погряз в дикое болото, негрейра, расизм, реалтв, вечные нырки (без шуток уже смешно смотреть на эти симуляции), удары исподтишка, просто одна грязь, поменять умного, рассудительного игрока и как тренера Алонсо на шавку винисиуса это конечно великий мув, который будет аукаться еще долго, пока клуб будет идти на поводу у шимпанзе дела в гору не пойдут, адекватным болельщикам держатся, темные времена у всех были и такой клуб как Реал, обязательно выберется из них, ну а кто хихикал над проблемами Барсы привет, в прочем они вряд ли из будок вылезут
Ответ b_arfa
реал конечно погряз в дикое болото, негрейра, расизм, реалтв, вечные нырки (без шуток уже смешно смотреть на эти симуляции), удары исподтишка, просто одна грязь, поменять умного, рассудительного игрока и как тренера Алонсо на шавку винисиуса это конечно великий мув, который будет аукаться еще долго, пока клуб будет идти на поводу у шимпанзе дела в гору не пойдут, адекватным болельщикам держатся, темные времена у всех были и такой клуб как Реал, обязательно выберется из них, ну а кто хихикал над проблемами Барсы привет, в прочем они вряд ли из будок вылезут
Зато у них 15лч
Ответ b_arfa
реал конечно погряз в дикое болото, негрейра, расизм, реалтв, вечные нырки (без шуток уже смешно смотреть на эти симуляции), удары исподтишка, просто одна грязь, поменять умного, рассудительного игрока и как тренера Алонсо на шавку винисиуса это конечно великий мув, который будет аукаться еще долго, пока клуб будет идти на поводу у шимпанзе дела в гору не пойдут, адекватным болельщикам держатся, темные времена у всех были и такой клуб как Реал, обязательно выберется из них, ну а кто хихикал над проблемами Барсы привет, в прочем они вряд ли из будок вылезут
Так то шимпанзе у них особенное, лего умеет собирать.
Главное,что б Вини танцевал,все остальное вторично
Как начинался сезон. Арда плеймейкер, Мбаппе на острие, винисиус на лавке, а Джуд в лазарете и игра была интересной, был виден рисунок, тренерские идеи которые напрочь отсутствовали при анчелотти и его гениальном сынке. Затем началось нытье винисиуса, вернулся Джуд который должен был играть ведь за него заплатили гору денег и все наработки Алонсо пошли коту под хвост. А всего то надо было убрать из команды эту бразильскую грязь и дать Алонсо построить команду. Ведь он умный тренер и был умным игроком, что не скажешь про арбелоа, который и игроком был тупым и тренер такой же.
Ответ Белый ходок
Как начинался сезон. Арда плеймейкер, Мбаппе на острие, винисиус на лавке, а Джуд в лазарете и игра была интересной, был виден рисунок, тренерские идеи которые напрочь отсутствовали при анчелотти и его гениальном сынке. Затем началось нытье винисиуса, вернулся Джуд который должен был играть ведь за него заплатили гору денег и все наработки Алонсо пошли коту под хвост. А всего то надо было убрать из команды эту бразильскую грязь и дать Алонсо построить команду. Ведь он умный тренер и был умным игроком, что не скажешь про арбелоа, который и игроком был тупым и тренер такой же.
Ой, да очнитесь уже, фаны Алонсо. У него было полгода, чтобы выстроить свою игру. Он умудрился проиграть всем топам, с которыми играл. Игроки по физике были дохлые, даже те, кто выходил на замену. Плюс тотальный раздрай в раздевалке. Вот она, работа вашего гениального тренера. Аморим после себя хотя бы физически годную команду оставил...
Ответ Мармотик
Ой, да очнитесь уже, фаны Алонсо. У него было полгода, чтобы выстроить свою игру. Он умудрился проиграть всем топам, с которыми играл. Игроки по физике были дохлые, даже те, кто выходил на замену. Плюс тотальный раздрай в раздевалке. Вот она, работа вашего гениального тренера. Аморим после себя хотя бы физически годную команду оставил...
Все глупые, один ты умный. До тех пор пока твой черный идол не начал монстр интриги все отлично было и к команды, и у Алонсо. На классе обыграл Флика (проиграл всем топам) и шел с отрывом первым в ла лиге. Как только эта бразильская мразота с его кентами начали свои интриги, все пошло коту под хвост. Ну нет нынче Алонсо и что? Алонсо проигрывал топам говоришь? Но у него 4 поражения топ клубам, а у арбелоа 4 поражения ноунеймам, один из которых на дне секунды. Очнись лучше ты и пойми что ты а этом спорте нифига не разбираешься.
Да плевать на поражения. Давайте послушаем арбелоа и то, как ему понравилась игра винисиуса.
-4 Зима пришла в дом Меренгов
Нельзя просто взять и убрать системного тренера. Нужно было давать Алонсо спокойно работать без напрягов как минимум год, чтобы настроить все. И эту чёрную обезьяну он либо бы приструнил, либо пришлось бы продать на благо клуба. Но Пересу нужна не команда, а красивое шапито
Ответ chsccfrmfz
Нельзя просто взять и убрать системного тренера. Нужно было давать Алонсо спокойно работать без напрягов как минимум год, чтобы настроить все. И эту чёрную обезьяну он либо бы приструнил, либо пришлось бы продать на благо клуба. Но Пересу нужна не команда, а красивое шапито
Нужно было приструнивать его еще после замены в классико, но на это никто никак не отреагировал
Удивило не то, что Хетафе проиграли, а что смогли Бенфику пройти)
Она так-то посильнее будет команд вроде Хетафе и Осасун.
Ну закономерно все, не должен этот Реал где либо побеждать, весело следующему президенту будет весь бардак разгребать)
Как красиво ушел Тони Кроос, а. Ну вот неужели люди которые пересидели в Реале и уже отдали все, не могли также красиво и вовремя уйти?
Ответ VuNePonimaete
Удивило не то, что Хетафе проиграли, а что смогли Бенфику пройти) Она так-то посильнее будет команд вроде Хетафе и Осасун. Ну закономерно все, не должен этот Реал где либо побеждать, весело следующему президенту будет весь бардак разгребать) Как красиво ушел Тони Кроос, а. Ну вот неужели люди которые пересидели в Реале и уже отдали все, не могли также красиво и вовремя уйти?
просто Хетафе не испугались в отличии от Бенфики)Бенфика дома играла на ничью,это о многом говорит.
Ответ VuNePonimaete
Удивило не то, что Хетафе проиграли, а что смогли Бенфику пройти) Она так-то посильнее будет команд вроде Хетафе и Осасун. Ну закономерно все, не должен этот Реал где либо побеждать, весело следующему президенту будет весь бардак разгребать) Как красиво ушел Тони Кроос, а. Ну вот неужели люди которые пересидели в Реале и уже отдали все, не могли также красиво и вовремя уйти?
Кто именно должен был красиво уйти? Карвахаль разве что.
Ожидание в начале сезона : Алонсо построит крепкую добротную супер - прессингующую - атакующую команду которая будет сносить всех не глядя . Реальность : Винисиус - Арбелоа - расизм - лизание - поражения
Понятно, что Арбелоа - не тренер вовсе, но он и как человек -отстой. Вовсю нахваливать Вини и других игроков, просто показывая, что готов на все, лишь бы хоть немного потренировать Мадрид.
Алонсо вызывает уважение. Футбол давно изменился. Сейчас без подключения к прессингу всех игроков команды не выиграть матч даже у команды бордаласов. Просто посмотрите, как тот же Холанд прессингует, даже когда Сити разгромно ведет в счете.
Мне кажется, что сегодняшняя игра окончательно показала, что этот Реал закончился. Не будет уже ничего хорошего. И дело не в травмах. Пересу гордость не позволит признать, что он сильно ошибся, встав на сторону игроков, а не тренера (еще раз, альберола - не тренер).
Рекомендуем