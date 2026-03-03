У «Реала» 4 поражения и 8 побед при Арбелоа
«Реал» проиграл 4-й матч при Альваро Арбелоа.
«Реал» проиграл 4-й матч под руководством Альваро Арбелоа.
Команда уступила «Хетафе» в домашнем матче 26-го тура Ла Лиги (0:1).
С момента назначения Арбелоа на пост главного тренера «Реал» во всех турнирах одержал 8 побед и потерпел 4 поражения, в том числе от «Альбасете» в 1/8 финала Кубка Испании.
6 марта «Реал» сыграет на выезед с «Сельтой».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Она так-то посильнее будет команд вроде Хетафе и Осасун.
Ну закономерно все, не должен этот Реал где либо побеждать, весело следующему президенту будет весь бардак разгребать)
Как красиво ушел Тони Кроос, а. Ну вот неужели люди которые пересидели в Реале и уже отдали все, не могли также красиво и вовремя уйти?
Алонсо вызывает уважение. Футбол давно изменился. Сейчас без подключения к прессингу всех игроков команды не выиграть матч даже у команды бордаласов. Просто посмотрите, как тот же Холанд прессингует, даже когда Сити разгромно ведет в счете.
Мне кажется, что сегодняшняя игра окончательно показала, что этот Реал закончился. Не будет уже ничего хорошего. И дело не в травмах. Пересу гордость не позволит признать, что он сильно ошибся, встав на сторону игроков, а не тренера (еще раз, альберола - не тренер).