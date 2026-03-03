«Реал» на 4 очка отстает от лидирующей «Барселоны» после 26 туров Ла Лиги

«Барса» увеличил отрыв от «Реала» в Ла Лиге.

«Барселона » укрепила преимущество в турнирной таблице Ла Лиги.

В 26-м туре команда Ханси Флика разгромила «Вильярреал» (4:1), а «Реал » Альваро Арбелоа уступил «Хетафе » (0:1).

В активе каталонцев на данный момент 64 балла, мадридцы с 60 баллами отстают на 4 очка.

Тройку замыкает «Атлетико » с 51 баллом. Столько же очков у идущего четвертым «Вильярреала ».