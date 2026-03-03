«Реал» на 4 очка отстает от лидирующей «Барселоны» после 26 туров Ла Лиги
«Барса» увеличил отрыв от «Реала» в Ла Лиге.
«Барселона» укрепила преимущество в турнирной таблице Ла Лиги.
В 26-м туре команда Ханси Флика разгромила «Вильярреал» (4:1), а «Реал» Альваро Арбелоа уступил «Хетафе» (0:1).
В активе каталонцев на данный момент 64 балла, мадридцы с 60 баллами отстают на 4 очка.
Тройку замыкает «Атлетико» с 51 баллом. Столько же очков у идущего четвертым «Вильярреала».
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
Я болею за Реал 18 лет, но я искренне желаю Барселоне стать чемпионом в этом сезоне.
Реал ни на йоту не наиграл на чемпионство. Мне противно видеть настолько беззубый в атаке Реал. Реал, который накупил кучу игроков, но забивать может только или с пенальти, удалений у соперника, или за счет редких индивидуальных перфомансов. Реал, который про расизм и Негрейру говорит больше, чем играет в футбол. Левакам нет места в футболе. Для сравнения Барселону смотреть одно удовольствие, и это без многомиллионных вложений.
Как же я ностальгирую по Реалу 2010-2018: даже когда не выигрывали, абсолютно всегда было ощущение, что вот-вот забьют. Нынешний Реал даже не дает надежды ожидать гол, полная импотенция в атаке. Часто ловишь себя на мысли, что в телефон залипать интереснее, чем смотреть этот ватокат с кучей технического брака и минимумом продвижения мяча.
Для тех, кто хейтит Роналду: ни один из текущих игроков Реала не стоит и ногтя праймового Роналду периода Реала. Даже в кризисные месяцы португалец был намного опаснее всей этой гуталиновой шайки-лейки вместе взятой. Да даже Бэйл в худшие сезоны давал больше агрессии в атаке. А нынешнюю атаку Мадрида не боится защита ни одного испанского клуба, настолько они инертные, читаемые и медлительные. А технического брака больше, чем у клубов РПЛ. Мне как-то писали, что у Хейсена пас крутой. Хейсен - топ-3 худших защитников Реала за последние лет 15: дрыщ без физухи, скорости, с большим количеством обрезок, неумением выбирать позицию.
Этот Реал не имеет права ни выигрывать чемпионство, ни проходить Сити, иначе это будет насмехательство над футболом.
Ладно еще если бы была достойная замена посреди сезона, но ведь её не было
Что им можно будет заново друзей своих приводить на базу, безответственно относиться к тренировкам, может на Ибицу после матча слетать(были и такие инсайды). А, ну и конечно, главное чтобы Винисиус заново мог танцевать:)
15 лет болею за этот клуб и именно в этом сезоне есть отвращение к команде
Они этим занимаются потому что их состав стоит 80 млн.
А состав Мадрида стоит 1.8 миллиарда, но играют они точно так же, только еще и пенки левые рисуют.
Но почему-то решили этого игрока оставить, так еще и потакать ему в конфликте с тренерами... То есть выбрать сторону игрока в конфликте с тренером(уже сомнительно), но тут еще и конкретно игрока, который вообще не определяющий игрок и вообще не нужен. У Вас же вроде за бешеные бабки куплен Мбаппе, вот он ваш, новый Роналду, новый Франчайз-игрок, а афро-бразилец лишь "пережиток прошлого". Недалекие люди в руководстве Реала своими действиями вогнали клуб в нестабильные смутные времена, и не факт, что Реал быстро оттуда выберется.
Тренера нет (куколда какого-то позвали)
Президента нет (мумия с деменцией)
Результаты соответсвующие...
Зато Винисиус теперь улыбается ! (С)
Арбелоа, Вини, ХАусен, Чуамени, Беллингем🤣🤣🤣 даже Мбаппе потерялся с такими партнерами….
Скупили весь трансфермаркт, а играть забыли. Каких-то ещё ноунеймов пол состава физрук ставит. Барса вообще в долгах и стадион строит и игра красивая, и без пенок выигрывают. С игры забивают. Эти школьники будут всю Европу кошмарить через 2-3 года. А Реал будет дальше опускаться