«Реал» на 4 очка отстает от лидирующей «Барселоны» после 26 туров Ла Лиги

«Барса» увеличил отрыв от «Реала» в Ла Лиге.

«Барселона» укрепила преимущество в турнирной таблице Ла Лиги. 

В 26-м туре команда Ханси Флика разгромила «Вильярреал» (4:1), а «Реал» Альваро Арбелоа уступил «Хетафе» (0:1).

В активе каталонцев на данный момент 64 балла, мадридцы с 60 баллами отстают на 4 очка. 

Тройку замыкает «Атлетико» с 51 баллом. Столько же очков у идущего четвертым «Вильярреала». 

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
Накипело…
Я болею за Реал 18 лет, но я искренне желаю Барселоне стать чемпионом в этом сезоне.
Реал ни на йоту не наиграл на чемпионство. Мне противно видеть настолько беззубый в атаке Реал. Реал, который накупил кучу игроков, но забивать может только или с пенальти, удалений у соперника, или за счет редких индивидуальных перфомансов. Реал, который про расизм и Негрейру говорит больше, чем играет в футбол. Левакам нет места в футболе. Для сравнения Барселону смотреть одно удовольствие, и это без многомиллионных вложений.
Как же я ностальгирую по Реалу 2010-2018: даже когда не выигрывали, абсолютно всегда было ощущение, что вот-вот забьют. Нынешний Реал даже не дает надежды ожидать гол, полная импотенция в атаке. Часто ловишь себя на мысли, что в телефон залипать интереснее, чем смотреть этот ватокат с кучей технического брака и минимумом продвижения мяча.
Для тех, кто хейтит Роналду: ни один из текущих игроков Реала не стоит и ногтя праймового Роналду периода Реала. Даже в кризисные месяцы португалец был намного опаснее всей этой гуталиновой шайки-лейки вместе взятой. Да даже Бэйл в худшие сезоны давал больше агрессии в атаке. А нынешнюю атаку Мадрида не боится защита ни одного испанского клуба, настолько они инертные, читаемые и медлительные. А технического брака больше, чем у клубов РПЛ. Мне как-то писали, что у Хейсена пас крутой. Хейсен - топ-3 худших защитников Реала за последние лет 15: дрыщ без физухи, скорости, с большим количеством обрезок, неумением выбирать позицию.

Этот Реал не имеет права ни выигрывать чемпионство, ни проходить Сити, иначе это будет насмехательство над футболом.
Ответ Mr.mojo_risin
Тоже болею за Реал уже 17 лет, поддерживаю каждое твое слово.
Ответ Mr.mojo_risin
Они не стоят ногтя даже нынешнего Роналду
Слив Алонсо еще долго будет аукаться этим фестивальщикам
Хз на что надеялись игроки, когда шли на это...
Ладно еще если бы была достойная замена посреди сезона, но ведь её не было
Ну как на что))

Что им можно будет заново друзей своих приводить на базу, безответственно относиться к тренировкам, может на Ибицу после матча слетать(были и такие инсайды). А, ну и конечно, главное чтобы Винисиус заново мог танцевать:)

15 лет болею за этот клуб и именно в этом сезоне есть отвращение к команде
Пускай Мадридские дети не ноют, что Хетафе играет грязно, тянут время, симулируют...
Они этим занимаются потому что их состав стоит 80 млн.

А состав Мадрида стоит 1.8 миллиарда, но играют они точно так же, только еще и пенки левые рисуют.
Если бы не судьи, то отставали бы очков на 15
Фактос и отставали бы на 15 титулов чемпиона страны
Рюдигер и Винисиус - отвратительное лицо нынешнего Реала. Перес превратил великий клуб в африканское гетто
При этом Рюдигер всегда был игроком весьма "сомнительного" уровня, но почему-то долгое время имел репутацию "топ-игрока своей позиции". Винисиус, несмотря на то, что крайне недалекий человек и крайне неприятный, когда-то на поле показывал топовый уровень. Но еще даже до прихода Мбаппе наметился вроде бы некоторый спад, а с приходом Черепашки стало очевидно, что "ставку надо делать" на кого-то одного, и этот один очевидно не Винисиус.

Но почему-то решили этого игрока оставить, так еще и потакать ему в конфликте с тренерами... То есть выбрать сторону игрока в конфликте с тренером(уже сомнительно), но тут еще и конкретно игрока, который вообще не определяющий игрок и вообще не нужен. У Вас же вроде за бешеные бабки куплен Мбаппе, вот он ваш, новый Роналду, новый Франчайз-игрок, а афро-бразилец лишь "пережиток прошлого". Недалекие люди в руководстве Реала своими действиями вогнали клуб в нестабильные смутные времена, и не факт, что Реал быстро оттуда выберется.
Это ты еще Асенсио в деле не видел😂
Говорят,Винисиус все еще танцует в Лиссабоне
Надо поропосить и Неймара станцевать, танцы по всему свету
Команды нет (стадо баранов в белом на поле)
Тренера нет (куколда какого-то позвали)
Президента нет (мумия с деменцией)
Результаты соответсвующие...
Зато Винисиус теперь улыбается ! (С)
И танцует !)
реал позор испанского футбола:)
Комментарий скрыт
Чо?:)
Жесть какой середняк Реал
Арбелоа, Вини, ХАусен, Чуамени, Беллингем🤣🤣🤣 даже Мбаппе потерялся с такими партнерами….
Скупили весь трансфермаркт, а играть забыли. Каких-то ещё ноунеймов пол состава физрук ставит. Барса вообще в долгах и стадион строит и игра красивая, и без пенок выигрывают. С игры забивают. Эти школьники будут всю Европу кошмарить через 2-3 года. А Реал будет дальше опускаться
Ой, а что случилось? Дельфинарий закрылся? Где пенальти за актерское мастерство?
