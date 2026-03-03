«Реал» проиграл «Хетафе» впервые за 9 матчей. Было 8 побед подряд с общим счетом 12:1 после поражения в 2022-м
«Реал» уступил «Хетафе» впервые с 2022 года.
«Реал» под руководством Альваро Арбелоа проиграл «Хетафе» со счетом 0:1 в 26-м туре Ла Лиги.
Это первое поражение мадридцев за последние 9 матчей команд.
До этого «сливочные» уступали сопернику 2 января 2022 года. С тех пор на счету «Мадрида» было 8 побед с общим счетом 12:1.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ни дня без рекорда!
Я болею за Реал 18 лет, но я искренне желаю Барселоне стать чемпионом в этом сезоне.
Реал ни на йоту не наиграл на чемпионство. Мне противно видеть настолько беззубый в атаке Реал. Реал, который накупил кучу игроков, но забивать может только или с пенальти, удалений у соперника, или за счет редких индивидуальных перфомансов. Реал, который про расизм и Негрейру говорит больше, чем играет в футбол. Левакам нет места в футболе. Для сравнения Барселону смотреть одно удовольствие, и это без многомиллионных вложений.
Как же я ностальгирую по Реалу 2010-2018: даже когда не выигрывали, абсолютно всегда было ощущение, что вот-вот забьют. Нынешний Реал даже не дает надежды ожидать гол, полная импотенция в атаке. Часто ловишь себя на мысли, что в телефон залипать интереснее, чем смотреть этот ватокат с кучей технического брака и минимумом продвижения мяча.
Для тех, кто хейтит Роналду: ни один из текущих игроков Реала не стоит и ногтя праймового Роналду периода Реала. Даже в кризисные месяцы португалец был намного опаснее всей этой гуталиновой шайки-лейки вместе взятой. Да даже Бэйл в худшие сезоны давал больше агрессии в атаке. А нынешнюю атаку Мадрида не боится защита ни одного испанского клуба, настолько они инертные, читаемые и медлительные. А технического брака больше, чем у клубов РПЛ. Мне как-то писали, что у Хейсена пас крутой. Хейсен - топ-3 худших защитников Реала за последние лет 15: дрыщ без физухи, скорости, с большим количеством обрезок, неумением выбирать позицию.
Этот Реал не имеет права ни выигрывать чемпионство, ни проходить Сити, иначе это будет насмехательство над футболом.
Через центр игры НЕТ И НЕ БЫЛО. Да и центра тоже нет.
7 номер во втором тайме потерялся полностью, и он претендует на роль лидера в отсутствие Килиана и хочет его зарплату))
К сожалению, у Мадрида до сих пор не отросло яиц и достоинства, чтобы не начинать истерить при проигрышах и ловить горчичники за поведение. Еще и опускаются до уровня быдла при таких моментах. Я думаю, за такие выходки игроков должны быть предусмотрены серьезные штрафы за поведение, ведь они подводят команду в преддверии тяжелеющего выездного матча своими дисквалификациями!
Без Джуда, единственного пахаря, очевидно, что лидера нет в команде.
Алонсо хотя бы на тренера был похож, который знал, что делать. А этот...
Манекен.