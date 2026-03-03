«Реал» проиграл «Хетафе» впервые за 9 матчей. Было 8 побед подряд с общим счетом 12:1 после поражения в 2022-м

«Реал» уступил «Хетафе» впервые с 2022 года.

«Реал » под руководством Альваро Арбелоа проиграл «Хетафе » со счетом 0:1 в 26-м туре Ла Лиги .

Это первое поражение мадридцев за последние 9 матчей команд.

До этого «сливочные» уступали сопернику 2 января 2022 года. С тех пор на счету «Мадрида» было 8 побед с общим счетом 12:1.