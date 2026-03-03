  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» проиграл «Хетафе» впервые за 9 матчей. Было 8 побед подряд с общим счетом 12:1 после поражения в 2022-м
39

«Реал» проиграл «Хетафе» впервые за 9 матчей. Было 8 побед подряд с общим счетом 12:1 после поражения в 2022-м

«Реал» уступил «Хетафе» впервые с 2022 года.

«Реал» под руководством Альваро Арбелоа проиграл «Хетафе» со счетом 0:1 в 26-м туре Ла Лиги.

Это первое поражение мадридцев за последние 9 матчей команд.

До этого «сливочные» уступали сопернику 2 января 2022 года. С тех пор на счету «Мадрида» было 8 побед с общим счетом 12:1.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoРеал Мадрид
logoХетафе
logoЛа Лига
logoАльваро Арбелоа
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хетафе спас угловой флажок от изнасилования!
Зато как атмосфера в команде улучшилась, как воздух очистился, Винисиус наконец заиграл, все счастливы
Ай да Арбелоа, ай да кудесник!
Ни дня без рекорда!
Накипело…
Я болею за Реал 18 лет, но я искренне желаю Барселоне стать чемпионом в этом сезоне.
Реал ни на йоту не наиграл на чемпионство. Мне противно видеть настолько беззубый в атаке Реал. Реал, который накупил кучу игроков, но забивать может только или с пенальти, удалений у соперника, или за счет редких индивидуальных перфомансов. Реал, который про расизм и Негрейру говорит больше, чем играет в футбол. Левакам нет места в футболе. Для сравнения Барселону смотреть одно удовольствие, и это без многомиллионных вложений.
Как же я ностальгирую по Реалу 2010-2018: даже когда не выигрывали, абсолютно всегда было ощущение, что вот-вот забьют. Нынешний Реал даже не дает надежды ожидать гол, полная импотенция в атаке. Часто ловишь себя на мысли, что в телефон залипать интереснее, чем смотреть этот ватокат с кучей технического брака и минимумом продвижения мяча.
Для тех, кто хейтит Роналду: ни один из текущих игроков Реала не стоит и ногтя праймового Роналду периода Реала. Даже в кризисные месяцы португалец был намного опаснее всей этой гуталиновой шайки-лейки вместе взятой. Да даже Бэйл в худшие сезоны давал больше агрессии в атаке. А нынешнюю атаку Мадрида не боится защита ни одного испанского клуба, настолько они инертные, читаемые и медлительные. А технического брака больше, чем у клубов РПЛ. Мне как-то писали, что у Хейсена пас крутой. Хейсен - топ-3 худших защитников Реала за последние лет 15: дрыщ без физухи, скорости, с большим количеством обрезок, неумением выбирать позицию.

Этот Реал не имеет права ни выигрывать чемпионство, ни проходить Сити, иначе это будет насмехательство над футболом.
Ответ Mr.mojo_risin
Накипело… Я болею за Реал 18 лет, но я искренне желаю Барселоне стать чемпионом в этом сезоне. Реал ни на йоту не наиграл на чемпионство. Мне противно видеть настолько беззубый в атаке Реал. Реал, который накупил кучу игроков, но забивать может только или с пенальти, удалений у соперника, или за счет редких индивидуальных перфомансов. Реал, который про расизм и Негрейру говорит больше, чем играет в футбол. Левакам нет места в футболе. Для сравнения Барселону смотреть одно удовольствие, и это без многомиллионных вложений. Как же я ностальгирую по Реалу 2010-2018: даже когда не выигрывали, абсолютно всегда было ощущение, что вот-вот забьют. Нынешний Реал даже не дает надежды ожидать гол, полная импотенция в атаке. Часто ловишь себя на мысли, что в телефон залипать интереснее, чем смотреть этот ватокат с кучей технического брака и минимумом продвижения мяча. Для тех, кто хейтит Роналду: ни один из текущих игроков Реала не стоит и ногтя праймового Роналду периода Реала. Даже в кризисные месяцы португалец был намного опаснее всей этой гуталиновой шайки-лейки вместе взятой. Да даже Бэйл в худшие сезоны давал больше агрессии в атаке. А нынешнюю атаку Мадрида не боится защита ни одного испанского клуба, настолько они инертные, читаемые и медлительные. А технического брака больше, чем у клубов РПЛ. Мне как-то писали, что у Хейсена пас крутой. Хейсен - топ-3 худших защитников Реала за последние лет 15: дрыщ без физухи, скорости, с большим количеством обрезок, неумением выбирать позицию. Этот Реал не имеет права ни выигрывать чемпионство, ни проходить Сити, иначе это будет насмехательство над футболом.
Вы везде будете пихать свой комментарий?
Ответ Mr.mojo_risin
Накипело… Я болею за Реал 18 лет, но я искренне желаю Барселоне стать чемпионом в этом сезоне. Реал ни на йоту не наиграл на чемпионство. Мне противно видеть настолько беззубый в атаке Реал. Реал, который накупил кучу игроков, но забивать может только или с пенальти, удалений у соперника, или за счет редких индивидуальных перфомансов. Реал, который про расизм и Негрейру говорит больше, чем играет в футбол. Левакам нет места в футболе. Для сравнения Барселону смотреть одно удовольствие, и это без многомиллионных вложений. Как же я ностальгирую по Реалу 2010-2018: даже когда не выигрывали, абсолютно всегда было ощущение, что вот-вот забьют. Нынешний Реал даже не дает надежды ожидать гол, полная импотенция в атаке. Часто ловишь себя на мысли, что в телефон залипать интереснее, чем смотреть этот ватокат с кучей технического брака и минимумом продвижения мяча. Для тех, кто хейтит Роналду: ни один из текущих игроков Реала не стоит и ногтя праймового Роналду периода Реала. Даже в кризисные месяцы португалец был намного опаснее всей этой гуталиновой шайки-лейки вместе взятой. Да даже Бэйл в худшие сезоны давал больше агрессии в атаке. А нынешнюю атаку Мадрида не боится защита ни одного испанского клуба, настолько они инертные, читаемые и медлительные. А технического брака больше, чем у клубов РПЛ. Мне как-то писали, что у Хейсена пас крутой. Хейсен - топ-3 худших защитников Реала за последние лет 15: дрыщ без физухи, скорости, с большим количеством обрезок, неумением выбирать позицию. Этот Реал не имеет права ни выигрывать чемпионство, ни проходить Сити, иначе это будет насмехательство над футболом.
31 год пошел боления, увольнение Алонсо было очевидно провалом ; травма беллингема явной проблемой в середине , отсутствие мбапппе полной пустотой в атаке ; не хочу совевиать Пересу , но пока клопп свободен надо любые условия принимать , подписывать его и ждать чуда в след году; убирать полностью из состава неспособных играть в командный футбол игроков ; купить в центр хотя бы что-то похожее на апз с пасом , доверять камавинге и вернуть эндрика !!! Которые в таких играх может обводить 1 в 1!!! А не оставлять Гарсию , который в такой игре может только бегать и ждать у моря погоды !!!
Танцуй, Вини!
Арбелоа - шут гороховый. Со своей единственной задачей на посту тренера (угодить всем) справился отлично и всем подлизал, зато абсолютную глупость совершил и поменял системообразующего Арду. Без него вообще игра стухла.

Через центр игры НЕТ И НЕ БЫЛО. Да и центра тоже нет.

7 номер во втором тайме потерялся полностью, и он претендует на роль лидера в отсутствие Килиана и хочет его зарплату))

К сожалению, у Мадрида до сих пор не отросло яиц и достоинства, чтобы не начинать истерить при проигрышах и ловить горчичники за поведение. Еще и опускаются до уровня быдла при таких моментах. Я думаю, за такие выходки игроков должны быть предусмотрены серьезные штрафы за поведение, ведь они подводят команду в преддверии тяжелеющего выездного матча своими дисквалификациями!

Без Джуда, единственного пахаря, очевидно, что лидера нет в команде.
Ответ PVXXSN MADRIDISTA
Арбелоа - шут гороховый. Со своей единственной задачей на посту тренера (угодить всем) справился отлично и всем подлизал, зато абсолютную глупость совершил и поменял системообразующего Арду. Без него вообще игра стухла. Через центр игры НЕТ И НЕ БЫЛО. Да и центра тоже нет. 7 номер во втором тайме потерялся полностью, и он претендует на роль лидера в отсутствие Килиана и хочет его зарплату)) К сожалению, у Мадрида до сих пор не отросло яиц и достоинства, чтобы не начинать истерить при проигрышах и ловить горчичники за поведение. Еще и опускаются до уровня быдла при таких моментах. Я думаю, за такие выходки игроков должны быть предусмотрены серьезные штрафы за поведение, ведь они подводят команду в преддверии тяжелеющего выездного матча своими дисквалификациями! Без Джуда, единственного пахаря, очевидно, что лидера нет в команде.
Джуд в такие игры залетает как влитой. Был бы он на поле уверен те моменты, где игроки не успели добить после отскока или скидки головой, он бы реализовал. Как например в матче с Ювентусом на групповом этапе из ничего нашёл момент и его реализовал.
Ответ PVXXSN MADRIDISTA
Арбелоа - шут гороховый. Со своей единственной задачей на посту тренера (угодить всем) справился отлично и всем подлизал, зато абсолютную глупость совершил и поменял системообразующего Арду. Без него вообще игра стухла. Через центр игры НЕТ И НЕ БЫЛО. Да и центра тоже нет. 7 номер во втором тайме потерялся полностью, и он претендует на роль лидера в отсутствие Килиана и хочет его зарплату)) К сожалению, у Мадрида до сих пор не отросло яиц и достоинства, чтобы не начинать истерить при проигрышах и ловить горчичники за поведение. Еще и опускаются до уровня быдла при таких моментах. Я думаю, за такие выходки игроков должны быть предусмотрены серьезные штрафы за поведение, ведь они подводят команду в преддверии тяжелеющего выездного матча своими дисквалификациями! Без Джуда, единственного пахаря, очевидно, что лидера нет в команде.
Я честно рад поражению Реала сегодня. Не наиграли, кроме суматохи которую создали в штрафной во втором тайме. Действительно скатились, создавая моменты в стиле Хетафе. Хетафе конечно тяжело с бюджетом и игроками уровня сегунды, но и их футбол, точнее его подобие просто ужас. Хочется закрыть это предприятие вообще. Но Реал на эту провокацию повелся. Все в лиге знают грязный подход Бордаласа, сколько очков они отнимают у Барсы из года в год и в этом году еще будет матч домашний против Барсы. Я к чему, зная этот регби-стиль заранее неужели штаб Реала не придумал какой-нибудь план? Неужели это не было учтено? Да это основной инструмент у Бордаласа, тем более в матчах против грандов. В первом круге кстати тоже еле ноги унесли, благо там Хетафе за свою игру получил 2 красные. Но в конце того матча и вдевятером сравнять могли!! Ну как, ну как вы готовитесь к сопернику, Реал….
Ну что, Перес, стоило оно того - идти на поводу этих вечноугнетаемых?

Алонсо хотя бы на тренера был похож, который знал, что делать. А этот...

Манекен.
Ответ Vals
Ну что, Перес, стоило оно того - идти на поводу этих вечноугнетаемых? Алонсо хотя бы на тренера был похож, который знал, что делать. А этот... Манекен.
Зато престианни пристегнули, следующий какой-нибудь белый человек из Сити )) глядишь на этом до финала доберутся)
Мадрид ТВ, твой выход 😂
я смотрел 3 матча реала в этом сезоне. с атлетико осенью и 2 последних ЛЛ. 🤭
Ответ JIEOMEC
я смотрел 3 матча реала в этом сезоне. с атлетико осенью и 2 последних ЛЛ. 🤭
Не ври ты ещё смотрел их последнюю игру в Кубке короля со слабейшей командой Сегунды))
Ответ JIEOMEC
я смотрел 3 матча реала в этом сезоне. с атлетико осенью и 2 последних ЛЛ. 🤭
Пожалуйста посмотри все оставшиеся матчи Реала, талисман наш
Мало сегодня падали в штрафной. С Райо раз десять за последние десять минут упали. От количества к качеству вывезли . А говорун с Матча подзарядил. Да не сразу, после перерыва, прямо оживился. Видимо кэфы в лохотроне неплохие подъехали.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» проиграл «Хетафе» дома – 0:1! Сатриано забил дальним ударом на 39-й, Мастантуоно удалили на 95-й, Лисо – на 97-й
2 марта, 22:04
Фанаты «Реала» освистали команду в конце 1-го тайма матча с «Хетафе»
2 марта, 21:12
«Реал» пропустил первым в трех последних матчах. Команда Арбелоа уступает «Хетафе» после 1-го тайма
2 марта, 21:08
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
вчера, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
вчера, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
вчера, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
вчера, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
вчера, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
вчера, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
вчера, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
вчера, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
вчера, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
вчера, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
вчера, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
вчера, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
вчера, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
вчера, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
вчера, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
вчера, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
вчера, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
вчера, 18:58
Рекомендуем