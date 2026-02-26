Расклады президентской гонки в «Барселоне». Украденная у Лапорты стратегия конкурентам не помогла

Уже 15 марта сосьос «Барселоны» выберут нового президента клуба, победитель вступит в должность 1 июля. Журналисты Mundo Deportivo провели опрос среди официальных членов «блауграны». Респондентам задали простой вопрос: за кого они отдадут свой голос на грядущих выборах?

Издание провело исследование в прошлую субботу и воскресенье до и после матча основной команды с «Леванте», а также игры молодежки против «Алькояно». В опросе приняли участие 300 членов ФК «Барселона».

Результаты предсказуемые: большинство – за Жоана Лапорту, который набрал 58,66% голосов. Главным соперником и критиком Лапорты остается Виктор Фонт, за него проголосовали 20,33% респондентов.

Марк Сирия, в своей предвыборной кампании использующий победную тактику Жоана из 2020-го , в гонке занимает третье место – получил 7,33% голосов избирателей. Хавьер Вилахоана не дотянул и до двух процентов. Зато сразу 12,33% пока не определились, за кого отдадут голос 15 марта.

Если объединить голоса оппозиции, получится 41,34% – этого недостаточно, чтобы обогнать Лапорту, даже если бы неопределившиеся проголосовали за кандидата, выступающего против президента, занимавшего этот пост до 9 февраля.

Если ориентироваться на опрос MD, можно смело заявить, что поддержка последнего руководителя клуба выросла: на выборах в 2021-м Жоан победил, набрав 54,28% голосов. Сейчас цифры больше. Но издание отмечает, что опрос проводился до того, как сосьос подали жалобу в Национальный суд Испании с обвинениями Лапорты и его команды в отмывании денег. Жоан обвинения отрицает, все же дело может повлиять на мнение сосьос.

Как отмечает Marca, центральной фигурой президентской гонки стал Лео Месси. Кандидаты используют имя аргентинца в своих кампаниях, хотя легенда дал ясно понять, что не хочет вмешиваться в предвыборный процесс. Более того, близкие экс-игрока «блауграны» утверждают, что некоторые действия кандидатов Лионель откровенно не одобряет.

Что скажете? Лапорта идет на очередной срок?