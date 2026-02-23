Лапорту и других боссов «Барсы» обвинил в отмывании денег один из сосьос клуба. Он попросил суд изучить продажу VIP-мест на «Камп Ноу», участие посредника в переговорах с Nike и другие сделки

Жоана Лапорту обвиняют в отмывании денег.

Жоана Лапорту и других руководителей «Барселоны» обвиняют в отмывании денег, уклонении от налогов и создании преступной организации.

Как сообщает El Periodico, один из сосьос каталонского клуба подал жалобу в Национальный суд Испании с обвинениями в адрес последнего президента «Барселоны» Жоана Лапорты, исполняющего обязанности президента клуба Рафы Юсте, экс-главы Espai Barça Марии Елены Форт, бывшего вице-президента по экономическим вопросам Эдуара Ромеу , финансиста Феррана Оливе, секретаря совета директоров Жозепа Кубельса, финансового директора Манеля Дель Рио, руководителя отдела соблюдения нормативных требований Серджи Атьенцы и руководителя юридического отдела Луиса Мельярдо.

В жалобе также фигурирует брат Лапорты – Хавьер Лапорта Эструч, партнер фирмы Laporta & Arbós, а также два менеджера компаний, которые были вовлечены в предполагаемые преступления, и посредник.

Заявление включает в себя 38 документов, деловую информацию и статьи в прессе о сделках клуба – в том числе о сотрудничестве с Nike и обновлении стадиона «Камп Ноу».

В своей жалобе заявитель подробно описал сеть компаний, базирующихся на Кипре, в Дубае, Хорватии и Эстонии, сделки с которыми, по его мнению, использовались руководителями клуба для отмывания денег. Он утверждает, что в этих соглашениях имели место «необоснованные комиссионные».

Составитель жалобы обратил внимание суда на пять заключенных «Барселоной» договоров. Среди них продажа цифровых активов клуба компании Bridgeburg Invest «на вредных для клуба условиях», передача телекоммуникационных прав компании New Era Visionary Group без тендера, продажа VIP-мест на «Камп Ноу», предоставление права на реконструкцию стадиона компании Limak и выплата комиссионных, связанная с продлением контракта с Nike .

В письме утверждается, что «Барселона» по «прямому указанию» Лапорты «систематически скрывала от сосьос и комитетов доступ к документам и контрактам, связанным с наиболее чувствительными операциями, прикрываясь конфиденциальностью», чтобы избежать раскрытия имен инвесторов и сумм сделок. По словам заявителя, эти суммы можно оценить лишь примерно, основываясь в том числе на информации в СМИ.

По этой причине истец призвал суд запросить у «Барселоны» договоры, заключенные с Bridgeburg Invest, договор или счета, выставленные Дарреном Дейном за его участие в сделке с Nike, документацию, касающуюся тендера на реконструкцию «Камп Ноу», и и коммерческие данные компаний, базирующихся в Дубае и на Кипре.

Кроме того, заявитель попросил суд отследить перевод 28 миллионов евро, осуществленный 3 января 2025 года со счета New Era Visionary Group в Дубае на счет «Барселоны», а также переводы в размере от 20 до 30 млн евро, осуществленные кипрской компанией Vestigia Holding, с целью «установления конечного получателя средств».

Он также призвал Ла Лигу предоставить всю имеющуюся в ее распоряжении документацию, касающуюся проверки сделки по продаже VIP-мест на «Камп Ноу ».

Истец также требует, чтобы «Барселона» предоставила результаты внутреннего аудита и официальный отчет о соблюдении требований, касающиеся операций с New Era Visionary Group. По его мнению, эта компания не является обычным внешним инвестором, а продвигалась Лапортой как партнер для осуществления ключевых сделок.

В ближайшее время суд примет решение, рассматривать это обращение или отклонить его.