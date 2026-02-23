  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапорту и других боссов «Барсы» обвинил в отмывании денег один из сосьос клуба. Он попросил суд изучить продажу VIP-мест на «Камп Ноу», участие посредника в переговорах с Nike и другие сделки
46

Лапорту и других боссов «Барсы» обвинил в отмывании денег один из сосьос клуба. Он попросил суд изучить продажу VIP-мест на «Камп Ноу», участие посредника в переговорах с Nike и другие сделки

Жоана Лапорту обвиняют в отмывании денег.

Жоана Лапорту и других руководителей «Барселоны» обвиняют в отмывании денег, уклонении от налогов и создании преступной организации. 

Как сообщает El Periodico, один из сосьос каталонского клуба подал жалобу в Национальный суд Испании с обвинениями в адрес последнего президента «Барселоны» Жоана Лапорты, исполняющего обязанности президента клуба Рафы Юсте, экс-главы Espai Barça Марии Елены Форт, бывшего вице-президента по экономическим вопросам Эдуара Ромеу, финансиста Феррана Оливе, секретаря совета директоров Жозепа Кубельса, финансового директора Манеля Дель Рио, руководителя отдела соблюдения нормативных требований Серджи Атьенцы и руководителя юридического отдела Луиса Мельярдо. 

В жалобе также фигурирует брат Лапорты – Хавьер Лапорта Эструч, партнер фирмы Laporta & Arbós, а также два менеджера компаний, которые были вовлечены в предполагаемые преступления, и посредник.

Заявление включает в себя 38 документов, деловую информацию и статьи в прессе о сделках клуба – в том числе о сотрудничестве с Nike и обновлении стадиона «Камп Ноу». 

В своей жалобе заявитель подробно описал сеть компаний, базирующихся на Кипре, в Дубае, Хорватии и Эстонии, сделки с которыми, по его мнению, использовались руководителями клуба для отмывания денег. Он утверждает, что в этих соглашениях имели место «необоснованные комиссионные». 

Составитель жалобы обратил внимание суда на пять заключенных «Барселоной» договоров. Среди них продажа цифровых активов клуба компании Bridgeburg Invest «на вредных для клуба условиях», передача телекоммуникационных прав компании New Era Visionary Group без тендера, продажа VIP-мест на «Камп Ноу», предоставление права на реконструкцию стадиона компании Limak и выплата комиссионных, связанная с продлением контракта с Nike.

В письме утверждается, что «Барселона» по «прямому указанию» Лапорты «систематически скрывала от сосьос и комитетов доступ к документам и контрактам, связанным с наиболее чувствительными операциями, прикрываясь конфиденциальностью», чтобы избежать раскрытия имен инвесторов и сумм сделок. По словам заявителя, эти суммы можно оценить лишь примерно, основываясь в том числе на информации в СМИ.

По этой причине истец призвал суд запросить у «Барселоны» договоры, заключенные с Bridgeburg Invest, договор или счета, выставленные Дарреном Дейном за его участие в сделке с Nike, документацию, касающуюся тендера на реконструкцию «Камп Ноу», и и коммерческие данные компаний, базирующихся в Дубае и на Кипре.

Кроме того, заявитель попросил суд отследить перевод 28 миллионов евро, осуществленный 3 января 2025 года со счета New Era Visionary Group в Дубае на счет «Барселоны», а также переводы в размере от 20 до 30 млн евро, осуществленные кипрской компанией Vestigia Holding, с целью «установления конечного получателя средств».

Он также призвал Ла Лигу предоставить всю имеющуюся в ее распоряжении документацию, касающуюся проверки сделки по продаже VIP-мест на «Камп Ноу».

Истец также требует, чтобы «Барселона» предоставила результаты внутреннего аудита и официальный отчет о соблюдении требований, касающиеся операций с New Era Visionary Group. По его мнению, эта компания не является обычным внешним инвестором, а продвигалась Лапортой как партнер для осуществления ключевых сделок. 

В ближайшее время суд примет решение, рассматривать это обращение или отклонить его. 

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17068 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Periodico
logoБарселона
logoЖоан Лапорта
logoЛа Лига
logoNike
logoКамп Ноу
Эдуар Ромеу
Рафа Юсте
деньги
происшествия
бизнес
46 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Скоро выборы . Ну а потом как всегда всё заглохнет . Лапорта всё равно выграет - у других шансов ноль .
Ответ ljolik888
Скоро выборы . Ну а потом как всегда всё заглохнет . Лапорта всё равно выграет - у других шансов ноль .
Суммы там слишком большие, чтобы заглохло - особенно в случае Darren Dein - чуть ли не 50 млн посреднику
цифры отсюда https://www.relevo.com/futbol/liga-primera/darren-dean-comisionista-crucial-barca-20241223020438-nt.html
Ответ ljolik888
Скоро выборы . Ну а потом как всегда всё заглохнет . Лапорта всё равно выграет - у других шансов ноль .
Там суммарные комиссионные менее 3% это очень мало. К тому же клуб и Найк разделили их поровну. Никакого криминала там нет. Отвечаю тебе, так как залупазелло ограничил возможность ответов
Лапорта мутнейший тип, как ни крути, но эти махинации надо доказывать.
Этим сосьос был Виктор Фонт
дело по Негрейре ещё не закрыто, а тут уже новое. вот уж точно больше, чем клуб))
И по-моему очевидно что такие вбросы начались именно перед выборами.
Ответ <CRISTIANO>
И по-моему очевидно что такие вбросы начались именно перед выборами.
Перед каждыми выборами у Барселоны так. Они специально несколько лет собирают компромат, чтобы перед выборами использовать. Штаб Лапорты тоже самое делал в предыдущих случаях)
Ответ <CRISTIANO>
И по-моему очевидно что такие вбросы начались именно перед выборами.
Очевидно лишь то, что вы плотно не следите за новостями Барселоны, особенно в каталонской прессе. Вопрос откатов и комиссий при Лапорте в СМИ освещается уже несколько лет. Просто никто ещё не решился подать в суд, только сейчас. Конечно фактор выборов сыграл, но вопрос давний.
Конечно надо расследовать и лапорту и бартомеу
Бчк Позорники а не клуб 😂😂😂😂
Боюсь спросить, чем занимается в клубе сосьос?
Ответ brn3.0
Боюсь спросить, чем занимается в клубе сосьос?
Фактически, это владельцы клуба. Если 51% за что-то проголосуют - это будет абсолютный приказ для всего клуба. Есть ограничения, типа нельзя воздействовать на трансферную политику и тд.
Так же сьосос имеют доступ к большей части документов клуба.
Хотя большинство вступают ради преимуществ: ранние продажи билетов, участие в мероприятиях клуба (на которые всем остальным доступ закрыт) и тд.

Так же эти владельцы совсем как владельцы клубов в РПЛ. Они не получают прибыль, а только оплачивают регулярно членство. Если не оплатить, то можно временно лишиться членства.
Как и Ювентус отправлять в низший дивизион
Опять Перес все замутил ?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают? Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь»
10 минут назад
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
21 минуту назад
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
34 минуты назад
Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты – я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию»
сегодня, 11:34
Ищем креатора для наших спецпроектов – скорее откликайтесь на вакансию и приходите работать в Сирену!
сегодня, 11:30Вакансия
Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»
сегодня, 11:23
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
сегодня, 11:12
Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»
сегодня, 11:08
Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»
сегодня, 10:58
Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»
16 минут назад
Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»
16 минут назад
Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Чтобы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»
31 минуту назад
Экс-судья Кальварезе о красной Келли из «Юве»: «Я категорически против этого решения, в его действиях не было намерения. Меня озадачивает предупреждение, не говоря уже о прямом удалении»
44 минуты назад
Мбаппе сможет сыграть в первому матч 1/8 финала ЛЧ. Беллингем, Себальос и Милитао не успеют восстановиться (COPE)
59 минут назад
Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
сегодня, 11:57
Мусаев об уходе Козлова в ЦСКА: «Шанс сохранить Данилу был, но сейчас нет смысла углубляться. Попрощались, посмотрели друг другу в глаза, осталось только взаимное уважение»
сегодня, 11:47
Зеедорф о Маккенни: «Я вижу в Уэстоне себя в начале карьеры. У него есть все, что нужно отличному полузащитнику, он превосходен в обеих фазах игры»
сегодня, 11:47
Холанд про «Ман Сити»: «Всегда следил за клубом, смотрел на Уокера, Стерлинга, Сане и думал, что мог бы тоже быть там. Я это манифестировал и был счастлив, когда перешел!»
сегодня, 11:34
«Барса» объявила о продаже новых абонементов в связи с расширением «Камп Ноу» на 14 000 мест. Одобрение городского совета Барселоны ожидается в ближайшие недели
сегодня, 11:03
Рекомендуем