Кандидат в президенты «Барсы» использует победную тактику Лапорты. Все строится вокруг Месси

В Барселоне полным ходом идет предвыборная кампания, весной «кулес» должны избрать нового президента «блауграны». Главным кандидатом, конечно, остается Жоан Лапорта, который постарается избраться на новый срок.

Конкуренцию президенту, недавно сложившему с себя полномочия, составят Хавьер Вилахоана, Виктор Фонт и Марк Сирия. Последний избрал самую рабочую схему самопродвижения.

Как привлечь на свою сторону фанатов «Барсы»? Нужно использовать образ Лионеля Месси. На улицах столицы Каталонии появился билборд с культовым празднованием аргентинской звезды и подписью: «С нетерпением ждем новой встречи с тобой».

Постер агитирует голосовать за Сирию.

«Кулес» не могли не заметить сходства с победной кампанией Лапорты в 2020-м. Тогда улицы Барселоны украсил билборд с фото Жоана и лозунгом: «С нетерпением жду нашей новой встречи».

Сирия честно признался журналистам – разрешение на использование изображения он у Лионеля не спрашивал. И вообще, возвращение легенды кандидат в президенты не гарантирует:

«Это дань уважения. Мы сделали такой билборд, потому что люди скучают по нему. Мы хотим вернуть то чувство, которое у нас отняли. Выйдите на улицу и спросите, кто не хочет возвращения Месси. Месси ничего мне не обещал, я говорю это совершенно искренне. Он никогда не пойдет на договоренности с кандидатом в президенты, но мы сделаем все возможное, чтобы вернуть его».

Вот такие политические стратегии в битве за пост президента клуба. Выборы состоятся 15 марта, победитель вступит в должность 1 июля.

За кого свой голос отдали бы вы?