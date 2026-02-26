  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кандидаты в президенты «Барсы» используют Месси в своих кампаниях. Лео не обсуждал выборы ни с кем и не будет вмешиваться, несмотря на недовольство некоторыми вещами (Marca)
8

Кандидаты в президенты «Барсы» используют Месси в своих кампаниях. Лео не обсуждал выборы ни с кем и не будет вмешиваться, несмотря на недовольство некоторыми вещами (Marca)

Кандидаты в президенты «Барсы» используют Месси в своих кампаниях.

Экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси становится одной из центральных фигур в президентской предвыборной кампании. Это происходит непреднамеренно, потому что с самого начала игрок «Интер Майами» дал ясно понять, что не хочет вмешиваться в этот процесс, пишет Marca. Тем не менее кандидаты в президенты предпринимают многочисленные попытки привлечь его к своим делам.

Окружение аргентинца подтвердило, что он ни с кем не общался и не намерен этого делать, пока идет предвыборный процесс. Месси не планирует этого делать, несмотря на то, что есть вещи, которые ему не нравятся.

Утверждается, что футболиста удивил баннер с надписью: «С нетерпением ждем новой встречи», который кандидат Марк Сирия разместил на здании в Барселоне. На баннере не было указано имя Лео, и его лицо четко не видно, но все указывает на него. Баннер был установлен без ведома Месси.

Сирия также пытался связаться с ним, поскольку одним из главных пунктов его кампании является возвращение аргентинца, однако Лео не хотел вмешиваться, поскольку с самого начала ясно дал понять, что не собирается участвовать в кампании ни одного из кандидатов.

Другой кандидат Виктор Фонт также пытался связаться с семьей Месси. Состоялся обмен мнениями, и, по словам кандидата, Месси было представлено предложение.

Экс-президент «Барсы» Жоан Лапорта недавно высказывался об уходе Месси из клуба и заявил, что его чествование «Барсой» будет зависеть от самого игрока. На данный момент Лионель не высказывал свою позицию по этому вопросу.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25941 голос
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЛионель Месси
logoСборная Аргентины по футболу
logoЖоан Лапорта
Виктор Фонт
Марк Сирия
logoИнтер Майами
logoМЛС
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Месси оказался мудрее всех кандидатов в президенты. И это тоже его талант!
Ответ Робо
Месси оказался мудрее всех кандидатов в президенты. И это тоже его талант!
Ясен корень. Это как поддержать Бартомеу. Можно потом оказаться крайним
Ну он же Лионель, ну поправьте уже. Редактуры новостей совсем нет?🤔
Леонель Месси становится одной из центральных фигур в президентской предвыборной кампании.
----
"Одной из", потому что самой центральной является Флорентино Перес))
Лапорта так же за счет Месси и стал президентом… везде его пихал в своих речах) посмотрим, что у этих получится
Ответ Tango442
Лапорта так же за счет Месси и стал президентом… везде его пихал в своих речах) посмотрим, что у этих получится
Лапорта на Месси выехал в момент когда Лео был ещё в клубе.
Теперь его нет уже почти 5 лет. У этих ничего не получится.
Лапорта точно использует Мадрид в своей компании. любая речь заканчивается про Мадрид.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Советник Лапорты Солер: «Не вижу возвращения Месси в «Барселону» в качестве игрока – это не в наших планах. Но Лео заслуживает от нас лучших почестей»
26 февраля, 05:53
Лапорта о Месси: «Барса» пыталась вернуть его в 2023-м, но он решил перейти в «Интер Майами». Лео – настолько знаковая фигура, что заслуживает статуи рядом с Кубалой и Кройффом»
24 февраля, 16:16
Фонт хочет, чтобы Месси провел прощальный матч за «Барсу» и стал почетным президентом клуба: «При Лапорте этого не будет. Лео – образец для подражания как футболист и как личность»
21 февраля, 13:42
Рекомендуем
Главные новости
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
10 минут назад
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем