Кандидаты в президенты «Барсы» используют Месси в своих кампаниях. Лео не обсуждал выборы ни с кем и не будет вмешиваться, несмотря на недовольство некоторыми вещами (Marca)

Кандидаты в президенты «Барсы» используют Месси в своих кампаниях.

Экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси становится одной из центральных фигур в президентской предвыборной кампании. Это происходит непреднамеренно, потому что с самого начала игрок «Интер Майами» дал ясно понять, что не хочет вмешиваться в этот процесс, пишет Marca. Тем не менее кандидаты в президенты предпринимают многочисленные попытки привлечь его к своим делам.

Окружение аргентинца подтвердило, что он ни с кем не общался и не намерен этого делать, пока идет предвыборный процесс. Месси не планирует этого делать, несмотря на то, что есть вещи, которые ему не нравятся.

Утверждается, что футболиста удивил баннер с надписью: «С нетерпением ждем новой встречи», который кандидат Марк Сирия разместил на здании в Барселоне. На баннере не было указано имя Лео, и его лицо четко не видно, но все указывает на него. Баннер был установлен без ведома Месси.

Сирия также пытался связаться с ним, поскольку одним из главных пунктов его кампании является возвращение аргентинца, однако Лео не хотел вмешиваться, поскольку с самого начала ясно дал понять, что не собирается участвовать в кампании ни одного из кандидатов.

Другой кандидат Виктор Фонт также пытался связаться с семьей Месси. Состоялся обмен мнениями, и, по словам кандидата, Месси было представлено предложение.

Экс-президент «Барсы» Жоан Лапорта недавно высказывался об уходе Месси из клуба и заявил, что его чествование «Барсой» будет зависеть от самого игрока. На данный момент Лионель не высказывал свою позицию по этому вопросу.