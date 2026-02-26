Каррерас о расизме в адрес Винисиуса: «Не говорил с футболистами «Бенфики» об этом. Не собираюсь в это вмешиваться»

Альваро Каррерас не обсуждал с игроками «Бенфики» расизм в адрес Винисиуса.

Защитник «Реала » Альваро Каррерас рассказал, что не общался с футболистами «Бенфики» на предмет расизма в отношении вингера мадридцев Винисиуса от форварда Джанлуки Престианни .

«Я не говорил с ними об этом. У нас были более важные дела. Я не собираюсь в это вмешиваться», – сказал Альваро Каррерас .

Мадридский клуб прошел соперника по сумме двух матчей со счетом 3:1 в стыковом раунде Лиги чемпионов.

«Мы знали, что будет сложно и что «Бенфике» тоже нужно победить. У нас было преимущество всего в один гол, а у них хорошая команда, и они играют очень хорошо.

Желаю им всего наилучшего. Я не ожидал, что мне придется так часто встречаться с «Бенфикой» за такой короткий период, но всегда приятно видеть своих бывших партнеров по команде.

У меня очень хорошие отношения со многими из них, и они всегда очень хорошо ко мне относились», – добавил Каррерас в интервью Sport TV.