  Итоги стыков ЛЧ, Винисиус снова отпраздновал гол танцем у флажка, Престианни возмутился отстранением, Трамп принял сборную США в Белом доме, 965-й гол Роналду и другие новости
25

Итоги стыков ЛЧ, Винисиус снова отпраздновал гол танцем у флажка, Престианни возмутился отстранением, Трамп принял сборную США в Белом доме, 965-й гол Роналду и другие новости

1. В ответных матчах раунда плей-офф Лиги чемпионов «Реал» победил «Бенфику» (2:1), «Ювентус» обыграл «Галатасарай» (3:2), забив два гола в меньшинстве, но дважды пропустил в экстра-таймах и вылетел, «ПСЖ» с Сафоновым и «Монако» сыграли вничью (2:2), благодаря которой парижане прошли в 1/8 финала, «Аталанта» разгромила «Боруссию» (4:1) благодаря голу Самарджича с пенальти на 98-й.

В 1/8 финала «Реал» сыграет с «Ман Сити» или «Спортингом», «ПСЖ» – с «Барселоной» или «Челси», «Ливерпуль» – с «Атлетико» или «Галатасараем».

2. Перед матчем «Реала» и «Бенфики» УЕФА отклонил апелляцию португальцев на бан Престианни. Вингер, которого Винисиус обвинил в расизме, пропустил матч и возмутился: «Позор! Наказывать без доказательств для УЕФА нормально. С «Реалом» это даже не скрывают». Перед началом игры фанаты «Реала» показали баннер «Нет расизму». На этом фоне Винисиус забил победный гол и снова отпраздновал танцем.

3. В Fonbet КХЛ «Сочи» уступил «Динамо» Минск (2:7), «Ак Барс» проиграл «Ладе» (4:5 Б), ЦСКА победил «Нефтехимик» (2:0). Шипачев первым в истории КХЛ сделал 700 передач.

4. «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» (3:1) в матче чемпионата НХЛ, Александр Овечкин не набрал очков. Никита Кучеров отметился 3 (1+2) баллами в игре «Тампы» и «Торонто» (4:2). Результаты игрового дня – здесь.

5. «Голден Стэйт» победил «Мемфис» (133:112) в матче чемпионата НБА. Результаты игрового дня – здесь.

6. Рублев, Медведев, Оже-Альяссим, Лехечка, Меньшик вышли в 1/4 финала турнира ATP 500 в Дубае, Хачанов, Бублик, Дрэйпер выбыли.

7. Трамп принял сборную США в Белом доме и примерил золотую медаль ОИ-2026, которую ему дал Мэттью Ткачак. Генцел, Коннор, Нелсон, Эттинджер и Лакомб не пришли – четверо из них связаны с Миннесотой, где была ужесточена иммиграционная политика. Также президент США заявил, что женская сборная  тоже посетит Белый дом, хотя хоккеистки ранее отклонили приглашение на обращение к Конгрессу.

8. «Аль-Наср» Криштиану Роналду на выезде разгромил «Аль-Нажму» (5:0) и лидирует в лиге Саудовской Аравии. Роналду забил 965-й гол в карьерес пенальти.

9. Кросби выбыл минимум на 4 недели из-за травмы. Капитан «Питтсбурга» и сборной Канады получил повреждение в 1/4 финала ОИ.

10. Эстонский телерадиовещатель не будет транслировать соревнования с участием россиян и белорусов на Паралимпиаде-2026.

11. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Шайдоров не выступит на чемпионате мира-2026. Бывшей российской фигуристке Самоделкиной подарили квартиру в Казахстане за 10-е место на Олимпиаде.

12. Агапов нетрезвым проник в музыкальную школу в Уфе ночью и угрожал охраннице, Росгвардия задержала защитника ЦСКА, арендованного «Уфой», утверждает Shot. Позиция Ильи такова: «Вышел на медосмотр, околел и зашел в здание общаги. Консьерж подумала, что он бомж или наркоман, и нажала на тревожную кнопку».

Цитаты дня.

Семак о Венделе: «Он не умеет читать, считать, писать, но от футбола получает удовольствие. Он безмерно любит игру – это располагает»

Дегтярев о том, что его назвали «главным человеком российского футбола»: «Главный в спорте – спортсмен. Кто больше забил за сезон – тот и главный»

Роман Ротенберг: «Мы готовы бросить вызов и Канаде, и США. Сыграть в любом формате – хоть один матч, хоть новую Суперсерию. Нам помогает Бог, и мы вместе победим всех»

Чилаверт о Престианни: «Винисиус назвал его сраным трусом, а Мбаппе – гребаным расистом. Они могут говорить что угодно, а тебе нельзя отвечать»

Украинский скелетонист Гераскевич: «Ковентри должна покинуть должность главы МОК, потому что она полностью завалила Олимпийские игры»

Канчельскис о Второй лиге: «Возимся в дерьме – нет инфраструктуры, условий, ничего. Жду, чтобы хреновы функционеры подняли задницы и сделали что-то. Как не стыдно? Жулики»

Румменигге о высоких доходах футболистов: «Люди, которые работают по 8 часов каждый день и получают обычную зарплату, такого не понимают и в какой-то момент перестанут мириться»

Сергей Семак: «Не ем мясо. Гораздо лучше и легче себя чувствую без него. Его можно есть, но редко, раз-два в неделю»

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25922 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
А угловой флажок на следующий матч Реала не удалили? Может он тоже сказал Вини, что тот негр?
Ответ Александр Жердин
А угловой флажок на следующий матч Реала не удалили? Может он тоже сказал Вини, что тот негр?
https://youtube.com/shorts/zdI5xKujiUQ?si=OvZEqeuKmlTnc9NO

Тут кого насиловали??))
Ответ Zakir Velilhanov
https://youtube.com/shorts/zdI5xKujiUQ?si=OvZEqeuKmlTnc9NO Тут кого насиловали??))
Логику хейтеров)))
Даешь Реал-Мансити, Барса-ПСЖ, Атлетико-Ливер уже в 1/8! Куплю еще, как минимум, 1 телевизор, чтобы смотреть параллельно
Ответ Tristan33
Даешь Реал-Мансити, Барса-ПСЖ, Атлетико-Ливер уже в 1/8! Куплю еще, как минимум, 1 телевизор, чтобы смотреть параллельно
Бери сразу два, чтобы лишний раз в магаз не бегать)
Ответ Tristan33
Даешь Реал-Мансити, Барса-ПСЖ, Атлетико-Ливер уже в 1/8! Куплю еще, как минимум, 1 телевизор, чтобы смотреть параллельно
Мультикаст уже придумали)
Ну, что ж, так бывает, когда зло (провокации, ложь, истерики и прочее антиспортивное поведение со стороны команды, и так имеющей значительное преимущество в бюджете, возможностях и влиянии на судей и организаторов соревнований), побеждает. Остаётся надеяться, что появится герой, который это зло накажет. :)
Ответ aellin
Ну, что ж, так бывает, когда зло (провокации, ложь, истерики и прочее антиспортивное поведение со стороны команды, и так имеющей значительное преимущество в бюджете, возможностях и влиянии на судей и организаторов соревнований), побеждает. Остаётся надеяться, что появится герой, который это зло накажет. :)
Барселона вчера не играла
Ответ aellin
Ну, что ж, так бывает, когда зло (провокации, ложь, истерики и прочее антиспортивное поведение со стороны команды, и так имеющей значительное преимущество в бюджете, возможностях и влиянии на судей и организаторов соревнований), побеждает. Остаётся надеяться, что появится герой, который это зло накажет. :)
Сам почему "в герои" не пошёл ❓🤔
Чувак который говорил что Аталанта даст бой Боруссии-респект тебе
4:1 это круто
Пол ночи фаны одной команды потратили чтоб излить из себя всю желчь) видимо пузырь был переполнен 😂
Комментарий удален модератором
Ответ krupin82
Комментарий удален модератором
Кого ты провоцируешь?
Я сегодня прочитал что оказывается сборная Гондураса отказала России провести матч в Питере 31 марта. А здесь даже слова об этом не сказали.
Я вот только не пойму, когда РФС предлагает кому- то провести с нашей сборной матч, они вообще не смотрят есть ли у этой сборной матч на эту дату или нет? Просто некоторые думают что многие просто не хотят с нами играть, а у них просто на эту дату уже запланирован матч, согласованный с ФИФА. Так зачем же тогда предлагать таким?
