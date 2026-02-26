Итоги стыков ЛЧ, Винисиус снова отпраздновал гол танцем у флажка, Престианни возмутился отстранением, Трамп принял сборную США в Белом доме, 965-й гол Роналду и другие новости

1. В ответных матчах раунда плей-офф Лиги чемпионов «Реал» победил «Бенфику» (2:1), «Ювентус» обыграл «Галатасарай» (3:2), забив два гола в меньшинстве, но дважды пропустил в экстра-таймах и вылетел , «ПСЖ» с Сафоновым и «Монако» сыграли вничью (2:2), благодаря которой парижане прошли в 1/8 финала, «Аталанта» разгромила «Боруссию» (4:1) благодаря голу Самарджича с пенальти на 98-й.

В 1/8 финала «Реал» сыграет с «Ман Сити» или «Спортингом», «ПСЖ» – с «Барселоной» или «Челси», «Ливерпуль» – с «Атлетико» или «Галатасараем».

2. Перед матчем «Реала» и «Бенфики» УЕФА отклонил апелляцию португальцев на бан Престианни. Вингер, которого Винисиус обвинил в расизме, пропустил матч и возмутился : «Позор! Наказывать без доказательств для УЕФА нормально. С «Реалом» это даже не скрывают». Перед началом игры фанаты «Реала» показали баннер «Нет расизму» . На этом фоне Винисиус забил победный гол и снова отпраздновал танцем .

3. В Fonbet КХЛ «Сочи» уступил «Динамо» Минск (2:7), «Ак Барс» проиграл «Ладе» (4:5 Б), ЦСКА победил «Нефтехимик» (2:0). Шипачев первым в истории КХЛ сделал 700 передач .

4. «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» (3:1) в матче чемпионата НХЛ, Александр Овечкин не набрал очков . Никита Кучеров отметился 3 (1+2) баллами в игре «Тампы» и «Торонто» (4:2). Результаты игрового дня – здесь .

5. «Голден Стэйт» победил «Мемфис» (133:112) в матче чемпионата НБА. Результаты игрового дня – здесь .

6. Рублев, Медведев, Оже-Альяссим, Лехечка, Меньшик вышли в 1/4 финала турнира ATP 500 в Дубае, Хачанов, Бублик, Дрэйпер выбыли.

7. Трамп принял сборную США в Белом доме и примерил золотую медаль ОИ-2026, которую ему дал Мэттью Ткачак. Генцел, Коннор, Нелсон, Эттинджер и Лакомб не пришли – четверо из них связаны с Миннесотой, где была ужесточена иммиграционная политика. Также президент США заявил , что женская сборная тоже посетит Белый дом, хотя хоккеистки ранее отклонили приглашение на обращение к Конгрессу.

8. «Аль-Наср» Криштиану Роналду на выезде разгромил «Аль-Нажму» (5:0) и лидирует в лиге Саудовской Аравии. Роналду забил 965-й гол в карьере – с пенальти .

9. Кросби выбыл минимум на 4 недели из-за травмы. Капитан «Питтсбурга» и сборной Канады получил повреждение в 1/4 финала ОИ.

10. Эстонский телерадиовещатель не будет транслировать соревнования с участием россиян и белорусов на Паралимпиаде-2026.

11. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Шайдоров не выступит на чемпионате мира-2026. Бывшей российской фигуристке Самоделкиной подарили квартиру в Казахстане за 10-е место на Олимпиаде.

12. Агапов нетрезвым проник в музыкальную школу в Уфе ночью и угрожал охраннице, Росгвардия задержала защитника ЦСКА, арендованного «Уфой», утверждает Shot. Позиция Ильи такова : «Вышел на медосмотр, околел и зашел в здание общаги. Консьерж подумала, что он бомж или наркоман, и нажала на тревожную кнопку».

Цитаты дня.

Семак о Венделе: «Он не умеет читать, считать, писать, но от футбола получает удовольствие . Он безмерно любит игру – это располагает»

Дегтярев о том, что его назвали «главным человеком российского футбола»: «Главный в спорте – спортсмен. Кто больше забил за сезон – тот и главный»

Роман Ротенберг: «Мы готовы бросить вызов и Канаде, и США. Сыграть в любом формате – хоть один матч, хоть новую Суперсерию. Нам помогает Бог, и мы вместе победим всех»

Чилаверт о Престианни: «Винисиус назвал его сраным трусом, а Мбаппе – гребаным расистом. Они могут говорить что угодно, а тебе нельзя отвечать »

Украинский скелетонист Гераскевич: «Ковентри должна покинуть должность главы МОК, потому что она полностью завалила Олимпийские игры»

Канчельскис о Второй лиге: «Возимся в дерьме – нет инфраструктуры, условий, ничего . Жду, чтобы хреновы функционеры подняли задницы и сделали что-то. Как не стыдно? Жулики»

Румменигге о высоких доходах футболистов: «Люди, которые работают по 8 часов каждый день и получают обычную зарплату, такого не понимают и в какой-то момент перестанут мириться»

Сергей Семак: «Не ем мясо. Гораздо лучше и легче себя чувствую без него . Его можно есть, но редко, раз-два в неделю»