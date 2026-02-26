  • Спортс
Колыванов об интересе «Наполи» к Педро: «Он в состоянии играть в Серии А, может еще больше раскрыться. Он в РПЛ не бездельничал – качественный футболист с потенциалом»

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов оценил возможный переход Педро из «Зенита» в «Наполи».

«Педро достаточно молодой игрок еще. Он в состоянии играть в итальянском чемпионате. Уже концовка чемпионата, не так много игр осталось.

Его хотят взять на перспективу. У него хорошая скорость, дриблинг, и футболист он одаренный, который может забить.

Если купят, то это плюс для «Наполи». Думаю, у «Зенита» есть план Б, раз отдадут его.

За хорошие деньги-то почему не продать? Он в РПЛ не бездельничал. Это качественный игрок с потенциалом. В «Наполи» он еще больше может раскрыться», – сказал Игорь Колыванов.

Педро - самый ценный актив Зенита на данный момент. Так что и прайс на него будет не маленький.
Педро - мотор Зенита! Колыаанов как-то преуменьшает роль и качество игрока. Продавать его сейчас это глупость! Ведь итальянцы не саудиты - 100 млн не дадут.
...а у Наполи есть деньги, которые устроят Зенит? У Зенита нет 100% прав на Педро.

Де Лаурентис весьма неохотно расстаётся с деньгами покупая новичков и рвёт три шкуры продавая своих, что правильно.
К тому же, Педро только что продлил контракт с Зенитом и дешёвым для потенциальных покупателей он не будет.
Не исключено участие Педро в ЧМ: Анчелотти следит за двумя кандидатами в Зените и вполне возможно за другими..
А ведь Педро всего 20. Красава.
Рекомендуем