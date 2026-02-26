Колыванов об интересе «Наполи» к Педро: «Он в состоянии играть в Серии А, может еще больше раскрыться. Он в РПЛ не бездельничал – качественный футболист с потенциалом»
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов оценил возможный переход Педро из «Зенита» в «Наполи».
«Педро достаточно молодой игрок еще. Он в состоянии играть в итальянском чемпионате. Уже концовка чемпионата, не так много игр осталось.
Его хотят взять на перспективу. У него хорошая скорость, дриблинг, и футболист он одаренный, который может забить.
Если купят, то это плюс для «Наполи». Думаю, у «Зенита» есть план Б, раз отдадут его.
За хорошие деньги-то почему не продать? Он в РПЛ не бездельничал. Это качественный игрок с потенциалом. В «Наполи» он еще больше может раскрыться», – сказал Игорь Колыванов.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: legalbet.ru
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Де Лаурентис весьма неохотно расстаётся с деньгами покупая новичков и рвёт три шкуры продавая своих, что правильно.
К тому же, Педро только что продлил контракт с Зенитом и дешёвым для потенциальных покупателей он не будет.
Не исключено участие Педро в ЧМ: Анчелотти следит за двумя кандидатами в Зените и вполне возможно за другими..