Арбелоа о Вальверде: «Мое продолжение на поле, один из лидеров, олицетворяющий собой то, каким должен быть игрок «Реала». Сказал ему, что мне нужны голы и передачи, как и при Анчелотти»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа поделился мыслями касательно игры Федерико Вальверде.
«Я сказал ему, что мне также нужны голы и результативные передачи, как и при Карло Анчелотти. Почему бы этого не попросить?
С момента моего прихода на пост главного тренера Феде демонстрирует свой уровень – то, насколько он важен для меня как игрок.
Он капитан, практически мое продолжение на поле, и один из лидеров, прекрасно олицетворяющий собой то, каким должен быть игрок «Реала».
Я очень рад и горжусь его уровнем, тем, как он играет, его самоотдачей, потому что он еще один игрок, который, даже испытывая дискомфорт, не хочет останавливаться, а хочет продолжать играть», – сказал Альваро Арбелоа.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Реала»
а, это он про вальверде?
кстати этого бы качества немного алонсо и все бы куражили под его многослойные схемы.