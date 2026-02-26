  • Спортс
Арбелоа о Вальверде: «Мое продолжение на поле, один из лидеров, олицетворяющий собой то, каким должен быть игрок «Реала». Сказал ему, что мне нужны голы и передачи, как и при Анчелотти»

Альваро Арбелоа: Вальверде олицетворяет собой игрока «Реала».

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа поделился мыслями касательно игры Федерико Вальверде.

«Я сказал ему, что мне также нужны голы и результативные передачи, как и при Карло Анчелотти. Почему бы этого не попросить?

С момента моего прихода на пост главного тренера Феде демонстрирует свой уровень – то, насколько он важен для меня как игрок.

Он капитан, практически мое продолжение на поле, и один из лидеров, прекрасно олицетворяющий собой то, каким должен быть игрок «Реала».

Я очень рад и горжусь его уровнем, тем, как он играет, его самоотдачей, потому что он еще один игрок, который, даже испытывая дискомфорт, не хочет останавливаться, а хочет продолжать играть», – сказал Альваро Арбелоа.

Вальверде очень недооценен, парень стабильно играет на высоком уровне. Есть пас, удар, отбор, может мяч протащить. Как будто поставь на любую позицию - он будет хорош
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Вальверде очень недооценен, парень стабильно играет на высоком уровне. Есть пас, удар, отбор, может мяч протащить. Как будто поставь на любую позицию - он будет хорош
Меня больше удивляет, что он на 1 Ина последней минуте матча абсолютно одинаково физически готов))
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Вальверде очень недооценен, парень стабильно играет на высоком уровне. Есть пас, удар, отбор, может мяч протащить. Как будто поставь на любую позицию - он будет хорош
Очень даже оценён. Мной))
как же надоел арбелоа своими нахваливаниями винисиуса.
а, это он про вальверде?

кстати этого бы качества немного алонсо и все бы куражили под его многослойные схемы.
Ответ drag23
как же надоел арбелоа своими нахваливаниями винисиуса. а, это он про вальверде? кстати этого бы качества немного алонсо и все бы куражили под его многослойные схемы.
Интересное мнение. Ну просто зависит ещё от самого человека. Видимо, для Реала нужен вот такой подлизун, а Алонсо сделает , условно говоря, успех в том же Ливерпуле. Просто Хаби попал не в тот Реал, который бы ему подошел
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Интересное мнение. Ну просто зависит ещё от самого человека. Видимо, для Реала нужен вот такой подлизун, а Алонсо сделает , условно говоря, успех в том же Ливерпуле. Просто Хаби попал не в тот Реал, который бы ему подошел
Кроме Ливерпуля Хаби хорошо тренировал бы Барселону
Феде, нам всем они нужны.
А что скажет про Мастантуоно? Бегунок, который буквально ничего не умеет, частенько плохо принимает мяч и запарывает хорошие переговоры на фланг, постоянно лезет в обводку и теряет мяч, не вошедший ни в одну игру, потому что просто ее не чувствует. Зачем он вообще в команде?
Ответ Aleksandr Bogachev
А что скажет про Мастантуоно? Бегунок, который буквально ничего не умеет, частенько плохо принимает мяч и запарывает хорошие переговоры на фланг, постоянно лезет в обводку и теряет мяч, не вошедший ни в одну игру, потому что просто ее не чувствует. Зачем он вообще в команде?
пацану всего 18, большинство в этом возрасте еще за молодежки бегают
