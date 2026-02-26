  • Спортс
  Геннадий Орлов: «Соболев – это поражение «Зенита». Мог ведь молодой наигрываться. Он добился своего – пришел в команду. Такую зарплату получает, какой больше нигде не получит»
45

Геннадий Орлов: «Соболев – это поражение «Зенита». Мог ведь молодой наигрываться. Он добился своего – пришел в команду. Такую зарплату получает, какой больше нигде не получит»

Геннадий Орлов: Соболев – это поражение «Зенита».

Комментатор Геннадий Орлов дал комментарий мнением касательно игры нападающего Александра Соболева, который забил 3 гола в 16 матчах сезона Мир РПЛ.

– А что Соболев? Разве он может играть лучше, чем играл? Вряд ли. Во всяком случае по работе с мячом он резко уступает этим двух новобранцам.

Для меня Соболев – это поражение «Зенита», сам факт, что его взяли. Мог ведь и молодой кто-то наигрываться.

Но это работа главного тренера и его штаба, их компетенция. Хотя мне кажется, что многим не нравится то, что Соболев в команде.

– Допускаете, что после окончания этого сезона ему решат подыскать новую команду? Или он сам решит найти место, где будет больше практики?

– Слушайте, ну он тут такую зарплату получает, какой больше нигде не получит. Чего ему думать-то? Он вместе с агентом добился своего – пришел в команду.

Сейчас «Зенит» фактически без Соболева в составе может выиграть чемпионат, и он все свое получит, будет считаться чемпионом страны. Повезло парню, что тут сказать, – сказал Геннадий Орлов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
45 комментариев
Самое сокрушительное поражение Спартак нанес Зениту, подложив им... Соболева.
Ответ zanuda59
Самое сокрушительное поражение Спартак нанес Зениту, подложив им... Соболева.
Спартак его не подкладывал,зенит сам вышел на Соболева и тот очень хотел туда перейти,так хотел,что аж не мог кушать,спать,в доту играть и тренироваться.
Ответ zanuda59
Самое сокрушительное поражение Спартак нанес Зениту, подложив им... Соболева.
Операция "Дельфин"
Вопрос в другом. Когда наконец Семак признает что трансфер Соболева - это ошибка.
Ответ Александр Жердин
Вопрос в другом. Когда наконец Семак признает что трансфер Соболева - это ошибка.
Никогда. Он трусливый для этого
Ответ Александр Жердин
Вопрос в другом. Когда наконец Семак признает что трансфер Соболева - это ошибка.
А как конкретно он должен это признать? Вам написать или что? Может посадить его на лавку и играть без нападающего, какие конкретные действия то вы ждете?
Все правильно сказал
Я конечно же не слежу за всеми высказываниями Гены Орлова, но мне кажется, при подписании Соболева, он говорил нечто другое? По крайней мере помалкивал?
Ответ Ржевский
Я конечно же не слежу за всеми высказываниями Гены Орлова, но мне кажется, при подписании Соболева, он говорил нечто другое? По крайней мере помалкивал?
Ну почти. По крайней мере смотрел с оптимизмом. И также говорил о том, что это тренерское решение
Бог с ней с зарплатой, он же вредитель в большинстве матчей, минус игрок.
Ответ mit-byer
Бог с ней с зарплатой, он же вредитель в большинстве матчей, минус игрок.
Вредитель тот, кто его на поле выпускает
Подписали геймера, а теперь куда его?
Ответ avcgloronalduMU
Подписали геймера, а теперь куда его?
Геймеры сейчас очень востребованы в качестве операторов БПЛА.
Да уж, сколько не тренируйся, а скорости и координации у него вряд ли добавится. Да и не Дзюба он по характеру, тот бы из кожи вылез, чтобы доказать, что он достоин места в "старте" и являться лидером команды, а этот.... И кто разглядел в нём игрока, чтобы пригласить...
"Добился своего, пришел в команду" - это сильно. Типа не "Зенит" в Пакмана играет, скупая всех подряд.
Хотелось конечно сказать, что это Спартак подложил Зениту свинью, но нет. Это не так. Сашка последний год демонстриративно тренировался спустя рукава, выкладывал жалобные посты про новые вызовы (в зените) и борьбу за титулы, настроил своим токсичным поведением против себя болельщиков и партнёров по команде.
Удивительно, зачем зениту понадобился этот мешок и почему его до сих пор не слили в Оренбург или Сочи
Ответ Тренерские конспекты Бормана
Хотелось конечно сказать, что это Спартак подложил Зениту свинью, но нет. Это не так. Сашка последний год демонстриративно тренировался спустя рукава, выкладывал жалобные посты про новые вызовы (в зените) и борьбу за титулы, настроил своим токсичным поведением против себя болельщиков и партнёров по команде. Удивительно, зачем зениту понадобился этот мешок и почему его до сих пор не слили в Оренбург или Сочи
Слить Соболева можно только обратившись к Липатову или Тихонову !
Но и это не панацея :
Липатов сейчас устроится на 12 лет , а Тихонов провалил слив Тулеева в свое время .
Так что до конца контракта , либо максимальная компенсация !
Зенит хотел насолить Спартаку
