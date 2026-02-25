Асенсио... точно профессионал? 😢🫣
Ответный матч «Реала» и «Бенфики» в раунде плей-офф Лиги чемпионов точно главный по уровню накала. Может быть, во всем текущем еврокубковом сезоне.
Провал «Мадрида» смерти подобен – особенно для Альваро Арбелоа. И за кого же стоит больше всего беспокоиться? Наверное, за Рауля Асенсио, банально проваливающего нынешний сезон.
Что происходит? На 14-й минуте испанец срезает мяч в свои ворота.
Куртуа умудряется спасти, но мяч отскочил в ноги сопернику (не Асенсио).
А еще он линию офсайда не держит! И вообще.
А других защитников нет?
И как же глупо кантерано Асенсио играет. Постоянно. Сейчас, в предыдущем матче ЛЛ ни игрока не взял своего, ни линию не держал, просто бежал назад как школьник к центру ворот. А потом еще и на замах лег наивно
Надо на банку присесть, собраться
А Асенсио 20+, но так и не научился