Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека критически оценил деятельность главы ФИА Джанни Инфантино и сравнил его с президентом США Дональдом Трампом.
Инфантино ранее заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».
«Президент [ФИФА] Инфантино считает, что России нужно снова участвовать в еврокубках. Мы собираемся сыграть против России в Москве, когда украинцы не могут играть на своей территории? Для меня это неприемлемо.
Футбол не может решить все проблемы. Но он может помочь восстановить справедливость в мире. Но президент Инфантино делает то же самое, что и президент Трамп. Он заботится об экономических интересах и забывает о людях», – сказал Фонсека в интервью L’Équipe.
Опубликовал: Михаил Большаков
8 комментариев
Начиная с момента как мы обезьяны спустились с деревьев - вся наша история устроена по принципу "каждый заботится о своих экономических интересах". Везде и всегда. Любое племя, полис, государство, сверхимперия, все всегда заботились исключительно о своих экономических интересах и даже придумали для этого слово политика. Это просто так к сведению, безотносительно США, Украины, РФ, ФИФА, Ирана, Сирии и кого бы там ни было. Любое государство, любое коммерческое общество, и даже так называемый Красный Крест или какой нибудь добровольческий кружок спасения пингвинов, все заботятся об экономических интересах. Поэтому размышления на тему Трамп/Инфантино думают о своих интересах, так Трампа для этого и выбрали люди, думать об экономических интересах Америки. Это всё равно что обвинять мужчину, что он женился, чтобы ему родили ребёнка. Абсурд. 😕