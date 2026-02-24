Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»

Фонсека о словах Инфантино: он как Трамп – заботится об экономических интересах.

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека критически оценил деятельность главы ФИА Джанни Инфантино и сравнил его с президентом США Дональдом Трампом.

Инфантино ранее заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».

«Президент [ФИФА] Инфантино считает, что России нужно снова участвовать в еврокубках. Мы собираемся сыграть против России в Москве, когда украинцы не могут играть на своей территории? Для меня это неприемлемо.

Футбол не может решить все проблемы. Но он может помочь восстановить справедливость в мире. Но президент Инфантино делает то же самое, что и президент Трамп. Он заботится об экономических интересах и забывает о людях», – сказал Фонсека в интервью L’Équipe.