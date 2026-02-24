Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»

  • Спортс
8

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека критически оценил деятельность главы ФИА Джанни Инфантино и сравнил его с президентом США Дональдом Трампом.

Инфантино ранее заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».

«Президент [ФИФА] Инфантино считает, что России нужно снова участвовать в еврокубках. Мы собираемся сыграть против России в Москве, когда украинцы не могут играть на своей территории? Для меня это неприемлемо.

Футбол не может решить все проблемы. Но он может помочь восстановить справедливость в мире. Но президент Инфантино делает то же самое, что и президент Трамп. Он заботится об экономических интересах и забывает о людях», – сказал Фонсека в интервью L’Équipe.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17111 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Михаил Большаков
8 комментариев
Футбол и справедливость в контексте неоднозначного и двоякого судейства и отношения - диаметрально противоположные вещи. Вот, например, почему Россию отстранили от еврокубков, а Израиль и Палестину нет? Пока одним всё можно, а на других пытаются спустить всех собак - современный футбол, да и не только - не про спорт, но про политику.
Фонсека видимо не в курсе.
Начиная с момента как мы обезьяны спустились с деревьев - вся наша история устроена по принципу "каждый заботится о своих экономических интересах". Везде и всегда. Любое племя, полис, государство, сверхимперия, все всегда заботились исключительно о своих экономических интересах и даже придумали для этого слово политика. Это просто так к сведению, безотносительно США, Украины, РФ, ФИФА, Ирана, Сирии и кого бы там ни было. Любое государство, любое коммерческое общество, и даже так называемый Красный Крест или какой нибудь добровольческий кружок спасения пингвинов, все заботятся об экономических интересах. Поэтому размышления на тему Трамп/Инфантино думают о своих интересах, так Трампа для этого и выбрали люди, думать об экономических интересах Америки. Это всё равно что обвинять мужчину, что он женился, чтобы ему родили ребёнка. Абсурд. 😕
А, ну ок, можно не в Москве сыграть, а в Крыму, в чём проблема ?
Ответ Заяцволк
А, ну ок, можно не в Москве сыграть, а в Крыму, в чём проблема ?
Заодно можно вдруг узнать, что крымчане об этом всём думают – и довольно интересные вещи выяснятся, что большинство из них считает, что им в разы стало лучше жить.
Ответ Tydeus
Заодно можно вдруг узнать, что крымчане об этом всём думают – и довольно интересные вещи выяснятся, что большинство из них считает, что им в разы стало лучше жить.
Ну им сейчас 100% лучше, чем бывшим согражданам.
как много пафоса, как мало смысла. Ногомяч - просто развлечение, не более того. Вся вот эта наивная лабуда про "лечение справедливости" - ну совсем же бред для инфантильных дурачков, разве нет?
Сейчас весь мир стелется у ног Трампа ,Инфантино в том числе .Плохо ,когда вся военная мощь мира сосредоточена в руках одного придурка. Но тут ничего не поделать ,он законноизбранный )
