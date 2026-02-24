  • Спортс
  • Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
17

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик подвел итоги выездного матча АПЛ с «Эвертоном» (1:0).

Об игре

«Нам пришлось поработать. Отмечу «Эвертон» – они создали нам трудности, заставили нас много обороняться в своей штрафной. Самоотверженность, с которой мы защищались, была на высшем уровне. Сухие матчи – это фантастика. Мы можем играть лучше, но в то же время приятно одержать победу на выезде со счетом 1:0.

Я очень доволен результатом и настроем. Парни выложились на полную и жертвовали собой ради других. В плане результатов все хорошо, но нам еще многое предстоит показать».

О голе Шешко

«Хорошее, безжалостное завершение. Кунья и Мбемо отлично все сделали. Очень рад за Бена, изменившего ход игры после выхода на замену».

О Ламменсе

«Он сделал пару отличных сэйвов, выглядел спокойным и собранным в сложной обстановке. Он не терялся на угловых, несколько раз хорошо подгадал момент и чисто сработал. Сегодня он был великолепен», – сказал Кэррик.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как бы не закончили сезон, я за то что бы Кэррику дали шанс начать следующий сезон
Ответ therealgreenman
Как бы не закончили сезон, я за то что бы Кэррику дали шанс начать следующий сезон
это он дал шанс мю
а не мю ему

лол
Шешко так-то уже немало очков принес. И сегодня такой забег сделал, стартовав с отставанием в метров 5
Ответ bu ga
Шешко так-то уже немало очков принес. И сегодня такой забег сделал, стартовав с отставанием в метров 5
Комментарий скрыт
Ответ Okaka
Комментарий скрыт
Ну это же проблемы тех, у кого в составе они играют)
Шешко дает какие то надежды уже.
щас ему нужна помощь психологически добавить ,уверенность набрать .
и Ламенс молодца
Вот что бывает, когда на воротах играет вратарь.
Я сегодня понял одну вещь - МЮ с Личей и МЮ без Личи это 2 разные команды. Не знаю, может я не прав, но владение и продвижение мяча на начальных стадиях без него было просто на уровне плинтуса, Майну был абсолютно незаметен. Видно было что у Эвертона была установка играть очень насыщенно в центре, как только Майну или Каз получали мяч, вокруг 3-4 игрока в синих джерси тут же вырастали. персонально накрывали Бруну. По большому счету очень повезло с результатом, и поклонится нужно Ламенсу за его выдержку на угловых.
Ответ Gani
Я сегодня понял одну вещь - МЮ с Личей и МЮ без Личи это 2 разные команды. Не знаю, может я не прав, но владение и продвижение мяча на начальных стадиях без него было просто на уровне плинтуса, Майну был абсолютно незаметен. Видно было что у Эвертона была установка играть очень насыщенно в центре, как только Майну или Каз получали мяч, вокруг 3-4 игрока в синих джерси тут же вырастали. персонально накрывали Бруну. По большому счету очень повезло с результатом, и поклонится нужно Ламенсу за его выдержку на угловых.
бруну провалил этот матч полностью.
Я на секунду представил Онану при таких угловых с 15 футболистами во вратарской. Я думаю Эвертон забили бы минимум трешку.
Ответ okayka
Я на секунду представил Онану при таких угловых с 15 футболистами во вратарской. Я думаю Эвертон забили бы минимум трешку.
Это ты еще Алтая не вспомнил. Этот привез бы минимум 6.
По мне преображение МЮ это больше про Ламменса - придает уверенность всей команде
Онана это вообще недоразумение,где он играет Трабзонспор вот это его уровень,Тен Хааг после его покупки нужно было сразу проверять у психиатра,в Байере его быстрее проверили,и через две недели выгнали нафиг
Боюсь представить что натворил бы Онана будь он на. Эти угловые эвертона и толкотня во вратарской - ужас какой-то. Ламенс молодец, впервые за долгое время спокойствие за эту позицию.💪🏻
Какие же важные голы забивает Шешко. Палочка-выручалочка Кэррика)
