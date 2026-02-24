Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
Игроки «Барселоны» Педри и Ферран Торрес рассказали о дисциплине в команде при тренере Ханси Флике.
В эфире юмористического шоу El Hormiguero футболисты рассказали, что Флик перестал сажать игроков в запас за опоздания на любые мероприятия. Ранее так наказывали Рафинью и Маркуса Рэшфорда, а Жюль Кунде подвергался наказанию трижды.
«Что касается пунктуальности, у нас немного изменились правила. Если опаздываешь, платишь штраф», – сказал Педри. Ферран добавил, что штрафы могут достигать 40 тысяч евро.
Футболисты отметили, что Флик считает за опоздание даже трехсекундную задержку. «Не могу представить, сколько бы стоили 20 минут», – сказал Ферран.
Также игроки отметили, что 61-летний немец «не мешает» съемкам тикток-видео игроков и выходкам в раздевалке.
Сколько бы футболисты ни были ЧСВшными миллионерами - в первую очередь они живые люди, ещё и все разные характером-темпераментом вдобавок. Флик явно это понимает. В свою очередь, тот же Алонсо явно облажался в этой компоненте. Задолго до его увольнения предполагал, что Хаби умудрился попросту достать игроков, не давая им ничего взамен. Так оно не работает. Равно как и псевдоаргумент "игроки устали от напряжных тренировок Алонсо" не работает: после его ухода к работе вернулся Пинтус, а этот лысый демон известен хардкорным подходом к делу. Однако, как ни странно, всех ВНЕЗАПНО всё устраивает.