  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
33

Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока

В «Барселоне» перестали отстранять игроков от команды за опоздания.

Игроки «Барселоны» Педри и Ферран Торрес рассказали о дисциплине в команде при тренере Ханси Флике.

В эфире юмористического шоу El Hormiguero футболисты рассказали, что Флик перестал сажать игроков в запас за опоздания на любые мероприятия. Ранее так наказывали Рафинью и Маркуса Рэшфорда, а Жюль Кунде подвергался наказанию трижды.

«Что касается пунктуальности, у нас немного изменились правила. Если опаздываешь, платишь штраф», – сказал Педри. Ферран добавил, что штрафы могут достигать 40 тысяч евро.

Футболисты отметили, что Флик считает за опоздание даже трехсекундную задержку. «Не могу представить, сколько бы стоили 20 минут», – сказал Ферран.

Также игроки отметили, что 61-летний немец «не мешает» съемкам тикток-видео игроков и выходкам в раздевалке.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17111 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Diario Sport
logoБарселона
logoХанс-Дитер Флик
logoМаркус Рэшфорд
logoПедри
logoЛа Лига
logoФерран Торрес
logoРафинья Диас
logoЖюль Кунде
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Он бы может и рад сажать провинившихся в запас и дальше, но с такой глубиной состава и травмами тогда прийдется на поле самому выходить
И Ханси, имхо, молодец и всё абсолютно правильно делает, прививая игрокам ответственное отношение собственно к работе (футбол как род деятельности, в смысле), но при этом не отбирая у молодёжи (включая великовозрастную) возможности не во вред делу немного пострадать хернёй. Иными словами, хрестоматийный кнут и пряник, табу и послабления - и то и другое опционально, с упором на исходное положение команды и/или на вкус руководителя.
Сколько бы футболисты ни были ЧСВшными миллионерами - в первую очередь они живые люди, ещё и все разные характером-темпераментом вдобавок. Флик явно это понимает. В свою очередь, тот же Алонсо явно облажался в этой компоненте. Задолго до его увольнения предполагал, что Хаби умудрился попросту достать игроков, не давая им ничего взамен. Так оно не работает. Равно как и псевдоаргумент "игроки устали от напряжных тренировок Алонсо" не работает: после его ухода к работе вернулся Пинтус, а этот лысый демон известен хардкорным подходом к делу. Однако, как ни странно, всех ВНЕЗАПНО всё устраивает.
Ответ xDe xDe
И Ханси, имхо, молодец и всё абсолютно правильно делает, прививая игрокам ответственное отношение собственно к работе (футбол как род деятельности, в смысле), но при этом не отбирая у молодёжи (включая великовозрастную) возможности не во вред делу немного пострадать хернёй. Иными словами, хрестоматийный кнут и пряник, табу и послабления - и то и другое опционально, с упором на исходное положение команды и/или на вкус руководителя. Сколько бы футболисты ни были ЧСВшными миллионерами - в первую очередь они живые люди, ещё и все разные характером-темпераментом вдобавок. Флик явно это понимает. В свою очередь, тот же Алонсо явно облажался в этой компоненте. Задолго до его увольнения предполагал, что Хаби умудрился попросту достать игроков, не давая им ничего взамен. Так оно не работает. Равно как и псевдоаргумент "игроки устали от напряжных тренировок Алонсо" не работает: после его ухода к работе вернулся Пинтус, а этот лысый демон известен хардкорным подходом к делу. Однако, как ни странно, всех ВНЕЗАПНО всё устраивает.
Вроде все верно, но на Пинтуса же игроки Реала жаловались ещё до Хаби Алонсо, и его тогда при Анчелотти ещё и убрали на другую должность
Ответ Тимур Рашидов
Вроде все верно, но на Пинтуса же игроки Реала жаловались ещё до Хаби Алонсо, и его тогда при Анчелотти ещё и убрали на другую должность
Об этом и написано выше. Вникать нужно в прочитанное, а не строчить комментарий сразу.
Лучшее наказание сотрудников за косяки - это лишение части з/п или премий, некоторые не сразу понимают, со второго - край третьего раза доходит до каждого, как пить дать, правила есть правила, обижайтесь только на себя! Молодец Флик)
Ох уж это поколение зумеров, будто кроме Тик-Тока и соц-сетей телефон больше ни для чего не предназначен. Уж лучше в ютуб залипать, ей-богу.
Ответ Black Phoenix
Ох уж это поколение зумеров, будто кроме Тик-Тока и соц-сетей телефон больше ни для чего не предназначен. Уж лучше в ютуб залипать, ей-богу.
А что не так с поколением, каждому свое время:) Зумеры лучше шарят в технологиях, все быстрее схватывают, не собирают сплетни, а сфокусированы в большинстве своем на себе, как по мне вообще самое толератное и доброе поколение за все время, и заметь, они никого не трогают, не учат как нужно жить и все равно к ним докопались:))
Ответ Black Phoenix
Ох уж это поколение зумеров, будто кроме Тик-Тока и соц-сетей телефон больше ни для чего не предназначен. Уж лучше в ютуб залипать, ей-богу.
На ютубе в шортсы.
Прогнули фрица.
Алонсо уволили, а его вернули, это тебе о чем-то говорит, «сверхразум»? 🤡
А ведь это Рэшфорд все еще на передержке :D
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лапорта написал книгу «Вот как мы спасли «Барсу» – в ней описаны философия Жоана и события его второго президентского срока. Флик посетил презентацию
23 февраля, 20:44
Флик о реакции Ямаля на замену в матче с «Леванте»: «Всему, что делает Ламин, придают слишком большое значение. Нормально, что он расстроился – это свойственно человеку»
23 февраля, 10:34
Флик о 3:0 с «Леванте»: «Барса» прибавляла с каждой минутой и заслужила победу – важно, что мы снова в лидерах. Канселу провел фантастический матч – именно этого я жду от него»
22 февраля, 18:12
Рекомендуем
Главные новости
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают? Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь»
20 минут назад
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
31 минуту назад
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
44 минуты назад
Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты – я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию»
сегодня, 11:34
Ищем креатора для наших спецпроектов – скорее откликайтесь на вакансию и приходите работать в Сирену!
сегодня, 11:30Вакансия
Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»
сегодня, 11:23
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
сегодня, 11:12
Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»
сегодня, 11:08
Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»
сегодня, 10:58
Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-арбитр Чезари об удалении Келли из «Юве»: «Вмешательство ВАР противоречит правилам и здравому смыслу. Где здесь угроза здоровью соперника? Безумие»
5 минут назад
«Ювентус» почти совершил чудо после очередного сомнительного удаления. Спаллетти изменил их менталитет, но у них нет форвардов, а половина команды – слабые игроки». Актер Греджо о вылете из ЛЧ
8 минут назад
Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»
26 минут назад
Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»
26 минут назад
Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Чтобы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»
41 минуту назад
Экс-судья Кальварезе о красной Келли из «Юве»: «Я категорически против этого решения, в его действиях не было намерения. Меня озадачивает предупреждение, не говоря уже о прямом удалении»
54 минуты назад
Мбаппе сможет сыграть в первому матч 1/8 финала ЛЧ. Беллингем, Себальос и Милитао не успеют восстановиться (COPE)
сегодня, 12:03
Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
сегодня, 11:57
Мусаев об уходе Козлова в ЦСКА: «Шанс сохранить Данилу был, но сейчас нет смысла углубляться. Попрощались, посмотрели друг другу в глаза, осталось только взаимное уважение»
сегодня, 11:47
Зеедорф о Маккенни: «Я вижу в Уэстоне себя в начале карьеры. У него есть все, что нужно отличному полузащитнику, он превосходен в обеих фазах игры»
сегодня, 11:47
Рекомендуем