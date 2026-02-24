Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока

В «Барселоне» перестали отстранять игроков от команды за опоздания.

Игроки «Барселоны» Педри и Ферран Торрес рассказали о дисциплине в команде при тренере Ханси Флике .

В эфире юмористического шоу El Hormiguero футболисты рассказали, что Флик перестал сажать игроков в запас за опоздания на любые мероприятия. Ранее так наказывали Рафинью и Маркуса Рэшфорда , а Жюль Кунде подвергался наказанию трижды .

«Что касается пунктуальности, у нас немного изменились правила. Если опаздываешь, платишь штраф», – сказал Педри . Ферран добавил, что штрафы могут достигать 40 тысяч евро.

Футболисты отметили, что Флик считает за опоздание даже трехсекундную задержку. «Не могу представить, сколько бы стоили 20 минут», – сказал Ферран.

Также игроки отметили, что 61-летний немец «не мешает» съемкам тикток-видео игроков и выходкам в раздевалке.