Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
Комментатор Константин Генич отреагировал на слова главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого о журналистах.
Ранее Слуцкий заявил: «Журналисты меня ненавидят, и я их не очень люблю. Не вижу смысла с ними говорить, а им надо про что-то писать, задать вопрос, который поставит меня в тупик, а такого нет».
– Что скажешь по высказываниям Слуцкого насчет того, что он видит журналистов, а там враги? Я охренел.
— Ну, из-под кепки Loro Piana, наверное, так видится, что там одни враги (смеется). Еще и глазки слезятся после операции.
Ну и надо просто знать Леонида Викторовича, что он это видит так. Каждый человек со своим нутром и со своим подходом к разным сегментам. Ну вот Леонид Викторович считает, что там враги. Хотя никто плохо, например, о Слуцком там точно не думает. А вот ему так кажется, – сказал Генич в беседе с Дмитрием Шнякиным в «Коммент.Шоу».
А потом удивляется про отношение к нему . 😂
А в целом, даже этот его коммент - обида на вью Слуцкого. Лёня без имён сказал, что его достают и вопросы кривые задают. А лудик ждал от Лени только похвалы в свой адрес, комплимента "у Генича меньше фактических ошибок, чем у других комментаторов" ему мало, он же себя считает мега спецом и лучшим))
Вообще, не зря его Гнилычом/Гнидычем называют 🤣 🤣
на мой взгляд, это вот хрестоматийный пример, как деньги портят людей.
раньше ведь он был комментатором, и всё. а теперь? все эти ютуб-шоу, букмекерские контракты, медиалига, остальная реклама помимо букмекеров и чёрт знает что ещё - баблишко повалилось со всех сторон, и потихонечку дядечка распустился и стал себе позволять всякое вслух произносить,
на что раньше бы он не осмелился...
"глазки слезятся после операции" - это же какая мерзость. вот я уверен, Черданцев (какой бы он там ни был комментаторски ослабевший комментатор) себе подобное никогда не позволит, а вот Константин, поди ж ты, обнажил своё настоящее нутро.