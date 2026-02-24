  • Спортс
  • Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»

Генич о словах Слуцкого про журналистов: из-под кепки Loro Piana так видится.

Комментатор Константин Генич отреагировал на слова главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого о журналистах.

Ранее Слуцкий заявил: «Журналисты меня ненавидят, и я их не очень люблю. Не вижу смысла с ними говорить, а им надо про что-то писать, задать вопрос, который поставит меня в тупик, а такого нет».

– Что скажешь по высказываниям Слуцкого насчет того, что он видит журналистов, а там враги? Я охренел.

— Ну, из-под кепки Loro Piana, наверное, так видится, что там одни враги (смеется). Еще и глазки слезятся после операции.

Ну и надо просто знать Леонида Викторовича, что он это видит так. Каждый человек со своим нутром и со своим подходом к разным сегментам. Ну вот Леонид Викторович считает, что там враги. Хотя никто плохо, например, о Слуцком там точно не думает. А вот ему так кажется, – сказал Генич в беседе с Дмитрием Шнякиным в «Коммент.Шоу».

Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»

Подкаст со Слуцким: 300 млн на счетах, «Оземпик» и нежелание возвращаться в Россию

Наговорил каких-то мерзостей, но тут же добавил "плохо никто не думает". Наверно имел в виду про себя. Генич не думает, а сразу говорит
Ответ Рустам Гусейнов
Наговорил каких-то мерзостей, но тут же добавил "плохо никто не думает". Наверно имел в виду про себя. Генич не думает, а сразу говорит
Генич просто Генич.)
А потом удивляется про отношение к нему . 😂
Как то мерзко звучит. И при чем здесь дорогой бренд? Сам Генич тоже не в Зара ходит
Ответ Михо
Как то мерзко звучит. И при чем здесь дорогой бренд? Сам Генич тоже не в Зара ходит
Гнойный
Ответ Михо
Как то мерзко звучит. И при чем здесь дорогой бренд? Сам Генич тоже не в Зара ходит
Как раз сам обиженка Генич в себя поверил, и с диким эго видит всегда врагов с дивана, хейтеров и тд даже там, где и их нет. И со своим овер ЧСВ оскорбляется, отправляет в чс всех даже когда его просто поправляют при ошибках))
А в целом, даже этот его коммент - обида на вью Слуцкого. Лёня без имён сказал, что его достают и вопросы кривые задают. А лудик ждал от Лени только похвалы в свой адрес, комплимента "у Генича меньше фактических ошибок, чем у других комментаторов" ему мало, он же себя считает мега спецом и лучшим))

Вообще, не зря его Гнилычом/Гнидычем называют 🤣 🤣
Гениталич, Шнягин, Журавлик, как мог уткин весь этот сброд собрать просто не перестаю удивляться
Ответ Dzhansug Bukiya
Гениталич, Шнягин, Журавлик, как мог уткин весь этот сброд собрать просто не перестаю удивляться
Они пока до денег не дорвались вели себя прилично. Это как со многими бывшими демократами, которые резко переобулись, поняв, что деньги теперь дают в другой кассе
Ответ Dzhansug Bukiya
Гениталич, Шнягин, Журавлик, как мог уткин весь этот сброд собрать просто не перестаю удивляться
Они куда позже скурвились. Посмотри на молодого Черданцева, хороший мальчик.
А когда Слуцкий в коментшоу был, Генич его с головы до ног облизывал.
Ответ bu ga
А когда Слуцкий в коментшоу был, Генич его с головы до ног облизывал.
А был ли Леня тогда в кепке на шоу?)
Генич очень злопамятный, наверняка что то там услышал от Лени и мерзко мстит. Типа.
ну если по правде, ведь раньше Генич таким не был. был вежлив, в меру интеллигентен, разборчив в выражениях...

на мой взгляд, это вот хрестоматийный пример, как деньги портят людей.
раньше ведь он был комментатором, и всё. а теперь? все эти ютуб-шоу, букмекерские контракты, медиалига, остальная реклама помимо букмекеров и чёрт знает что ещё - баблишко повалилось со всех сторон, и потихонечку дядечка распустился и стал себе позволять всякое вслух произносить,
на что раньше бы он не осмелился...

"глазки слезятся после операции" - это же какая мерзость. вот я уверен, Черданцев (какой бы он там ни был комментаторски ослабевший комментатор) себе подобное никогда не позволит, а вот Константин, поди ж ты, обнажил своё настоящее нутро.
Ответ Lunatic Insane
ну если по правде, ведь раньше Генич таким не был. был вежлив, в меру интеллигентен, разборчив в выражениях... на мой взгляд, это вот хрестоматийный пример, как деньги портят людей. раньше ведь он был комментатором, и всё. а теперь? все эти ютуб-шоу, букмекерские контракты, медиалига, остальная реклама помимо букмекеров и чёрт знает что ещё - баблишко повалилось со всех сторон, и потихонечку дядечка распустился и стал себе позволять всякое вслух произносить, на что раньше бы он не осмелился... "глазки слезятся после операции" - это же какая мерзость. вот я уверен, Черданцев (какой бы он там ни был комментаторски ослабевший комментатор) себе подобное никогда не позволит, а вот Константин, поди ж ты, обнажил своё настоящее нутро.
Нет в нашей стране института репутации. На Западе его после таких двух зашкваров подряд отменили бы.
Генича что-то слишком много стало с его разнообразными сентенциями. Ему бы за собой последить, обычный рядовой журналист и средненький комментатор, а возомнил о себе не пойми чего)
Ответ Sasha-1992
Генича что-то слишком много стало с его разнообразными сентенциями. Ему бы за собой последить, обычный рядовой журналист и средненький комментатор, а возомнил о себе не пойми чего)
Некому с ним воспитательную беседу провести. Давно человек за свои гнилые слова не отвечал. Зазнался. Вася Уткин в такой период своей жизни, когда за словами следить перестал, получил отвёртку в зад (которую даже не почувствовал)...
Типичный Генич. Лудоман и хам
