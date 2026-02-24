Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»

Генич о словах Слуцкого про журналистов: из-под кепки Loro Piana так видится.

Комментатор Константин Генич отреагировал на слова главного тренера «Шанхай Шэньхуа » Леонида Слуцкого о журналистах.

Ранее Слуцкий заявил : «Журналисты меня ненавидят, и я их не очень люблю. Не вижу смысла с ними говорить, а им надо про что-то писать, задать вопрос, который поставит меня в тупик, а такого нет».

– Что скажешь по высказываниям Слуцкого насчет того, что он видит журналистов, а там враги? Я охренел.

— Ну, из-под кепки Loro Piana, наверное, так видится, что там одни враги (смеется). Еще и глазки слезятся после операции.

Ну и надо просто знать Леонида Викторовича, что он это видит так. Каждый человек со своим нутром и со своим подходом к разным сегментам. Ну вот Леонид Викторович считает, что там враги. Хотя никто плохо, например, о Слуцком там точно не думает. А вот ему так кажется, – сказал Генич в беседе с Дмитрием Шнякиным в «Коммент.Шоу».

Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»

Подкаст со Слуцким: 300 млн на счетах, «Оземпик» и нежелание возвращаться в Россию