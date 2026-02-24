«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
«Манчестер Юнайтед» продлил серию без поражений в АПЛ до 10 матчей.
Сегодня «Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» (1:0) в рамках АПЛ.
Манкунианцы не проигрывают в лиге 10 матчей подряд: 6 побед, 4 ничьих.
По итогам 27-го тура АПЛ команда Майкла Кэррика занимает 4-е место с 48 очками. Ее опережают «Арсенал» (61 очко в 28 играх), «Манчестер Сити» (56 очков) и «Астон Вилла» (51 очко). «Челси» и «Ливерпуль» отстают от «МЮ» на 3 очка.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
58 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Тем более МЮ дает слишком много шансов тем, у кого сразу не получается. При Ван Гале, Амориме и Тен Хаге сразу было видно, что игра не идет, но ведь мифический САФ завещал давать шансы, поэтому мучились по три года с ними (повезло что Рубен сам отстранился). А тут у человека начало получаться, и сразу на него полилось ушат овна, в том числе от легенд клуба. Прискорбно
по набранным очкам:
за 15 туров - в топ-3
за 20 туров - в топ-4
за 25 туров - в топ-4
кто бы что не гнал на Аморима, но его заслуга в прогрессе МЮ, более чем очевидна.
С эвертеном повезло забили на контратаке, а если бы ни это? Других особо моментов не было.
Тот что Шешко не топ форвард говорит о его втором выходе один на один с вратарём который он запарок.. говорите что хотите.
Больше вопросов, чем удовольствия от последних двух матчей.