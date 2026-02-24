  • Спортс
  «МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
«Манчестер Юнайтед» продлил серию без поражений в АПЛ до 10 матчей.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» (1:0) в рамках АПЛ.

Манкунианцы не проигрывают в лиге 10 матчей подряд: 6 побед, 4 ничьих.

По итогам 27-го тура АПЛ команда Майкла Кэррика занимает 4-е место с 48 очками. Ее опережают «Арсенал» (61 очко в 28 играх), «Манчестер Сити» (56 очков) и «Астон Вилла» (51 очко). «Челси» и «Ливерпуль» отстают от «МЮ» на 3 очка.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
В тройку зайдут. Кэррику дадут полноценный контракт. К зиме уволят.
Ответ Dooomer
В тройку зайдут. Кэррику дадут полноценный контракт. К зиме уволят.
Классика.🧐🧐🧐
Ответ Dooomer
В тройку зайдут. Кэррику дадут полноценный контракт. К зиме уволят.
А что делать? Теперь после истории с Сульшером, которому откровенно не повезло с трансфером Роналду вообще никому из своих не давать шансы?

Тем более МЮ дает слишком много шансов тем, у кого сразу не получается. При Ван Гале, Амориме и Тен Хаге сразу было видно, что игра не идет, но ведь мифический САФ завещал давать шансы, поэтому мучились по три года с ними (повезло что Рубен сам отстранился). А тут у человека начало получаться, и сразу на него полилось ушат овна, в том числе от легенд клуба. Прискорбно
Могут и обогнать виллу🤔
Ответ TheBestCapper
Могут и обогнать виллу🤔
У Виллы проблемы с составом и еврокубок. Виллу скорее всего все трое преследователей обгонят
Ответ Censormorum
У Виллы проблемы с составом и еврокубок. Виллу скорее всего все трое преследователей обгонят
Есть игра с Виллой, дома!
На багаже тен Хага!
Ответ grauda
На багаже тен Хага!
Тогда уже на конспектах Рагника
Ответ Александр Македонский_1117025895
Тогда уже на конспектах Рагника
На самом деле просто Кэррик нашёл в офисе забытую папку Ван Гала
Кто бы мог о таком подумать До нового года ? МЮ будет идти выше ливера ? )
Не, ну вот в гонке мы точно ну никак не участвуем, а вот Виллу вполне можем обойти. И скорее всего и обойдем, у них травмы и календарь в лиге сложнее
так-то у МЮ за эти 10 туров, лучшая форма, и наибольшее количество очков (22) среди всей таблицы.
по набранным очкам:
за 15 туров - в топ-3
за 20 туров - в топ-4
за 25 туров - в топ-4

кто бы что не гнал на Аморима, но его заслуга в прогрессе МЮ, более чем очевидна.
назначили нормального тренера, а не физруков, так команда заиграла
Норм газанули !
Вторая игра какая то не понятная, без особой энергии, злости, мотивации, энтузиазма и креатива. Местами ровный матч, но с кем? Местами отдали мяч и отбивались, это что?

С эвертеном повезло забили на контратаке, а если бы ни это? Других особо моментов не было.

Тот что Шешко не топ форвард говорит о его втором выходе один на один с вратарём который он запарок.. говорите что хотите.

Больше вопросов, чем удовольствия от последних двух матчей.
Ответ OSHO
Вторая игра какая то не понятная, без особой энергии, злости, мотивации, энтузиазма и креатива. Местами ровный матч, но с кем? Местами отдали мяч и отбивались, это что? С эвертеном повезло забили на контратаке, а если бы ни это? Других особо моментов не было. Тот что Шешко не топ форвард говорит о его втором выходе один на один с вратарём который он запарок.. говорите что хотите. Больше вопросов, чем удовольствия от последних двух матчей.
Согласен.
Ребят, а как Фергюсон отнёсся к назначению Кэррика?
Ответ Juninho P.
Ребят, а как Фергюсон отнёсся к назначению Кэррика?
Ну, Ферги его всегда ценил. Вряд ли он сильно мог противиться в текущей ситуации. Кэррик, так Кэррик. Хуже не будет.
Ответ Juninho P.
Ребят, а как Фергюсон отнёсся к назначению Кэррика?
Ну что скажет : Моя школа
