🎥 Роналдиньо и Марсело поиграли во врагов. Встретились в матче легенд «Барсы» и «Мадрида»

В Лос-Анджелесе прошла встреча легенд «Барселоны» и «Мадрида». Матч звезд прошлого завершился ничьей 1:1. Счет уже на 4-й минуте открыл Хавьер Савиола, «королевский клуб» усилиями Давида Барраля сравнял на 57-й.

Главный сюжет вечера зрителям подарили Марсело и Роналдиньо, решившие примерить роли врагов. Волшебник, защищая своего партнера, толкнул экс-защитника «сливочных». Марсело повалился на газон, картинно раскинув руки.

Друзья не смогли долго оставаться в образе: уже через секунду Марсело, стоя на ногах, обнимал и целовал Роналдиньо.

Какие могут быть конфликты у бывших партнеров по сборной Бразилии?

Дружба!