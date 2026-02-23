Семак об опозданиях Вендела: «Подскажите мне, что делать. Не могу относиться к этому нормально – но с пониманием. Это его единственный минус, за это он платит огромные деньги»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак попросил совета о том, что ему делать в ситуации с регулярными опозданиями полузащитника Вендела на сборы после отпуска.
– Почему вы постоянно прощаете Венделу опоздание на сборы?
– А какие еще есть варианты? Подскажите мне, что делать в этой ситуации. Если кто-то предложит решение, я с удовольствием прислушаюсь.
– Вариантов вообще нет?
– Ну скажите как?
– Впаять такой штраф, который даже для него будет огромным.
– Уже впаяли.
– Ему все равно?
– Не думаю, что прям все равно, но вот такой он человек. Понятно, что для команды это не очень хорошо, но все понимают его важность для нас, преданность футболу, фанатизм, с которым он к нему относится. Единственный минус Вендела – это его опоздания. Но он за них платит огромные деньги.
– О каких суммах идет речь?
– Я не могу это разглашать. Но, поверьте, даже для Вендела это очень существенная сумма. Если руководство захочет ее озвучить – оно это сделает.
– Как вы относитесь к этим опозданиям?
– Я не могу относиться к этому нормально. Но с пониманием.
– Но ведь остальные игроки могут подумать, что Венделу можно, а им нельзя.
– Если кто-то опоздает – также заплатит серьезный штраф. Здесь у каждого есть выбор: приезжать вовремя и зарабатывать деньги или опаздывать и отдавать их, – сказал Семак.
Вендел - важный игрок? Сереженька, незаменимых людей не бывает. В твои годы пора уже это понимать. А твои отмазки - это какой-то позор (с).
Поэтому травоядному приходится обтекать и утираться, ведь без Вендела он сейчас ничто.
Или все таки сильный тренер обязан использовать все лучшие скиллы внутри команды?