Семак об опозданиях Вендела: «Подскажите мне, что делать. Не могу относиться к этому нормально – но с пониманием. Это его единственный минус, за это он платит огромные деньги»

Семак об опозданиях Вендела: подскажите мне, что делать.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак попросил совета о том, что ему делать в ситуации с регулярными опозданиями полузащитника Вендела на сборы после отпуска.

– Почему вы постоянно прощаете Венделу опоздание на сборы?

– А какие еще есть варианты? Подскажите мне, что делать в этой ситуации. Если кто-то предложит решение, я с удовольствием прислушаюсь.

– Вариантов вообще нет?

– Ну скажите как?

– Впаять такой штраф, который даже для него будет огромным.

– Уже впаяли.

– Ему все равно?

– Не думаю, что прям все равно, но вот такой он человек. Понятно, что для команды это не очень хорошо, но все понимают его важность для нас, преданность футболу, фанатизм, с которым он к нему относится. Единственный минус Вендела – это его опоздания. Но он за них платит огромные деньги.

– О каких суммах идет речь?

– Я не могу это разглашать. Но, поверьте, даже для Вендела это очень существенная сумма. Если руководство захочет ее озвучить – оно это сделает.

– Как вы относитесь к этим опозданиям?

– Я не могу относиться к этому нормально. Но с пониманием.

– Но ведь остальные игроки могут подумать, что Венделу можно, а им нельзя.

– Если кто-то опоздает – также заплатит серьезный штраф. Здесь у каждого есть выбор: приезжать вовремя и зарабатывать деньги или опаздывать и отдавать их, – сказал Семак.