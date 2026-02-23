  • Спортс
  • Семак об опозданиях Вендела: «Подскажите мне, что делать. Не могу относиться к этому нормально – но с пониманием. Это его единственный минус, за это он платит огромные деньги»
130

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак попросил совета о том, что ему делать в ситуации с регулярными опозданиями полузащитника Вендела на сборы после отпуска.

– Почему вы постоянно прощаете Венделу опоздание на сборы?

– А какие еще есть варианты? Подскажите мне, что делать в этой ситуации. Если кто-то предложит решение, я с удовольствием прислушаюсь.

– Вариантов вообще нет?

– Ну скажите как?

– Впаять такой штраф, который даже для него будет огромным.

– Уже впаяли.

– Ему все равно?

– Не думаю, что прям все равно, но вот такой он человек. Понятно, что для команды это не очень хорошо, но все понимают его важность для нас, преданность футболу, фанатизм, с которым он к нему относится. Единственный минус Вендела – это его опоздания. Но он за них платит огромные деньги.

– О каких суммах идет речь?

– Я не могу это разглашать. Но, поверьте, даже для Вендела это очень существенная сумма. Если руководство захочет ее озвучить – оно это сделает.

– Как вы относитесь к этим опозданиям?

– Я не могу относиться к этому нормально. Но с пониманием.

– Но ведь остальные игроки могут подумать, что Венделу можно, а им нельзя.

– Если кто-то опоздает – также заплатит серьезный штраф. Здесь у каждого есть выбор: приезжать вовремя и зарабатывать деньги или опаздывать и отдавать их, – сказал Семак.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
130 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да клал вендел свой бразильский прибор на вас всех, газовых с сельдереем во главе, и никаких штрафов он не платит
Ответ Tigo_Volchara93
Да клал вендел свой бразильский прибор на вас всех, газовых с сельдереем во главе, и никаких штрафов он не платит
тебе конечно лучше знать, мистер всезнайка.
Ответ Tigo_Volchara93
Да клал вендел свой бразильский прибор на вас всех, газовых с сельдереем во главе, и никаких штрафов он не платит
Комментарий скрыт
Сдается мне, что если бы он реально заплатил очень большой штраф, то так больше не делал бы.
Ответ Фут.Боль
Сдается мне, что если бы он реально заплатил очень большой штраф, то так больше не делал бы.
Комментарий скрыт
Ответ Фут.Боль
Сдается мне, что если бы он реально заплатил очень большой штраф, то так больше не делал бы.
Нет, есть глупые люди, которые не ценят деньги и просаживают их ради сиюминутного кайфа. Такой как Вендел скорее всего после карьеры будет бедным.
Он платит огромные деньги, которые мы отмываем, делим и через серые схемы бонусов ему возвращаем вдвойне!
Ответ forromb
Он платит огромные деньги, которые мы отмываем, делим и через серые схемы бонусов ему возвращаем вдвойне!
Чушь.
Ответ sokolspb
Чушь.
Комментарий скрыт
Если тренер не знает, как приструнить игрока, то он не тренер. Считайте меня динозавром, но я себе даже не могу представить такой бардак во времена Лобановского, например.

Вендел - важный игрок? Сереженька, незаменимых людей не бывает. В твои годы пора уже это понимать. А твои отмазки - это какой-то позор (с).
Ответ Брулин
Если тренер не знает, как приструнить игрока, то он не тренер. Считайте меня динозавром, но я себе даже не могу представить такой бардак во времена Лобановского, например. Вендел - важный игрок? Сереженька, незаменимых людей не бывает. В твои годы пора уже это понимать. А твои отмазки - это какой-то позор (с).
Анчелотти получается не тренер?)
Ответ Брулин
Если тренер не знает, как приструнить игрока, то он не тренер. Считайте меня динозавром, но я себе даже не могу представить такой бардак во времена Лобановского, например. Вендел - важный игрок? Сереженька, незаменимых людей не бывает. В твои годы пора уже это понимать. А твои отмазки - это какой-то позор (с).
да звучит мягко говоря странно, тренер прямым текстом говорит что не знает что делать, что если кто то хочет опаздывать то пожалуйста, надо только оплатить в кассу и никаких других санкций/наказаний не будет, создается впечатление что он там не для того что бы собрать команду и руководить ею, а для того что бы не мешать и относиться с пониманием.
Можно опрос провести на сайте Газпрома
Ответ funnynerd21
Можно опрос провести на сайте Газпрома
Или на заправках
Ничего, Сергей. Тем самым он просто показывает, что он - хозяин положения. А ты будешь проглатывать любые его поступки. В том и суть
Ответ Артем Чугунов
Ничего, Сергей. Тем самым он просто показывает, что он - хозяин положения. А ты будешь проглатывать любые его поступки. В том и суть
Так что делать, Артемка? Давайте ваше сильное управленческое решение
Ответ SMART789
Так что делать, Артемка? Давайте ваше сильное управленческое решение
отдайте Вендела мясным бесплатно и ваша проблема разрешится.))
Что делать? Научиться организовывать командную игру так, чтобы не зависеть критически от одного игрока, тем более, что Газпром способен привезти тебе еще пару хороших игроков на эту позицию пусть и не такого класса. Но с ними придется работать, а Венделу можно просто сказать: бери мяч и играй как умеешь.

Поэтому травоядному приходится обтекать и утираться, ведь без Вендела он сейчас ничто.
Ответ riverman1980
Что делать? Научиться организовывать командную игру так, чтобы не зависеть критически от одного игрока, тем более, что Газпром способен привезти тебе еще пару хороших игроков на эту позицию пусть и не такого класса. Но с ними придется работать, а Венделу можно просто сказать: бери мяч и играй как умеешь. Поэтому травоядному приходится обтекать и утираться, ведь без Вендела он сейчас ничто.
Правильно понимаю, что Гвардиоле и Энрике надо было выкинуть Месси в прайсе из Барсы, чтобы «не зависеть от одного игрока»

Или все таки сильный тренер обязан использовать все лучшие скиллы внутри команды?
Ответ SMART789
Правильно понимаю, что Гвардиоле и Энрике надо было выкинуть Месси в прайсе из Барсы, чтобы «не зависеть от одного игрока» Или все таки сильный тренер обязан использовать все лучшие скиллы внутри команды?
А когда Месси не приезжал на сборы просто потому что весело тусил с друзьями? И игра той Барсы не строилась на одном Месси. Там вообще ключевыми игроками были Хави и Иньеста.
А в чем разница по сравнению с игроками, которые платят штрафы на лишний вес, за опоздания на тренировки, за перебор карточек и прочее?) Это все нарушение дисциплины, но только на хрен знает какой год пребывания Вендела в Зените это вдруг забеспокоило местную фауну. Обидно, наверное, что Вендел прямиком с пляжа все равно лучший с отрывом на своей позиции)
С Венделом понятно, платит штраф или нет дело его и зенита. Одного не могу понять, почему все так любят оскорблять по имени, внешности, позиции. Типо думаете, что вам это брутальности придает? но скорее конченности)))
Забавно конечно, как местная публика судит Вендела по себе.
