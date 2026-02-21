  • Спортс
  • «Интер» обыграл «Лечче» – 2:0. Забили 37-летний Мхитарян и Аканджи, гол Димарко отменили
«Интер» обыграл «Лечче» – 2:0. Забили 37-летний Мхитарян и Аканджи, гол Димарко отменили

«Интер» победил «Лечче».

«Интер» на выезде обыграл «Лечче» (2:0) в 26-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Виа дель Маре».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 51-й минуте забил защитник миланцев Федерико Димарко, но взятие ворот отменили из-за офсайда.

На 75-й счет открыл 37-летний хавбек Генрих Мхитарян, вышедший на замену. На 82-й отличился защитник Мануэль Аканджи.

«Интер» набрал 64 очка, лидирует в таблице и на 10 баллов опережает «Милан», у которого матч в запасе.

Серия А Италия. 26 тур
21 февраля 17:00, виа дель Маре
Логотип домашней команды
Лечче
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Интер
Матч окончен
88’
Бастони   Карлос Аугусто
87’
Бастони
Пьеротти   Н′Дри
83’
Кулибали   Штулич
83’
82’
  Аканджи
75’
  Мхитарян
69’
Луис Энрике   Диуф
69’
М. Тюрам   Бонни
60’
де Врей   Аканджи
60’
Сучич   Мхитарян
Гандельман   Нгом
60’
Соттиль   Банда
60’
2тайм
Перерыв
Габриэл
17’
10’
де Врей
Гашпар   Зиберт
4’
Лечче
Фальконе, Галло, Габриэл, Гашпар, Данилу Вейга, Кулибали, Рамадани, Гандельман, Соттиль, Шеддира, Пьеротти
Запасные: Перес Сепульведа, Мархвиньски, Н′Дри, Фрюхтль, Самооя, Ндаба, Зиберт, Жан, Хельгасон, Нгом, Сала, Штулич, Банда, Фофана
1тайм
Интер:
Зоммер, Бастони, де Врей, Биссек, Димарко, Сучич, Зелиньски, Фраттези, Луис Энрике, Эспозито, М. Тюрам
Запасные: Мхитарян, Карлос Аугусто, Жозеп Мартинес, Топалович, Бонни, Ди Дженнаро, Аканджи, Кокки, Диуф, Качмарски, Ачерби, Дармиан
Мхитарян слоняра. Не забивал более года и вот наконец в нужный момент сделал. Аканджи тоже молоток. Замены сработали. И это без Лаутаро, Бареллы и турка. Молодцы ребята
Ответ Romano de Roma
Мхитарян слоняра. Не забивал более года и вот наконец в нужный момент сделал. Аканджи тоже молоток. Замены сработали. И это без Лаутаро, Бареллы и турка. Молодцы ребята
с Пизой шестой гол он забил
Ответ grande Inter
с Пизой шестой гол он забил
Да точно, но там такой счёт был, что забыл даже🤣
Мхитарян вовремя начал забивать, как и Аканджи, важные три очка в копилке!
Димарко тащит) Без Лаутаро середняки в атаке забивают только по праздникам)
Браво Киву! Игроки вышедшие на замену забили!
Эспозито достал падать во время удара
E. P. Как с таким количеством негатива можно вообще болеть за клуб?
Тульский арсенал неплохо держится
Отлично, ещё один аутсайдер унижен. Это им за Будё.
Я вот хз, откуда силы на буде найти
Вообще никакие были сегодня, ток пио бегал боролся, и да, подзадодбал постоянно падать
Ответ Скользкий Джими
Я вот хз, откуда силы на буде найти Вообще никакие были сегодня, ток пио бегал боролся, и да, подзадодбал постоянно падать
Зато поле нормальное будет
Ответ Скользкий Джими
Я вот хз, откуда силы на буде найти Вообще никакие были сегодня, ток пио бегал боролся, и да, подзадодбал постоянно падать
Стандарты, Димарко, Зелинский, домашнее поле и удача.
