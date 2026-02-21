Матч окончен
«Интер» обыграл «Лечче» – 2:0. Забили 37-летний Мхитарян и Аканджи, гол Димарко отменили
«Интер» победил «Лечче».
«Интер» на выезде обыграл «Лечче» (2:0) в 26-м туре Серии А.
Матч проходил на стадионе «Виа дель Маре».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 51-й минуте забил защитник миланцев Федерико Димарко, но взятие ворот отменили из-за офсайда.
На 75-й счет открыл 37-летний хавбек Генрих Мхитарян, вышедший на замену. На 82-й отличился защитник Мануэль Аканджи.
«Интер» набрал 64 очка, лидирует в таблице и на 10 баллов опережает «Милан», у которого матч в запасе.
