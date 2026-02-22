  • Спортс
  • «Атлетико» победил «Эспаньол» – 4:2. Серлот сделал дубль, Симеоне, Лукман тоже забили, у Руджери 2 ассиста
5

«Атлетико» обыграл «Эспаньол».

«Атлетико» дома победил «Эспаньол» (4:2) в 25-м туре Ла Лиги.

Игра проходила на стадионе «Метрополитано».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 6-й минуте счет открыл полузащитник гостей Жофре Каррерас. На 21-й отличился форвард Александр Серлот.

На 49-й Джулиано Симеоне вывел мадридцев вперед. На 58-й забил Адемола Лукман. На 72-й Серлот сделал дубль, а итальянский защитник Маттео Руджери отдал второй голевой пас. На 80-й Эду Экспосито отыграл один мяч.

 «Атлетико» набрал 48 очков и занимает 4-е место в таблице.

Ла Лига Испания. 25 тур
21 февраля 20:00, Метрополитано
Логотип домашней команды
Атлетико
Завершен
4 - 2
Логотип гостевой команды
Эспаньол
Матч окончен
Симеоне   Ле Норман
84’
83’
Нгонж
80’
  Экспосито
77’
Каррерас   Милья
Гризманн   Альмада
74’
Льоренте   Молина
74’
  Серлот
72’
70’
Кике Гарсия   Фернандес
70’
Долан   Нгонж
70’
Лосано   Экспосито
Лукман   Альварес
61’
Алекс Баэна   Коке
61’
  Лукман
58’
57’
Ридель   Терратс
  Симеоне
49’
2тайм
Перерыв
  Серлот
21’
6’
  Каррерас
Атлетико
Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Льоренте, Алекс Баэна, Кардозо, Лукман, Симеоне, Серлот, Гризманн
Запасные: Альварес, Альмада, Хименес, Коке, Лангле, Молина, Варгас, Муссо, де Луис, Ле Норман
1тайм
Эспаньол:
Дмитрович, Ромеро, Эль-Хилали, Кабрера, Калеро, Ридель, Каррерас, Лосано, У. Гонсалес, Долан, Кике Гарсия
Запасные: Пикель, Фернандес, Тристан, Милья, Рока, Салинас, Терратс, Нгонж, Фортуньо, Рубио, Санчес, Экспосито
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В какой вселенной это не фол? Испанские судьи просто поражают своими нелогичными и тупыми действиями
Ответ фанат Ска хабаровска
В какой вселенной это не фол? Испанские судьи просто поражают своими нелогичными и тупыми действиями
Ты о чём вообще?
