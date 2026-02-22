«Атлетико» победил «Эспаньол» – 4:2. Серлот сделал дубль, Симеоне, Лукман тоже забили, у Руджери 2 ассиста

«Атлетико» обыграл «Эспаньол».

«Атлетико » дома победил «Эспаньол » (4:2) в 25-м туре Ла Лиги.

Игра проходила на стадионе «Метрополитано».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 6-й минуте счет открыл полузащитник гостей Жофре Каррерас . На 21-й отличился форвард Александр Серлот .

На 49-й Джулиано Симеоне вывел мадридцев вперед. На 58-й забил Адемола Лукман . На 72-й Серлот сделал дубль, а итальянский защитник Маттео Руджери отдал второй голевой пас. На 80-й Эду Экспосито отыграл один мяч.

«Атлетико» набрал 48 очков и занимает 4-е место в таблице.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги