Матч окончен
«Атлетико» победил «Эспаньол» – 4:2. Серлот сделал дубль, Симеоне, Лукман тоже забили, у Руджери 2 ассиста
«Атлетико» обыграл «Эспаньол».
«Атлетико» дома победил «Эспаньол» (4:2) в 25-м туре Ла Лиги.
Игра проходила на стадионе «Метрополитано».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 6-й минуте счет открыл полузащитник гостей Жофре Каррерас. На 21-й отличился форвард Александр Серлот.
На 49-й Джулиано Симеоне вывел мадридцев вперед. На 58-й забил Адемола Лукман. На 72-й Серлот сделал дубль, а итальянский защитник Маттео Руджери отдал второй голевой пас. На 80-й Эду Экспосито отыграл один мяч.
«Атлетико» набрал 48 очков и занимает 4-е место в таблице.
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В какой вселенной это не фол? Испанские судьи просто поражают своими нелогичными и тупыми действиями
В какой вселенной это не фол? Испанские судьи просто поражают своими нелогичными и тупыми действиями
Ты о чём вообще?
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем