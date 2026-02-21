Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
ЦСКА обыграл «Локомотив» (3:2) в товарищеском матче, а «Спартак» разгромил «Ростов» (5:2).
Товарищеские матчи
«Сочи» – «Актобе» Казахстан – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Игнатов (7), 2:0 – Зиньковский (35), 3:0 – Игнатов (80).
Матч проходил в закрытом режиме.
ЦСКА – «Локомотив» – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
Голы: 1:0 – Глебов (14), 2:0 – Гонду (33), 2:1 – Воробьев (55), 2:2 – Комличенко (104), 3:2 – Мусаев (127).
ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Гайич, Жоао Виктор, Рейс, Баринов, Кисляк, Козлов, Круговой, Глебов, Гонду.
«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Монтес, Ненахов, Карпукас, Пруцев, Батраков, Бакаев, Руденко, Воробьев.
Матч пройдет в формате трех таймов по 45 минут.
«Спартак» – «Ростов» – 5:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Барко (32, пенальти), 2:0 – Солари (54), 2:1 – Роналдо (64), 3:1 – Солари (71), 4:1 – Бонгонда (77), 5:1 – Саусь (80), 5:2 – Мелехин (90).
«Спартак»: Максименко, Джику, Ву (Литвинов, 46), Рябчук (Дмитриев, 46), Денисов, Умяров, Жедсон, Барко, Маркиньос, Солари, Угальде.
«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Семенчук, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохеби, Щетинин, Комаров, Роналдо, Сулейманов.
«Сочи» – «Барс» Кыргызстан – 3:2
Голы «Сочи»: Коваленко (15), Федоров (27, 90).
Матч проходит в закрытом режиме.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Сейчас показывают по матч тв)