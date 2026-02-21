  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
224

Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»

Клубы РПЛ проводят товарищеские матчи в преддверии весенней части сезона.

ЦСКА обыграл «Локомотив» (3:2) в товарищеском матче, а «Спартак» разгромил «Ростов» (5:2).

Товарищеские матчи

«Сочи» – «Актобе» Казахстан – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Игнатов (7), 2:0 – Зиньковский (35), 3:0 – Игнатов (80).

Матч проходил в закрытом режиме.

ЦСКА – «Локомотив» – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Голы: 1:0 – Глебов (14), 2:0 – Гонду (33), 2:1 – Воробьев (55), 2:2 – Комличенко (104), 3:2 – Мусаев (127).

ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Гайич, Жоао Виктор, Рейс, Баринов, Кисляк, Козлов, Круговой, Глебов, Гонду.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Монтес, Ненахов, Карпукас, Пруцев, Батраков, Бакаев, Руденко, Воробьев.

Матч пройдет в формате трех таймов по 45 минут.

«Спартак» – «Ростов» – 5:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Барко (32, пенальти), 2:0 – Солари (54), 2:1 – Роналдо (64), 3:1 – Солари (71), 4:1 – Бонгонда (77), 5:1 – Саусь (80), 5:2 – Мелехин (90).

«Спартак»: Максименко, Джику, Ву (Литвинов, 46), Рябчук (Дмитриев, 46), Денисов, Умяров, Жедсон, Барко, Маркиньос, Солари, Угальде.

«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Семенчук, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохеби, Щетинин, Комаров, Роналдо, Сулейманов.

«Сочи» – «Барс» Кыргызстан – 3:2

Голы «Сочи»: Коваленко (15), Федоров (27, 90).

Матч проходит в закрытом режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
товарищеские матчи (клубы)
logoСочи
logoЛокомотив
logoАктобе
logoпремьер-лига Россия
logoРостов
результаты
logoСпартак
logoЦСКА
logoБарс
logoвысшая лига Казахстан
logoSports – Казахстан
224 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Всего недельку осталось потерпеть и наша любимая песочница РПЛ возвращается, а с ней и весна! Ура товарищи!
Ответ Дмитрий Махаев
Всего недельку осталось потерпеть и наша любимая песочница РПЛ возвращается, а с ней и весна! Ура товарищи!
*шампанское - вверх!
Сегодня ещё один праздник, праздник небывалого счастья, праздник, от которого четыре года назад меня вышибло так, что я не помню полдня.
С праздником, пацаны и леди!
Ответ Din Korso
*шампанское - вверх! Сегодня ещё один праздник, праздник небывалого счастья, праздник, от которого четыре года назад меня вышибло так, что я не помню полдня. С праздником, пацаны и леди!
А что случилось 4 года назад?
Гонду очередной гол забил, радостно
Ответ Arthur Nowack
Гонду очередной гол забил, радостно
Я говорил,что он отличный нападающий и для ЦСКА супер трансфер,он и зенит усилил бы,если бы Семак его выпускал.
Ответ Arthur Nowack
Гонду очередной гол забил, радостно
Мощный ударный кулак у ЦСКА вырисовывается. Зачиту ещё поднастроить в оставшееся время и вперед!
ЦСКА с победой! Молодцы!
Спартак был очень неплох на фоне слабоватого в данный момент Ростова. Использовали много длинных забросов издали в зону атаки. Гол после выноса от Максименко тому пример. Но ухитрились пропустить два мяча в простых ситуациях из за своих собственных неудачных действий.
Ну и Сауся с почином!
Ответ Evgen Vynokurov
Спартак был очень неплох на фоне слабоватого в данный момент Ростова. Использовали много длинных забросов издали в зону атаки. Гол после выноса от Максименко тому пример. Но ухитрились пропустить два мяча в простых ситуациях из за своих собственных неудачных действий. Ну и Сауся с почином!
Спартак был очень неплох на фоне слабоватого в данный момент Ростова(с).(Так Спартак то тоже проходит подготовку под нагрузками и не вышел еще на пик формы-слабоват сейчас еще Московский клуб.)Или Спартак был сильноват на фоне обычного Ростова.))Просто в последние годы замечаю,когда обыгрывает кто то Спартак,то говорят, какая та команда классная и сильна а когда Спартак кого то обыгрывает,то стали говорить,что его соперник не готов-не в форме и просто плохо сыграл а не Спартак хорошо сыграл.Тенденция такая наметилась.
Ответ Spartakus1984
Спартак был очень неплох на фоне слабоватого в данный момент Ростова(с).(Так Спартак то тоже проходит подготовку под нагрузками и не вышел еще на пик формы-слабоват сейчас еще Московский клуб.)Или Спартак был сильноват на фоне обычного Ростова.))Просто в последние годы замечаю,когда обыгрывает кто то Спартак,то говорят, какая та команда классная и сильна а когда Спартак кого то обыгрывает,то стали говорить,что его соперник не готов-не в форме и просто плохо сыграл а не Спартак хорошо сыграл.Тенденция такая наметилась.
А как сейчас оценить уровень. Это можно будет сделать только после нескольких туров. Сегодня Спартак порадовал. Впереди многое получалось. Но хрен же его знает: это наши были настолько лучше или Ростов сегодня был просто слаб. Как тут можно что-то утверждать? Понравилось то, что Максименко плюнул на начало атак через мелкий розыгрыш и часто засылал мяч длинными передачами на чужую половину. Всё меньше шансов для обрезов у своих ворот. А то мы это любим обычно. Кстати два глупых гола всё равно себе организовали. Без этого Спартак не Спартак.
Спартаку срочно нужен хороший вратарь. Два опасных момента, два гола разным голкиперам
Ответ markel050
Спартаку срочно нужен хороший вратарь. Два опасных момента, два гола разным голкиперам
Трансферное окно закрылось.Может летом Бориско купят.
Ответ Spartakus1984
Трансферное окно закрылось.Может летом Бориско купят.
Хорошо бы. Только одно непонятно. Почему это в зимнее ТО не сделали? Выжидаем когда кто-то другой нас опередит... Или когда Бориско вдруг подорожает заметно
Огромное желание посмотреть Спартак. Но, к сожалению для меня это невозможно.
Ответ Valentin Kompaneytsev
Огромное желание посмотреть Спартак. Но, к сожалению для меня это невозможно.
Понимаю, кровь из глаз...
Ответ Stt
Понимаю, кровь из глаз...
Вычеркиваем тебя из болельщиков Спартака,ряженый ты наш,с комплексами))
Надо посмотреть на новый Спартак
Ответ micka
Надо посмотреть на новый Спартак
Можно на старый глянуть)
Сейчас показывают по матч тв)
С победой народной команды..Неужели Максименко такой незаменимый? Кто его крышует?
Кони давят. Мусаев 3-2.
Довбня плюс Дмитриев равно 2 привоза
Ответ Дмитрий Бахтин
Довбня плюс Дмитриев равно 2 привоза
Так пропустил же Максименко а не Довбня.
Ответ Spartakus1984
Так пропустил же Максименко а не Довбня.
Все Максименко мерещится за каждым углом?))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Байдачный о беспорядках в Мексике: «Опасно в такой стране ЧМ проводить. Может, его вообще не будет – посмотрите на ситуацию в мире»
8 минут назад
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
21 минуту назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
34 минуты назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
50 минут назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Рекомендуем