Талалаев подвел итоги зимнего трансферного окна «Балтики»: «Мы сохранили команду»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвел итоги зимнего трансферного окна.
«Мы сохранили команду. Приобрели игроков с хорошими игровыми качествами. Жаль, что они находятся в разном состоянии. 12 матчей точно хватит понять, кто нам нужен.
Если обратите внимание, то мы игроков просматриваем или арендуем – только после этого принимаем решение. Это правильный выход, чтобы не выкидывать деньги в пустоту», – сказал Талалаев.
«Балтика» по итогам 18 туров МИР РПЛ набрала 35 очков и идет 5-й.
