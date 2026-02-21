  • Спортс
  Булыкин об ожиданиях от «Динамо» во второй части сезона: «Жду не медальные успехи, а игровые. Могут показать характер. Высокие задачи уже будут в следующем году»
Булыкин об ожиданиях от «Динамо» во второй части сезона: «Жду не медальные успехи, а игровые. Могут показать характер. Высокие задачи уже будут в следующем году»

Экс-форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин рассказал, чего ждет от московского клуба в оставшейся части сезона.

«От «Динамо» жду хорошей игры, результатов и хорошей работы Гусева. Хочется, чтобы Тюкавин вернулся на свой уровень. Жду не медальные успехи, а игровые. Высоко уже бело-голубые не поднимутся, но показать результат, характер могут.

Высокие задачи уже будут в следующем году. Вторая часть РПЛ сейчас для подготовки к следующему сезону. Гусев зимой готовил команду и, наверное, покажет «Динамо», которое он хочет видеть. Уже исходя из результатов, будет приниматься очень много решений», – сказал Булыкин.

