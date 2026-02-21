Матч окончен
«Унион» обыграл «Байер» (1:0) благодаря голу Хедиры. Команда Юлманд проиграла после шести побед и ничьей
Игра проходила на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай».
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Рани Хедира забил на 28-й минуте. Этот гол стал победным.
Команда тренера Каспера Юлманд проиграла впервые после шести побед и ничьей. «Байер» занимает 6-е место, имея 39 очков. «Унион» идет 9-м, набрав 28 баллов.
