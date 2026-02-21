«Унион» обыграл «Байер» (1:0) благодаря голу Хедиры. Команда Юлманд проиграла после шести побед и ничьей

«Байер» проиграл «Униону» в гостях.

«Байер » на выезде проиграл «Унион» (0:1) в матче 23-го тура Бундеслиги.

Игра проходила на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай».

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Рани Хедира забил на 28-й минуте. Этот гол стал победным.

Команда тренера Каспера Юлманд проиграла впервые после шести побед и ничьей. «Байер» занимает 6-е место, имея 39 очков. «Унион » идет 9-м, набрав 28 баллов.

Таблица Чемпионата Германии

Статистика Чемпионата Германии