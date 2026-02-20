📸🎥 Полуголый Джексон ночью прогулялся по заснеженному району. Мюнхен накрыл снегопад

Мюнхен занесло снегом. Сотрудникам «Зебенер Штрассе» пришлось помогать чистить тренировочное поле: работники получили благодарность от Венсана Компани, его тренерского штаба и подопечных.

Футболистам «Баварии» все равно пришлось сражаться со стихией на тренировке.

Помощника Компани Родиза Муниенге таким не испугаешь.

Круче всех снегопад встретил Николас Джексон. Нападающий выложил ролик, в котором он ночью гуляет по своему заснеженному району в шортах и тапочках. Ролик сенегалец подписал мощно: «Такое уже не в новинку, теперь зима – часть моей рутины». Ну, хоть шапку надел.

Последний раз Джексон забивал за «Баварию» в ноябре 2025-го: гол сенегальца помог мюнхенцам обыграть «Санкт-Паули» со счетом 3:1. Шансы нападающего «Челси» на постоянный контракт с «Баварией» практически равны нулю: еще в ноябре он потерял возможность автоматического продления соглашения с Рекордмайстером.