Фофана показал расистские сообщения после удаления с «Бернли»: «2026 год. Ничего не изменилось. Вы проводите кампании против расизма, но на самом деле никто ничего не делает»

Фофана получил расистские оскорбления после удаления в игре с «Бернли».

Защитник «Челси » Уэсли Фофана получил расистские сообщения после матча с «Бернли », в котором он удалился на 72-й минуте после второй желтой карточки.

В концовке встречи гости в большинстве сравняли счет (1:1).

После игры футболист опубликовал скриншоты с оскорблениями на почве расизма. В числе прочих были такие комментарии: «Ублюдок, из-за тебя сыграли вничью с «Бернли». На ### иди со своей красной карточкой, кусок говна 🐒 🐒», »###### (Гребаная – Спортс’‘) тупая обезьяна. Тебя надо посадить в зоопарк после красной карточки. Ты идиот».

25-летнему французу также прислали много эмодзи обезьян.

Изображения: instagram.com/stories/lawestt_

«2026 год, все то же самое, ничего не изменилось. Эти люди никогда не будут наказаны. Вы проводите большие кампании против расизма, но на самом деле никто ничего не делает», – написал Фофана.