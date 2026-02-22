  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фофана показал расистские сообщения после удаления с «Бернли»: «2026 год. Ничего не изменилось. Вы проводите кампании против расизма, но на самом деле никто ничего не делает»
Фото
64

Фофана показал расистские сообщения после удаления с «Бернли»: «2026 год. Ничего не изменилось. Вы проводите кампании против расизма, но на самом деле никто ничего не делает»

Фофана получил расистские оскорбления после удаления в игре с «Бернли».

Защитник «Челси» Уэсли Фофана получил расистские сообщения после матча с «Бернли», в котором он удалился на 72-й минуте после второй желтой карточки. 

В концовке встречи гости в большинстве сравняли счет (1:1). 

После игры футболист опубликовал скриншоты с оскорблениями на почве расизма. В числе прочих были такие комментарии: «Ублюдок, из-за тебя сыграли вничью с «Бернли». На ### иди со своей красной карточкой, кусок говна 🐒 🐒», »###### (Гребаная – Спортс’‘) тупая обезьяна. Тебя надо посадить в зоопарк после красной карточки. Ты идиот».

25-летнему французу также прислали много эмодзи обезьян.

Изображения: instagram.com/stories/lawestt_

«2026 год, все то же самое, ничего не изменилось. Эти люди никогда не будут наказаны. Вы проводите большие кампании против расизма, но на самом деле никто ничего не делает», – написал Фофана. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Уэсли Фофана
дискриминация
logoУэсли Фофана
соцсети
logoЧелси
брань
logoпремьер-лига Англия
logoБернли
logoСборная Франции по футболу
болельщики
64 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Тут без Винисиуса не разобраться.
Неймар даже не скрывается:)😃
Подвел команду, получил оскорбления в какой-то соцсети от не самых адекватных фанатов, начал жаловаться… Мужик!)
Ответ TiGra
Подвел команду, получил оскорбления в какой-то соцсети от не самых адекватных фанатов, начал жаловаться… Мужик!)
Я даже больше скажу. Касаткина, например, публиковала посты подобного содержания от "фанатов", и многие другие теннисисты и теннисистки делали то же самое. Но никто не говорит о расизме и не ищет виновных, ведь "это другое", не так ли? А там просто ставочка не зашла..
Всмысле не делают? Англия разве не лидер по количеству арестов, за подобные посты?
Ответ Perssey
Всмысле не делают? Англия разве не лидер по количеству арестов, за подобные посты?
Пора от арестов переходить к расстрелам☝️
Ответ Perssey
Всмысле не делают? Англия разве не лидер по количеству арестов, за подобные посты?
Как вы могли это написать? У наших борцов с грежимом есть информация что только в России за репосты сажают, тысячами в день.
Тренеры говорят вам о том как важно контролировать эмоции и не получать тупых красных карточек, но на самом деле никто ничего не делает.
А нахер ты фолишь сидя на жёлтой?!
Ответ ZeLatan Ibrahimovich
А нахер ты фолишь сидя на жёлтой?!
Это повод оскорблять человека?
Ответ <CRISTIANO>
Это повод оскорблять человека?
Комментарий скрыт
Почему он воспринял это как расизм, а ни как критику своей игры? Вполне такой же "братишка", как он, мог написать :)
оскорбления в футболе это база. Они всегда были и есть. Если ты обижаешься, то тебе нечего делать в спорте. Ты слабак
Как же удобно оправдывать свою убогую игру расизмом
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Семак против ужесточения лимита: «Хотите увеличить количество россиян на 20 человек – просто расширьте РПЛ до 18 клубов. Зато будем конкурентоспособны в Европе»
32 минуты назад
Сергей Семак: «Не устал работать в «Зените». Посчитают, что не справляюсь — заменят»
сегодня, 06:14
Престианни временно отстранен, 5-я победа «МЮ» при Кэррике, реванш Пакьяо и Мейвезера, отмена матча КХЛ из-за БПЛА, Белый дом троллит Канаду, Юран в шоке от цен и другие новости
сегодня, 06:10
Успейте забрать секретный промокод Flowwow в нашем тесте про спорт и подарки
сегодня, 06:00Тесты и игры
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Атлетико» примет «Брюгге», «Интер» сыграет с «Буде-Глимт», «Байер» против «Олимпиакоса»
сегодня, 05:29
Гризманн интересен «Орландо Сити», но хочет доиграть сезон в «Атлетико» (The Athletic)
сегодня, 04:56
Генич о словах Глушенкова про легионеров: «Интересно, пресс-служба «Зенита» сверяла его интервью? Или они видят в этом норму?»
сегодня, 04:30
Кержаков о воровстве в детстве: «Один из друзей берет арбуз, катит его, другой разговаривает с продавщицей, третий получает за кассой и убегает. Воровать плохо»
сегодня, 03:59
Алаев о рестарте РПЛ: «Есть опасения по полям. Зима всех нас испытывает – таких погодных условий не было чуть ли не 60 лет»
сегодня, 02:55
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
сегодня, 01:47
Ко всем новостям
Последние новости
Призер Олимпиады Филиппов о любимых игроках в «Спартаке»: «Из играющих сейчас – Зобнин. Из тех, кто раньше – Глушаков. Нравились его удары, как забивал почти с середины поля»
2 минуты назад
Спортдиректор «Локо» об отсутствии трансферов зимой: «Смотрим на россиян, они очень дорогие. Мы же действуем в рамках бюджета»
17 минут назад
«Байер» – «Олимпиакос». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
48 минут назад
«Валенсия» подписала экс-защитника «Атлетико Минейро» Саравию
58 минут назадФото
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Таавуна», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Нажмой» в среду
сегодня, 06:59
«Ньюкасл» – «Карабах». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:51
«Зенит» и «Краснодар» будут оступаться, это не идеальные команды. «Локомотив» и ЦСКА будут догонять». Кузнецов о гонке в РПЛ
сегодня, 06:41
«Интер» – «Буде-Глимт». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:24
«Атлетико» – «Брюгге». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 05:55
Масалитин о «Локо»: «С уходом Баринова может стать даже лучше, результат не давит. Когда теряли Миранчука, на авансцену вышел Батраков»
сегодня, 05:43
Рекомендуем