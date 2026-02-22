Матч окончен
«ПСЖ» вынес «Мец» – 3:0! У Рамуша 1+1, Дуэ и Барколя тоже забили, Сафонов провел весь матч
«ПСЖ» разгромил «Мец».
«ПСЖ» дома крупно обыграл «Мец» (3:0) в рамках 23-го тура Лиги 1.
Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 3-й минуте счет открыл вингер парижан Дезире Дуэ. В добавленное к первому тайму время отличился Брэдли Барколя. На 77-й форвард Гонсалу Рамуш прибавил гол к ассисту и довел счет до разгромного.
Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и провел весь матч. «ПСЖ» после этой победы вернулся на первое место, опередив «Ланс».
Энрике всю защиту перекроил. Сафонов постепенно становится первым номером.
Сафоныч тащи!!!
Прошёл ЦЕЛЫЙ тайм, забавный ещё не привёз
Матвея с сухарем.
Блин, специально решил посмотреть, хотел увидеть хоть один сейф Матвея, в итоге 0 ударов в створ🫠
Большой привет тем, кто ставили Шевалье в ворота в этом туре
