  • «ПСЖ» вынес «Мец» – 3:0! У Рамуша 1+1, Дуэ и Барколя тоже забили, Сафонов провел весь матч
8

«ПСЖ» разгромил «Мец».

«ПСЖ» дома крупно обыграл «Мец» (3:0) в рамках 23-го тура Лиги 1. 

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 3-й минуте счет открыл вингер парижан Дезире Дуэ. В добавленное к первому тайму время отличился Брэдли Барколя. На 77-й форвард Гонсалу Рамуш прибавил гол к ассисту и довел счет до разгромного.

Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и провел весь матч. «ПСЖ» после этой победы вернулся на первое место, опередив «Ланс».

Лига 1 Франция. 23 тур
21 февраля 20:05, Парк-де-Пренс
Логотип домашней команды
ПСЖ
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Мец
Матч окончен
88’
Цитаишвили   Мбала
78’
Туре   Квилитая
  Гонсалу Рамуш
77’
66’
Балло-Туре   Деменге
66’
Мишаль   Сарр
66’
Куао   Абуашвили
Барколя   Кварацхелия
64’
Ли Кан Ин   Витинья
63’
Дро Фернандес   Жоау Невеш
63’
Д. Дуэ   Мбайе
46’
2тайм
Перерыв
  Барколя
45’
+3’
45’
Траоре
31’
Гбамен
  Д. Дуэ
3’
ПСЖ
Сафонов, Люка Эрнандес, Бералдо, Забарный, Хакими, Дро Фернандес, Заир-Эмери, Ли Кан Ин, Барколя, Гонсалу Рамуш, Д. Дуэ
Запасные: Шевалье, Маркиньос, Пачо, Витинья, Кварацхелия, Жоау Невеш, Мбайе, Марин, Мендеш
1тайм
Мец:
Фишер, Балло-Туре, Йегбе, С. Сане, Куао, Гбамен, Траоре, Туре, Цитаишвили, Мишаль, Диалло
Запасные: Квилитая, Ба, Колен, Сарр, Деменге, Мунонго, Мбала, Мбула, Абуашвили
Подробнее

Таблица Чемпионата Франции

Статистика Чемпионата Франции

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
8 комментариев
Энрике всю защиту перекроил. Сафонов постепенно становится первым номером.
Сафоныч тащи!!!
Прошёл ЦЕЛЫЙ тайм, забавный ещё не привёз
Матвея с сухарем.
Блин, специально решил посмотреть, хотел увидеть хоть один сейф Матвея, в итоге 0 ударов в створ🫠
Большой привет тем, кто ставили Шевалье в ворота в этом туре
Рекомендуем