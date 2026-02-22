«ПСЖ» вынес «Мец» – 3:0! У Рамуша 1+1, Дуэ и Барколя тоже забили, Сафонов провел весь матч

«ПСЖ» разгромил «Мец».

«ПСЖ » дома крупно обыграл «Мец» (3:0) в рамках 23-го тура Лиги 1.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 3-й минуте счет открыл вингер парижан Дезире Дуэ . В добавленное к первому тайму время отличился Брэдли Барколя . На 77-й форвард Гонсалу Рамуш прибавил гол к ассисту и довел счет до разгромного.

Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и провел весь матч. «ПСЖ» после этой победы вернулся на первое место, опередив «Ланс».

Таблица Чемпионата Франции

Статистика Чемпионата Франции