«Ман Сити» идет в двух очках от «Арсенала» – команды провели по 27 матчей в АПЛ

«Манчестер Сити» сократил отставание от «Арсенала».

Команда Пепа Гвардиолы сегодня одолела «Ньюкасл» в 27-м туре АПЛ – 2:1.

«Канониры» в вынесенном матче 31-го тура сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2). Теперь они опережают «горожан» всего два очка – 58 против 56. В воскресенье команда Микеля Артеты сыграет в дерби с «Тоттенхэмом» в рамках 27-го тура. «Сити» свой матч 31-го тура против «Кристал Пэлас» проведет позже.

Третью строчку занимает «Астон Вилла» (51), на четвертой на данный момент находится «Челси» (45), столько же очков у «Манчестер Юнайтед», еще не игравшего в этом туре.

Опубликовал: Александр Суряев
Меня удивляет Холланд, сколько раз выиграл АПЛ, а в конце каждого матча, когда преимущество только в один мяч, отрабатывает в защите как ЦЗ. Браво!
И говорят что он «плох» с мячом. Голевая на Бернарду, голевая на О’Райли сегодня.

Тот же мбаппе куда хуже в передачах
у него и статистика прессинг действий хорошая по сезону, на голову выше того же Мбаппе
Ну что ж, гонка за титул начинается заново.
Уже закончилась)
Только Опта , все верит в Арсенал 😂
Шарлатан дышит доминатору в лакированный затылок.
Арсеналу ещё играть в апреле с МС на выезде.
И что-то подсказывает, что Артета сольёт гонку. И с большой вероятностью сольёт и через год. Нынешний сезон один из самых слабых в плане конкурентоспособности с 2016 года. Тогда у всех были большие проблемы. И Арсенал не смог. Сейчас у всех проблемы и Арсенал судя по всему не сможет. Существует распространённое мнение что у Арсенала проблемы с психологией. Они сами не верят что могут стать чемпионами. Это тот самый менталитет 4-ой команды при Венгере, которая в феврале ставила себе цель выйти в ЛЧ.
При венгере и близко таких трат не было после 2006, там все на стадион уходило. У артеты ярд просандален и полное уг на поле
Согласен.
Пока деньги были, всё нормально было с менталитетом при Венгере
Труды Ливерпуля не напрасны. Сити поборется за титул!
Уже третий или четвертый раз вижу как ты упоминаешь Ливерпуль. Ну и clown же ты)
У харамбола трясутся коленки. Гоус Сити, гоу
Гвардиолу срочно надо поговорить с новичками. Семеньо и Шерки не хотят играть в пас, портят игру. Холланда не обеспечивают с мячом. С Гюндоган и Де Брейне было совсем другая игра.
И Айт-Нури туда же. Что с Ливерпулем, что с Ньюкаслом бежит через все поле и вместо паса на Холланда делает не пойми что.
Айт Нури самая слабейший игрок из основы по мне. Не знаю как он перешёл в Сити за огромную деньги.
Всё, кина не будет, доминация закончилась. МС теперь на изи заберет АПЛ.
НЕ факт
Притоплю за ман сити, хрен со 115, будет очень смешно когда арсенал чокернет в очередной раз с такой форой, даже при венгере было хотя бы интересно смотреть всегда, а сейчас какое-то шапито
Ага особенно при позднем Венгере всем было очень интересно смотреть на арсенал, как его унижают
У Арсенала очень сложный календарь. Но в любом случае скорее всего всё решиться в личной встрече между ними.
Takoy je kak u City, ya raznicı ne uvidel silnoy.
