«Ман Сити» идет в двух очках от «Арсенала» – команды провели по 27 матчей в АПЛ

«Манчестер Сити » сократил отставание от «Арсенала ».

Команда Пепа Гвардиолы сегодня одолела «Ньюкасл» в 27-м туре АПЛ – 2:1.

«Канониры» в вынесенном матче 31-го тура сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2). Теперь они опережают «горожан» всего два очка – 58 против 56. В воскресенье команда Микеля Артеты сыграет в дерби с «Тоттенхэмом» в рамках 27-го тура. «Сити» свой матч 31-го тура против «Кристал Пэлас» проведет позже.

Третью строчку занимает «Астон Вилла » (51), на четвертой на данный момент находится «Челси » (45), столько же очков у «Манчестер Юнайтед», еще не игравшего в этом туре.