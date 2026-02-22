«Ман Сити» идет в двух очках от «Арсенала» – команды провели по 27 матчей в АПЛ
«Манчестер Сити» сократил отставание от «Арсенала».
Команда Пепа Гвардиолы сегодня одолела «Ньюкасл» в 27-м туре АПЛ – 2:1.
«Канониры» в вынесенном матче 31-го тура сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2). Теперь они опережают «горожан» всего два очка – 58 против 56. В воскресенье команда Микеля Артеты сыграет в дерби с «Тоттенхэмом» в рамках 27-го тура. «Сити» свой матч 31-го тура против «Кристал Пэлас» проведет позже.
Третью строчку занимает «Астон Вилла» (51), на четвертой на данный момент находится «Челси» (45), столько же очков у «Манчестер Юнайтед», еще не игравшего в этом туре.
Тот же мбаппе куда хуже в передачах
И что-то подсказывает, что Артета сольёт гонку. И с большой вероятностью сольёт и через год. Нынешний сезон один из самых слабых в плане конкурентоспособности с 2016 года. Тогда у всех были большие проблемы. И Арсенал не смог. Сейчас у всех проблемы и Арсенал судя по всему не сможет. Существует распространённое мнение что у Арсенала проблемы с психологией. Они сами не верят что могут стать чемпионами. Это тот самый менталитет 4-ой команды при Венгере, которая в феврале ставила себе цель выйти в ЛЧ.
Пока деньги были, всё нормально было с менталитетом при Венгере