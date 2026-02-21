В Кубке Либертадорес страшны не сильные клубы, а боливийские – вот почему
Несколько недель назад стартовал новый розыгрыш Кубка Либертадорес.
Южноамериканский клубный турнир мало интересен в Европе, особенно, когда речь идет о ранних стадиях. Но зря, ведь фавориты здесь могут слететь в любой момент. Достаточно попасть на боливийский «Олвейс Реди», который играет домашние матчи на высоте больше 4 тысяч метров.
И есть еще очень много вариантов.
Бегали на такой высоте?
Ну а кроме шуток,у Боливии большие проблемы с местными футболистами,даже на уровне Южной Америки их футболисты не котируются, поэтому им приходится играть на уровне Эвереста, чтоб уменьшить огромную разницу в классе.