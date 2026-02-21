ЦСКА, «Спартак», «Динамо Киев» и остальные клубы, выбивавшие «Реал» и «Барселону» из еврокубков

Объективно: в клубном футболе есть «Барселона» и мадридский «Реал», а потом уже все остальные.

А раз так, то наградим их особенным внимание – вспомним все их вылеты из еврокубков.

За 70-летнюю историю сделать это непросто, так что есть такие таблицы.

Олды, чем занималась «Барса» до 1992-го?