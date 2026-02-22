  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • МЛС. «Интер Майами» Месси разгромлен «Лос-Анджелесом», «Атланта» Миранчука уступила «Цинциннати», «Канзас-Сити» Шапи проиграл крупно «Сан-Хосе»
38

МЛС. «Интер Майами» Месси разгромлен «Лос-Анджелесом», «Атланта» Миранчука уступила «Цинциннати», «Канзас-Сити» Шапи проиграл крупно «Сан-Хосе»

В МЛС стартовал новый сезон.

В 1-м туре нового сезона МЛС «Интер Майами» Лионеля Месси на выезде потерпел разгром от «Лос-Анджелеса» (0:3), «Атланта» Алексея Миранчука уступила «Цинциннати» (0:2), «Канзас-Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова проиграл крупно «Сан-Хосе» (0:3).

МЛС

Регулярный чемпионат

МЛС. Регулярный чемпионат
21 февраля 21:45, TQL Stadium
Логотип домашней команды
Цинциннати
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Атланта Юнайтед
Матч окончен
  Хагглунд
90’
Valenzuela   Нвободо
89’
Эченике   Пауэлл
89’
84’
Альсате   Бреннан
  Денкей
80’
73’
Лобжанидзе   Миранчук
73’
Cooper Wyatt Sanchez   Муюмба
Хадебе   Флорес
71’
Jabbari   Барлоу
71’
61’
Альсате
51’
Tomás Jacob
2тайм
Перерыв
Рамирес Леон
26’
Эвандер   Valenzuela
13’
Цинциннати
Селентано, Хадебе, Робинсон, Хагглунд, Рамирес Леон, Samuel Mawuena Gidi, Эвандер, Буха, Эченике, Денкей, Jabbari
Запасные: Valenzuela, Пауэлл, Нвободо, Флорес, Барлоу, Смит, Kenji Pierre Roger Mboma Dem, Лоуро, Anunga
1тайм
Атланта Юнайтед:
Ойос, Elías de Jesús Báez Sotelo, Беррокаль, Михай, Эрнандес, Tomás Jacob, Альсате, Cooper Wyatt Sanchez, Лобжанидзе, Латте-Лат, Альмирон
Запасные: Adrian Simon Gill, Миранчук, Муюмба, Toto Majub, Edwards, Грегерсен, Тогаси, Хибберт, Бреннан
Подробнее
МЛС. Регулярный чемпионат
22 февраля 02:30, United Airlines Field at the Los Angeles Memorial Coliseum
Логотип домашней команды
Лос-Анджелес
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Интер Майами
Матч окончен
  Ордас
90’
+4’
Сон Хын Мин   Ордас
89’
Тилльманн   Бойд
82’
81’
Сильветти   Суарес
80’
Сеговия
Буанга
80’
  Буанга
73’
Мартинес Моралес   Шуэнье
69’
68’
Брайт   Альенде
46’
Фрэй   Мура
2тайм
Перерыв
45’
+3’
Фалькон
  Мартинес Моралес
37’
Лос-Анджелес
Льорис, Сегура, Берджесс, Портеус, Паленсия, Дельгадо, Эуштакиу, Буанга, Тилльманн, Мартинес Моралес, Сон Хын Мин
Запасные: Холлингсхед, Бойд, Ордас, Хасал, Nielsen, Смоляков, Amin Boudri, Шуэнье, Рэпозо
1тайм
Интер Майами:
Сент-Клэр, Аллен, Силва, Фалькон, Фрэй, Брайт, Де Поль, Сеговия, Месси, Сильветти, Бертераме
Запасные: Суарес, Лухан, Риос, Айяла, Альенде, Dániel Pintér, Моралес, Руис, Мура
Подробнее
МЛС. Регулярный чемпионат
22 февраля 03:30, PayPal Park
Логотип домашней команды
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Спортинг Канзас Сити
Матч окончен
90’
+1’
Харрис   Taylor Calheira
Leroux   Гонсалес
83’
Ricketts   Мари
83’
Джонс   Витор Коста
71’
Preston Judd   Скахан
71’
68’
Сулейманов   Miller
Роналду Виейра   Харкс
66’
  Daniel Munie
54’
2тайм
Перерыв
  Preston Judd
45’
+1’
  Daniel Munie
42’
38’
Reynolds   Kwaku Agyabeng
Daniel Munie
36’
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Даниэл, Джонс, Reid Roberts, Daniel Munie, Kikanovic, Leroux, Роналду Виейра, Ricketts, Nikolas Diego Tsakiris, Буда, Preston Judd
Запасные: Montali, Мари, Харкс, Витор Коста, Гонсалес, Nonso Adimabua, Ромни, Fernandez, Скахан
1тайм
Спортинг Канзас Сити:
Пулскамп, Reid, Wyatt Meyer, Ian Alexander James, Reynolds, Davis, Харрис, Jacob Bartlett, Ману Гарсия, Сулейманов, Йовелич
Запасные: Ethan Andrew Bartlow, Kwaku Agyabeng, Кливленд, Shane Donovan, Zamir Loyo Reynaga, Macielo Tschantret, Miller, Taylor Calheira
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
результаты
logoМЛС
logoЦинциннати
logoАтланта Юнайтед
logoИнтер Майами
logoЛионель Месси
logoМагомед-Шапи Сулейманов
logoАлексей Миранчук
logoКанзас-Сити
logoСан-Хосе Эрткуэйкс
logoЛос-Анджелес
38 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Интер начинает сезон с 5 (!) подряд гостевых матчей. Ох уж этот жестокий соккер! )
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Интер начинает сезон с 5 (!) подряд гостевых матчей. Ох уж этот жестокий соккер! )
Достраивают новый стадион в Майами
1-0 ничего нового, старый - добрый - дырявый Майами. зато больше 70 % владение с 1 ударом
узнаю почерк физрука Маскерано.
Ответ Александр Северный
1-0 ничего нового, старый - добрый - дырявый Майами. зато больше 70 % владение с 1 ударом узнаю почерк физрука Маскерано.
Комментарий скрыт
Ответ Александр Северный
1-0 ничего нового, старый - добрый - дырявый Майами. зато больше 70 % владение с 1 ударом узнаю почерк физрука Маскерано.
Физрук Маскерано - это тот, который действующий чемпион что ли или другой?
Хоть бы кто то сделал материал по предсезонке Интера. Рассказали про трансферы, кто пришёл, кто ушёл. Что за люди должны будут заменить Бускетса и Альбу. Неужели нет человека кто за всем этим следит и разбирается?
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Хоть бы кто то сделал материал по предсезонке Интера. Рассказали про трансферы, кто пришёл, кто ушёл. Что за люди должны будут заменить Бускетса и Альбу. Неужели нет человека кто за всем этим следит и разбирается?
ничего там нормального в этом клубе не происходит. как только кто-то сверкнул, так сразу же их продают.ну а на их место приобретают непонятных персонажей.в Южной Америке у них была предсезонка. поражение, ничья и победа. ничего хорошего.деньги делают пока там Месси, всё остальное для них второстепенно.
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Хоть бы кто то сделал материал по предсезонке Интера. Рассказали про трансферы, кто пришёл, кто ушёл. Что за люди должны будут заменить Бускетса и Альбу. Неужели нет человека кто за всем этим следит и разбирается?
там вроде на место альбы регилона взяли,на место бускетса аргентинца айалу из портленда купили(около двух лямов стоит)
поражение всего одно, но без пасов и забеганий Альбы, а также Бускетса в центре, Интер в этом году пролетит мимо всего. Месси гений и будет часто тащить, но это были не просто подносчики снарядов, это игровая химия на молекулярном уровне, наработанная годами.
Ничего удивительного. Сон - главная звезда МЛС ))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Байдачный о беспорядках в Мексике: «Опасно в такой стране ЧМ проводить. Может, его вообще не будет – посмотрите на ситуацию в мире»
13 минут назад
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
26 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
39 минут назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
55 минут назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Рекомендуем