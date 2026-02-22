МЛС. «Интер Майами» Месси разгромлен «Лос-Анджелесом», «Атланта» Миранчука уступила «Цинциннати», «Канзас-Сити» Шапи проиграл крупно «Сан-Хосе»

В МЛС стартовал новый сезон.
В 1-м туре нового сезона МЛС «Интер Майами» Лионеля Месси на выезде потерпел разгром от «Лос-Анджелеса» (0:3), «Атланта» Алексея Миранчука уступила «Цинциннати» (0:2), «Канзас-Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова проиграл крупно «Сан-Хосе» (0:3).
МЛС
Регулярный чемпионат
Cooper Wyatt Sanchez Муюмба
Цинциннати
Селентано, Хадебе, Робинсон, Хагглунд, Рамирес Леон, Samuel Mawuena Gidi, Эвандер, Буха, Эченике, Денкей, Jabbari
Запасные: Valenzuela, Пауэлл, Нвободо, Флорес, Барлоу, Смит, Kenji Pierre Roger Mboma Dem, Лоуро, Anunga
Атланта Юнайтед:
Ойос, Elías de Jesús Báez Sotelo, Беррокаль, Михай, Эрнандес, Tomás Jacob, Альсате, Cooper Wyatt Sanchez, Лобжанидзе, Латте-Лат, Альмирон
Запасные: Adrian Simon Gill, Миранчук, Муюмба, Toto Majub, Edwards, Грегерсен, Тогаси, Хибберт, Бреннан
Лос-Анджелес
Льорис, Сегура, Берджесс, Портеус, Паленсия, Дельгадо, Эуштакиу, Буанга, Тилльманн, Мартинес Моралес, Сон Хын Мин
Запасные: Холлингсхед, Бойд, Ордас, Хасал, Nielsen, Смоляков, Amin Boudri, Шуэнье, Рэпозо
Интер Майами:
Сент-Клэр, Аллен, Силва, Фалькон, Фрэй, Брайт, Де Поль, Сеговия, Месси, Сильветти, Бертераме
Запасные: Суарес, Лухан, Риос, Айяла, Альенде, Dániel Pintér, Моралес, Руис, Мура
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Даниэл, Джонс, Reid Roberts, Daniel Munie, Kikanovic, Leroux, Роналду Виейра, Ricketts, Nikolas Diego Tsakiris, Буда, Preston Judd
Запасные: Montali, Мари, Харкс, Витор Коста, Гонсалес, Nonso Adimabua, Ромни, Fernandez, Скахан
Спортинг Канзас Сити:
Пулскамп, Reid, Wyatt Meyer, Ian Alexander James, Reynolds, Davis, Харрис, Jacob Bartlett, Ману Гарсия, Сулейманов, Йовелич
Запасные: Ethan Andrew Bartlow, Kwaku Agyabeng, Кливленд, Shane Donovan, Zamir Loyo Reynaga, Macielo Tschantret, Miller, Taylor Calheira
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
узнаю почерк физрука Маскерано.