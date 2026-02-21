«Лейпциг» на 95-й упустил победу над «Боруссией» – 2:2! Фабиу Силва забил после дубля Баумгартнера и автогола Ромуло

«Лейпциг» сыграл 2:2 с дортмундской «Боруссией».

Дортмундская «Боруссия » на выезде поделила очки с «Лейпцигом » (2:2) в матче 23-го тура Бундеслиги.

Игра проходила на стадионе «Ред Булл Арена».

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 20-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Кристоф Баумгартнер . На 39-й австриец сделал дубль. На 50-й форвард Ромуло Кардозо отправил мяч в свои ворота. На 95-й нападающий Фабиу Силва спас «Боруссию» от поражения.

«Боруссия» на 8 очков отстает от лидирующей «Баварии» перед очным матчем. «Лейпциг» идет 5-м.

