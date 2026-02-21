  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Лейпциг» на 95-й упустил победу над «Боруссией» – 2:2! Фабиу Силва забил после дубля Баумгартнера и автогола Ромуло
1

«Лейпциг» на 95-й упустил победу над «Боруссией» – 2:2! Фабиу Силва забил после дубля Баумгартнера и автогола Ромуло

«Лейпциг» сыграл 2:2 с дортмундской «Боруссией».

Дортмундская «Боруссия» на выезде поделила очки с «Лейпцигом» (2:2) в матче 23-го тура Бундеслиги.

Игра проходила на стадионе «Ред Булл Арена».

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 20-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Кристоф Баумгартнер. На 39-й австриец сделал дубль. На 50-й форвард Ромуло Кардозо отправил мяч в свои ворота. На 95-й нападающий Фабиу Силва спас «Боруссию» от поражения.

«Боруссия» на 8 очков отстает от лидирующей «Баварии» перед очным матчем. «Лейпциг» идет 5-м.

Бундеслига Германия. 23 тур
21 февраля 14:30, Ан дер Альтен Ферстерай
Логотип домашней команды
Унион Берлин
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Байер
Матч окончен
Реннов
90’
+3’
88’
Андрих
Илич   Ансах
86’
Шефер   Скарке
85’
83’
Хофманн
81’
Тилльман   Терье
Чжон Ву Ен   Крал
71’
68’
Баде   Хофманн
61’
Фернандес   Поку
61’
Артур   Васкес
60’
Кофан   Шик
Кверфельд
60’
2тайм
Перерыв
Илич
44’
  Хедира
28’
Хаберер   Триммель
11’
Хаберер
10’
Нсоки
3’
Унион Берлин
Реннов, Нсоки, Кверфельд, Дуки, Чжон Ву Ен, Шефер, Кен, Кемляйн, Хедира, Хаберер, Илич
Запасные: Берк, Рааб, Маркграф, Крал, Скарке, Триммель, Ансах, Бурджу, Прой
1тайм
Байер:
Бласвих, Тапсоба, Баде, Андрих, Маза, Тилльман, Гримальдо, Артур, Алеиш Гарсия, Фернандес, Кофан
Запасные: Эрманн, Хофманн, Паласиос, Шик, Куанса, Терье, Омлин, Васкес, Поку
Подробнее

Таблица Чемпионата Германии

Статистика Чемпионата Германии

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoРБ Лейпциг
logoбундеслига Германия
logoБоруссия Дортмунд
logoКристоф Баумгартнер
logoРомуло Кардозо
logoФабиу Силва
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Комментарий удален пользователем
Ответ vinnypooh86
Комментарий удален пользователем
По-моему ты не на той ветке
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Байдачный о беспорядках в Мексике: «Опасно в такой стране ЧМ проводить. Может, его вообще не будет – посмотрите на ситуацию в мире»
11 минут назад
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
24 минуты назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
37 минут назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
53 минуты назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Рекомендуем