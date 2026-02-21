Погребняк о «Зените»: «Дуран забьет больше Соболева»

Экс-нападающий «Зенита » Павел Погребняк считает, что новый форвард клуба Джон Дуран в этом сезоне забьет больше Александра Соболева .

«Думаю, Дуран забьет больше Соболева. Конкуренция еще никогда никому не мешала. Дуран будет начинать в старте», – сказал Погребняк.

Соболев в этом сезоне Мир РПЛ забил три гола в 16 матча. В Фонбет Кубке России на его счету два гола в семи играх.