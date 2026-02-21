16

Погребняк о «Зените»: «Дуран забьет больше Соболева»

Экс-нападающий «Зенита» Павел Погребняк считает, что новый форвард клуба Джон Дуран в этом сезоне забьет больше Александра Соболева.

«Думаю, Дуран забьет больше Соболева. Конкуренция еще никогда никому не мешала. Дуран будет начинать в старте», – сказал Погребняк.

Соболев в этом сезоне Мир РПЛ забил три гола в 16 матча. В Фонбет Кубке России на его счету два гола в семи играх.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
Я больше чем уверен, что и Дивеев забьёт больше Соболева
Лес деревянный, вода мокрая, Дуран забьет гол, Соболев дельфин
Ответ Mark Anisimov
Лес деревянный, вода мокрая, Дуран забьет гол, Соболев дельфин
Жи и ши пиши через и))
Надо, чтобы хотя бы 20 забил.
Сложно забить меньше нуля
Даже Дивеев забьет больше Соболева, че уж там скрывать
Больше живородящего, забью я.
Но. Не берут 🤣🤣🤣
Больше Соболева забьёт даже Дивеев.
Это не такая сложная миссия)
А вода мокрая!
С учетом того, что Соболев это протеже Семака, что очевидно, то ставить в состав его продолжат . Радует , что Соболев это не уровень Зенита , и упорство Семака сказывается на результатах. Как бы не получилось так, что Соболев утянет Семака с собой …
