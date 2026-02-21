Погребняк о «Зените»: «Дуран забьет больше Соболева»
Экс-нападающий «Зенита» Павел Погребняк считает, что новый форвард клуба Джон Дуран в этом сезоне забьет больше Александра Соболева.
«Думаю, Дуран забьет больше Соболева. Конкуренция еще никогда никому не мешала. Дуран будет начинать в старте», – сказал Погребняк.
Соболев в этом сезоне Мир РПЛ забил три гола в 16 матча. В Фонбет Кубке России на его счету два гола в семи играх.
