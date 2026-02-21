«Проснись, Испания! Вы под гнетом мусульман и чернокожих из Африки». Чилаверт – в ответ на критику слов о Винисиусе, Мбаппе и Престианни
Хосе Луис Чилаверт: Испания под гнетом мусульман и чернокожих.
Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт раскритиковал политическую ситуацию в Испании.
Ранее экс-футболист высказался о расистском инциденте с участием Винисиуса Жуниора и Джанлуки Престианни: «Мбаппе говорит о ценностях, а живет с трансвеститом – это ненормально. Престианни нужно защищать, футбол стал каким-то женоподобным».
Испанская газета ABC назвала слова парагвайца «возмутительной чушью».
«Дорогие ABC, это ваша вина.
Привет всем воукистам. Вы под гнетом мусульман и чернокожих из Африки. Проснись, Испания! VOX (испанская политическая партия правого толка – Спортс’’) — вот решение!» – написал Чилаверт.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Хосе Луиса Чилаверта
284 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Думают то так многие, но вот открыто высказаться против этой мерзости мало кто решается
Тогда всю Испанию не завоевали мечом, поняли, что можно попробовать нытьем