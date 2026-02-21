«Проснись, Испания! Вы под гнетом мусульман и чернокожих из Африки». Чилаверт – в ответ на критику слов о Винисиусе, Мбаппе и Престианни

Хосе Луис Чилаверт: Испания под гнетом мусульман и чернокожих.

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт раскритиковал политическую ситуацию в Испании .

Ранее экс-футболист высказался о расистском инциденте с участием Винисиуса Жуниора и Джанлуки Престианни: «Мбаппе говорит о ценностях, а живет с трансвеститом – это ненормально. Престианни нужно защищать, футбол стал каким-то женоподобным».

Испанская газета ABC назвала слова парагвайца «возмутительной чушью».

«Дорогие ABC, это ваша вина.

Привет всем воукистам. Вы под гнетом мусульман и чернокожих из Африки. Проснись, Испания! VOX (испанская политическая партия правого толка – Спортс’’) — вот решение!» – написал Чилаверт.