  • «Проснись, Испания! Вы под гнетом мусульман и чернокожих из Африки». Чилаверт – в ответ на критику слов о Винисиусе, Мбаппе и Престианни
284

Хосе Луис Чилаверт: Испания под гнетом мусульман и чернокожих.

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт раскритиковал политическую ситуацию в Испании.

Ранее экс-футболист высказался о расистском инциденте с участием Винисиуса Жуниора и Джанлуки Престианни: «Мбаппе говорит о ценностях, а живет с трансвеститом – это ненормально. Престианни нужно защищать, футбол стал каким-то женоподобным».

Испанская газета ABC назвала слова парагвайца «возмутительной чушью». 

«Дорогие ABC, это ваша вина.

Привет всем воукистам. Вы под гнетом мусульман и чернокожих из Африки. Проснись, Испания! VOX (испанская политическая партия правого толка – Спортс’’) — вот решение!» – написал Чилаверт.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Хосе Луиса Чилаверта
Политика
Ну как же смачно выдаёт этот Хосе Луис... Чилавееертище)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну как же смачно выдаёт этот Хосе Луис... Чилавееертище)
Комментарий скрыт
Ответ Zorojuro
Комментарий скрыт
Негров в Бразилию завезли, их там не было.
Забавно что Чилаверт сам индеец, и почему-то не переживает что когда-то испанцы колонизировали его землю.
Ответ icey_punk
Забавно что Чилаверт сам индеец, и почему-то не переживает что когда-то испанцы колонизировали его землю.
Они же до этого друг друга в жертву своим богам приносили.
Ответ &_Bishep_&
Они же до этого друг друга в жертву своим богам приносили.
Комментарий удален модератором
Наконец-то нормальные новости про Винисиуса!
Ответ AlbertDav
Наконец-то нормальные новости про Винисиуса!
Сейчас Чилаверт выведет этого чернокожего на чистую воду, спуску не даст провокатору, терпение кончилось)
Ответ AlbertDav
Наконец-то нормальные новости про Винисиуса!
Только мусульмане тут каким боком приплели? Норм же жили
Очень смело по нынешним временам
Думают то так многие, но вот открыто высказаться против этой мерзости мало кто решается
Ответ Александр Воронин
Очень смело по нынешним временам Думают то так многие, но вот открыто высказаться против этой мерзости мало кто решается
Комментарий удален модератором
Ответ Blackrock
Комментарий удален модератором
Как минимум против больного левачья с их толерантностью
Все так и для нас,вместо чернокожих только ценные специалисты из средней Азии...Но у нас нет Чилаверта.
Ответ Сергей Круг
Все так и для нас,вместо чернокожих только ценные специалисты из средней Азии...Но у нас нет Чилаверта.
Комментарий скрыт
Ответ Сергей Круг
Все так и для нас,вместо чернокожих только ценные специалисты из средней Азии...Но у нас нет Чилаверта.
Комментарий скрыт
Неплохо набросил
Ответ Guillermo
Неплохо набросил
чилаверт умеет !!!!!!!!!!!!!
И в чем он не прав :)
Ответ deadjoker
И в чем он не прав :)
Только в одном: захватили всю Европу, а не только Испанию
Ответ Vamosalaplaya
Только в одном: захватили всю Европу, а не только Испанию
И Россию тоже. Неоценимые специалисты + жи есть
Жаль что Чилаверт против Винисиуса сыграть не может. Я бы посмотрел на то как бы он отреагировал на какую-нибудь истерику Винисиуса
Ответ Андрей Балабаев
Жаль что Чилаверт против Винисиуса сыграть не может. Я бы посмотрел на то как бы он отреагировал на какую-нибудь истерику Винисиуса
с разбегу двумя ногами в душу. я думаю это здравое желание любого нормального человека
Им не привыкать. Пятьсот лет были под гнетом арабов. Вернулись можно сказать к истокам.
Тогда всю Испанию не завоевали мечом, поняли, что можно попробовать нытьем
Ответ Chernoy
Им не привыкать. Пятьсот лет были под гнетом арабов. Вернулись можно сказать к истокам. Тогда всю Испанию не завоевали мечом, поняли, что можно попробовать нытьем
по мнению почти всех историков испании времена халифата были временем расцвета для дикарей кастильцев только что слезших с деревьев...
Ответ catcher69
по мнению почти всех историков испании времена халифата были временем расцвета для дикарей кастильцев только что слезших с деревьев...
Вот как. Найди хоть одного испанского историка,который так говорил. И я одного не пойму,почему эти дикари продолжили развиваться и по уровню жизни опережают великих просветителей.
Хосе Луис - мужик! Хорошо так пнул куколдов и прочую погань!
Рекомендуем