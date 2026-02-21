Газизов о повышении коммуналки: «Если об этом говорят, значит, это где-то есть. Ничего хорошего в этом нет, но иногда на вещи нужно смотреть глубже»
Газизов о повышении коммуналки: хорошего в этом нет, но иногда нужно смотреть глубже.
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос о повышении стоимости коммунальных услуг в России.
– Не хотелось бы раскрывать определенные вещи, тем более житейские. Если об этом говорят, значит, это где-то присутствует. Я думаю, что ничего хорошего в этом нет, но иногда на вещи нужно смотреть глубже.
– В Дагестане тоже пришли большие жировки, никто не жаловался?
– Мы с 9 января на сборах, и в Дагестане еще не были. И в Уфе я еще не был. Поэтому не могу сказать, – сказал Газизов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
69 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ну рассказывает персонаж сказки в интернете.
Впервой что ли?)
Никого слово "жировки" не смутило? Это что вообще? Ну в контексте типа счета за жкх, но откуда такое слово?)
Смотреть глубже – это отмазка . Люди получают огромные счета, а им в ответ – туманные фразы. Не видел счетов, потому что на сборах? Очень удобно. Проблема-то у миллионов как была так и осталась.
Другими словами будьте терпилами. Теперь по пробуйте это логически опровергнуть.