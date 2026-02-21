  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Газизов о повышении коммуналки: «Если об этом говорят, значит, это где-то есть. Ничего хорошего в этом нет, но иногда на вещи нужно смотреть глубже»
69

Газизов о повышении коммуналки: «Если об этом говорят, значит, это где-то есть. Ничего хорошего в этом нет, но иногда на вещи нужно смотреть глубже»

Газизов о повышении коммуналки: хорошего в этом нет, но иногда нужно смотреть глубже.

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос о повышении стоимости коммунальных услуг в России. 

– Не хотелось бы раскрывать определенные вещи, тем более житейские. Если об этом говорят, значит, это где-то присутствует. Я думаю, что ничего хорошего в этом нет, но иногда на вещи нужно смотреть глубже.

– В Дагестане тоже пришли большие жировки, никто не жаловался?

– Мы с 9 января на сборах, и в Дагестане еще не были. И в Уфе я еще не был. Поэтому не могу сказать, – сказал Газизов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoШамиль Газизов
logoДинамо Махачкала
деньги
69 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сейчас к людям надо помягче, а на вопросы смотреть ширше.
Ответ Иван Новиков
Сейчас к людям надо помягче, а на вопросы смотреть ширше.
В атаке пошире, в защите поуже.
Ответ Владимир Абрамов
В атаке пошире, в защите поуже.
Комментарий удален модератором
Достойная АНАЛитика на уровне Аналёшки Терминатора.
Ответ NIКITA
Достойная АНАЛитика на уровне Аналёшки Терминатора.
Алёшке Терминатору нормально. За него мама коммуналку платит.
Ответ NIКITA
Достойная АНАЛитика на уровне Аналёшки Терминатора.
Не надо многого требовать от алёшки)
Ну рассказывает персонаж сказки в интернете.
Впервой что ли?)
Не был, не знаю, но смотреть надо глубже...Мы уже на дне, куда смотреть: в светлый вверх, о котором нам кричат из всех утюгов или слушать стук снизу...
Ответ Ковид 07.10.52
Не был, не знаю, но смотреть надо глубже...Мы уже на дне, куда смотреть: в светлый вверх, о котором нам кричат из всех утюгов или слушать стук снизу...
Стук колёс… Цой. Время слушать (с)
Я не клоун, просто надо что-то сказать
"– В Дагестане тоже пришли большие жировки, никто не жаловался?"
Никого слово "жировки" не смутило? Это что вообще? Ну в контексте типа счета за жкх, но откуда такое слово?)
Ответ Петрович
"– В Дагестане тоже пришли большие жировки, никто не жаловался?" Никого слово "жировки" не смутило? Это что вообще? Ну в контексте типа счета за жкх, но откуда такое слово?)
Тебе же говорят прямым текстом, смотрите глубже.. ии.
Ответ Петрович
"– В Дагестане тоже пришли большие жировки, никто не жаловался?" Никого слово "жировки" не смутило? Это что вообще? Ну в контексте типа счета за жкх, но откуда такое слово?)
В совке так называли коммунальные платежки, хз почему
Если откуда-то вытекает, то куда-то должно втекать…(закон газизова)
Вы у всех спросите сколько они платят за коммуналку?
Ага, конечно, покороче:

Смотреть глубже – это отмазка . Люди получают огромные счета, а им в ответ – туманные фразы. Не видел счетов, потому что на сборах? Очень удобно. Проблема-то у миллионов как была так и осталась.
"Если звезды зажигают - значит это кому-нибудь нужно!" (с)
но иногда на вещи нужно смотреть глубже

Другими словами будьте терпилами. Теперь по пробуйте это логически опровергнуть.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Байдачный о беспорядках в Мексике: «Опасно в такой стране ЧМ проводить. Может, его вообще не будет – посмотрите на ситуацию в мире»
11 минут назад
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
24 минуты назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
37 минут назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
53 минуты назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Рекомендуем