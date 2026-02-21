Газизов о повышении коммуналки: «Если об этом говорят, значит, это где-то есть. Ничего хорошего в этом нет, но иногда на вещи нужно смотреть глубже»

Газизов о повышении коммуналки: хорошего в этом нет, но иногда нужно смотреть глубже.

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос о повышении стоимости коммунальных услуг в России.

– Не хотелось бы раскрывать определенные вещи, тем более житейские. Если об этом говорят, значит, это где-то присутствует. Я думаю, что ничего хорошего в этом нет, но иногда на вещи нужно смотреть глубже.

– В Дагестане тоже пришли большие жировки, никто не жаловался?

– Мы с 9 января на сборах, и в Дагестане еще не были. И в Уфе я еще не был. Поэтому не могу сказать, – сказал Газизов.