«Мазеруэлл» проведет ифтар для мусульман на своем стадионе второй год подряд. Он первым среди шотландских клубов организовал вечерний прием пищи в Рамадан

«Мазеруэлл» снова устроит ифтар для мусульман на стадионе.

Шотландский клуб «Мазеруэлл » поможет с проведением ифтара для мусульманской общины.

Мероприятие пройдет на стадионе «Фир Парк» 10 марта. Оно будет организовано некоммерческой организацией The Well Foundation в сотрудничестве с Азиатской деловой палатой.

«Мазеруэлл» уже проводил ифтар на своем стадионе в прошлом году – он стал первым шотландским клубом, сделавшим это.

Ифтар – это разговение, вечерний прием пищи во время месяца Рамадан, он проводится до или после вечерней молитвы.

Рамадан – девятый месяц исламского календаря, он отмечается мусульманами как месяц поста, молитв, размышлений и общения. В этом году он начался 18 февраля и продлится до 19 марта.