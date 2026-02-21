«Мазеруэлл» проведет ифтар для мусульман на своем стадионе второй год подряд. Он первым среди шотландских клубов организовал вечерний прием пищи в Рамадан
«Мазеруэлл» снова устроит ифтар для мусульман на стадионе.
Шотландский клуб «Мазеруэлл» поможет с проведением ифтара для мусульманской общины.
Мероприятие пройдет на стадионе «Фир Парк» 10 марта. Оно будет организовано некоммерческой организацией The Well Foundation в сотрудничестве с Азиатской деловой палатой.
«Мазеруэлл» уже проводил ифтар на своем стадионе в прошлом году – он стал первым шотландским клубом, сделавшим это.
Ифтар – это разговение, вечерний прием пищи во время месяца Рамадан, он проводится до или после вечерней молитвы.
Рамадан – девятый месяц исламского календаря, он отмечается мусульманами как месяц поста, молитв, размышлений и общения. В этом году он начался 18 февраля и продлится до 19 марта.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: GlasgowLive
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ползучая и незаметная исламизация это ужасно(
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем