Винисиус вошел в золотой клуб 30+30 в ЛЧ. Теперь таких игроков пятеро

Не так давно Винисиуса критиковали из-за низкой результативности. Теперь придется похвалить из-за высокой.

Вы знали, что нападающий «Реала» входит в число пяти игроков, оформивших 30 голов и 30 голевых передач в Лиге чемпионов. Мяч в ворота «Бенфики» стал для Винисиуса 31-м.

Полный список:

  • Криштиану Роналду: 140 голов + 42 передачи в 183 матчах (в среднем одно результативное действие за игру);

  • Лионель Месси: 129 голов + 40 передач в 163 матчах (1.04);

  • Неймар: 43 гола + 33 передачи в 81 матчах (0.94 ratio);

  • Томас Мюллер: 57 голов + 30 передач в 163 матчах (0.53 ratio);

  • Винисиус: 31 гол + 30 передач в 77 матчах (0.79 ratio).

