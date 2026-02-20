Винисиус вошел в золотой клуб 30+30 в ЛЧ. Теперь таких игроков пятеро
Не так давно Винисиуса критиковали из-за низкой результативности. Теперь придется похвалить из-за высокой.
Вы знали, что нападающий «Реала» входит в число пяти игроков, оформивших 30 голов и 30 голевых передач в Лиге чемпионов. Мяч в ворота «Бенфики» стал для Винисиуса 31-м.
Полный список:
Криштиану Роналду: 140 голов + 42 передачи в 183 матчах (в среднем одно результативное действие за игру);
Лионель Месси: 129 голов + 40 передач в 163 матчах (1.04);
Неймар: 43 гола + 33 передачи в 81 матчах (0.94 ratio);
Томас Мюллер: 57 голов + 30 передач в 163 матчах (0.53 ratio);
Винисиус: 31 гол + 30 передач в 77 матчах (0.79 ratio).
Но при этом у Роналду в ЛЧ гораздо больше голов в плей офф и больше голов топам