Микель Артета: «Легко любить, когда я побеждаю. Любите, когда ничья или поражение, когда это больше всего нужно. Если «Арсенал» перестанет терять очки, поведя в счете, станет неудержим»
Микель Артета высказался о том, сможет ли «Арсенал» направить эмоции от упущенной победы в матче с «Вулверхэмптоном» (2:2) в позитивное русло.
«Это то, что мы и пытаемся сделать. Первоначальная реакция – боль, а потом – «что с этим можно сделать?» Вот и все.
Больше нам ничего не нужно делать, только показывать результат на поле. Со словами все ясно. Я был футболистом – любите меня, когда я играю вничью или проигрываю. Легко любить, когда я выигрываю. Надо любить игроков и быть рядом с ними тогда, когда они больше всего в этом нуждаются», – сказал главный тренер «Арсенала».
Также испанец прокомментировал тот факт, что «Арсенал» входит в список команд АПЛ, чаще всего упускающих преимущество в счете.
«Если мы с этим разберемся, то станем лучшей командой мира, неудержимыми, потому что будем на 32 очка опережать всех остальных», – заявил Артета.
"Арсенал " 58 очков . "Волки" -10 очков . Пацан сказал- пацан сделал ! Даже перевыполнил!
Только "Волки " не знали . что это неудержимый "Арсенал" и поступили по пословице :
"Полюбил "волк " кобылу ("Арсенал") - оставил хвост да гриву.
Люби меня люби ...