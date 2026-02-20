  • Спортс
  Микель Артета: «Легко любить, когда я побеждаю. Любите, когда ничья или поражение, когда это больше всего нужно. Если «Арсенал» перестанет терять очки, поведя в счете, станет неудержим»
38

Микель Артета: «Легко любить, когда я побеждаю. Любите, когда ничья или поражение, когда это больше всего нужно. Если «Арсенал» перестанет терять очки, поведя в счете, станет неудержим»

Микель Артета: легко любить, когда я побеждаю, – любите, когда проигрываю.

Микель Артета высказался о том, сможет ли «Арсенал» направить эмоции от упущенной победы в матче с «Вулверхэмптоном» (2:2) в позитивное русло.

«Это то, что мы и пытаемся сделать. Первоначальная реакция – боль, а потом – «что с этим можно сделать?» Вот и все.

Больше нам ничего не нужно делать, только показывать результат на поле. Со словами все ясно. Я был футболистом – любите меня, когда я играю вничью или проигрываю. Легко любить, когда я выигрываю. Надо любить игроков и быть рядом с ними тогда, когда они больше всего в этом нуждаются», – сказал главный тренер «Арсенала».

Также испанец прокомментировал тот факт, что «Арсенал» входит в список команд АПЛ, чаще всего упускающих преимущество в счете.

«Если мы с этим разберемся, то станем лучшей командой мира, неудержимыми, потому что будем на 32 очка опережать всех остальных», – заявил Артета.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Арсенала»
38 комментариев
Настоящие фаны уважают Артету за то, что он вытащил клуб из болота. Но больше всех орут глоры, которым кроме чашек ничего не нужно.
Ответ toxasel
открою секрет, в какой бы футбол круто не играет команда, у которой состав в топ 3 мира...все это рядовое, если нет титулов.
Ответ toxasel
За что его уважать? Нормальное финансирование и большие траты денег начались именно при Артете, поэтому с него спрос должен быть выше. Но вот за 5 лет - 0 побед. Как так? Ведь тратят на уровне Сити, ПСЖ, Реала, Баварии, Челси и Ливерпуля. Но Арсенал до сих пор клуб - неудачник.
За титул в этом сезоне тебе всё простят.
Ответ Khronick
За титул в этом сезоне тебе всё простят.
И титул еще вполне возможен. Надо только х-ней не страдать.
Ответ Cromeyellow
И титул еще вполне возможен. Надо только х-ней не страдать.
Да. Просто спокойно доехать до финиша, без нервяков.
Четвертый год подряд делает одно и то же снова и снова, и надеется на другой результат. Трусливый футбол. Зачем покупали Райса, Эзе, Субименди если им запрещено пасовать вперед. Пасовать назад могли бы ЭльНенни и Жоржиньо за четверть зп Райса. Одумайся пока еще Арсенал не горит, и начни играть в футбол как в первом круге сезона 22/23.
Ответ Ars8722
Уже сгорел.
Стратегия заковылять один и засушить рано или поздно дала бы сбой. Пора уже с таким составом в футбол играть, а не издеваться над игроками и болельщиками
Ну если уже тренер на прессухах начинает плыть, то ничего хорошего Арсеналу не светит в этом сезоне
Если арсенал будет всех выигрывать, то он точно всех победит
Как же вас любить, если кровь из глаз от такого «футбола»?
Если Арсенал перестанет садиться к воротам, ведя в счете, то может и перестанет терять очки. А так мы сами приглашаем даже команды типа Вулверхэмптона к своей штрафной, откуда они и бьют по воротам. В то время, как мы просто могли катать мяч у их штрафной или вовсе добивать. Нет, приходите - бейте. Сколько раз уже за сезон? С виллой, с Сандерлендом, с Вулвс в обоих кругах, c Брентфордом, с Борнмутом и Брайтоном по итогу еле ноги унесли, хотя вели по 2 мяча. Это происходит каждый раз, каждый
«Если мы с этим разберемся, то станем лучшей командой мира, неудержимыми, потому что будем на 32 очка опережать всех остальных», – заявил Артета.
"Арсенал " 58 очков . "Волки" -10 очков . Пацан сказал- пацан сделал ! Даже перевыполнил!
Только "Волки " не знали . что это неудержимый "Арсенал" и поступили по пословице :
"Полюбил "волк " кобылу ("Арсенал") - оставил хвост да гриву.
Люби меня люби ...
Ни разу не сказал слово доминировать. Видимо поплыл физрук
