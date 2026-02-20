Микель Артета: «Легко любить, когда я побеждаю. Любите, когда ничья или поражение, когда это больше всего нужно. Если «Арсенал» перестанет терять очки, поведя в счете, станет неудержим»

Микель Артета: легко любить, когда я побеждаю, – любите, когда проигрываю.

Микель Артета высказался о том, сможет ли «Арсенал» направить эмоции от упущенной победы в матче с «Вулверхэмптоном » (2:2) в позитивное русло.

«Это то, что мы и пытаемся сделать. Первоначальная реакция – боль, а потом – «что с этим можно сделать?» Вот и все.

Больше нам ничего не нужно делать, только показывать результат на поле. Со словами все ясно. Я был футболистом – любите меня, когда я играю вничью или проигрываю. Легко любить, когда я выигрываю. Надо любить игроков и быть рядом с ними тогда, когда они больше всего в этом нуждаются», – сказал главный тренер «Арсенала ».

Также испанец прокомментировал тот факт, что «Арсенал» входит в список команд АПЛ , чаще всего упускающих преимущество в счете.

«Если мы с этим разберемся, то станем лучшей командой мира, неудержимыми, потому что будем на 32 очка опережать всех остальных», – заявил Артета.