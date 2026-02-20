🔥 Скандал с Престианни набирает обороты. Фанаты нашли еще одно «неприятное» видео с аргентинцем

Джанлуке Престианни теперь припомнят все.

Вингер «Бенфики» вляпался в очень грязную историю с Винисиусом, о которой ему будут напоминать еще очень долго. Может быть, даже до конца карьеры.

Теперь в пользу аргументации «Престианни – расист» будет идти все, что может. Вот пример.

В соцсетях обсуждают шутку Престианни в адрес товарища по «Бенфики» Доди Лукебакио. Аргентинец сравнил партнера с темнокожим вором. Из-за шапки? Или другая причина?