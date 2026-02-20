  • Спортс
  • Анри о «Барселоне»: «Нужна «девятка», грозный бомбардир вроде Осимхена, Холанда, Кейна. Надо забивать, когда Ямаль отдает такие передачи, а команда упускает слишком много моментов»
35

Анри о «Барселоне»: «Нужна «девятка», грозный бомбардир вроде Осимхена, Холанда, Кейна. Надо забивать, когда Ямаль отдает такие передачи, а команда упускает слишком много моментов»

Тьерри Анри: «Барсе» нужен Осимхен, Холанд, Кейн.

Тьерри Анри призвал «Барселону» подписать сильного центрфорварда.

«Барселоне» нужна настоящая «девятка», нападающий самого высокого уровня. Я говорю о таких грозных бомбардирах, как Виктор Осимхен, Эрлинг Холанд, Харри Кейн. Проверенные завершители атак, а не перспективные.

Когда у вас есть такой талантливый футболист, как Ламин Ямаль, который отдает такие передачи, надо забивать. Все просто. На таком уровне одного момента достаточно. Я видел матчи, в которых команда упускала слишком много моментов, а у «Барселоны» такого быть не должно. Это и отделяет претендента от чемпиона», – сказал бывший форвард «блауграны».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
35 комментариев
Осимхен четко бы подошел.
представляю какая бы была стата у Ямаля если бы на острие играл Холанд или Кейн. но главная причина проблем у Барсы это защита. создают и забивают итак много но много и пропускают
и скажите Анри что Барса действующий чемпион. претенденты там с расизмом борются
Ответ человек-муравей человек-физрук
Обязательно скажем…напомните пожалуйста-А ВЫ КТО? Как вас представить?🤣🤡
Так Барса и так забивает больше всех. С такими вингерами и центром можно и без форварда играть.
Защита им нужна.
Ответ Proper Chels
Так Барса и так забивает больше всех. С такими вингерами и центром можно и без форварда играть. Защита им нужна.
Не , девятка нужна по-любому.
Лично я бы предложил Барселоне, на эту роль , купить Илью Стефановича .

Немец Флик и из Балтики девятка на одной тренировке -- звучит хорошо
Ответ Proper Chels
Так Барса и так забивает больше всех. С такими вингерами и центром можно и без форварда играть. Защита им нужна.
так защита во многом и страдает от того что, команда играет с явным перекосом в пользу атаки.по знаменитому принципу бразильцев,"Вы забьете нам столько, сколько сможете, а, мы- сколько захотим". и вот когда настаёт момент что,соперник забивает столько,сколько может,а Барса из 30 ударов в сторону ворот,в створ приходится только 3-5,а из этих 3-5,в голы трансформируются 1 в лучшем случае 2 удара(<<благодаря>> дедушки Левандовского,и кривоногим Торресу,Ольмо и не только),у каталонцев сразу возникают серьёзнейшие проблемы,как в игре с Сосьедадом например
Анри выдал просто базовую базу, нужен убийца в нападении. А то все после неудач начинают винить Флика, оборону, вратаря, Ямаля, который регулярно создает моменты, но забывают что на "острие" у нас "мертвый" Левандовски и Торрес, который вообще не форвард.
Кейну летом 33, Холанда из МС не купить, Осимхен травмат и турки 100 млн попросят.
Ответ Vitto
Кейну летом 33, Холанда из МС не купить, Осимхен травмат и турки 100 млн попросят.
Кейна думаю немцы не отпустят, на Холланд да, нет денег, а вот Осимхена попробовать можно, то что турки много захотят - не факт, желание футболиста и Барсы, думаю могут помочь провернуть трансфер за 50-60 млн.
Ответ Серж Ск
Кейна думаю немцы не отпустят, на Холланд да, нет денег, а вот Осимхена попробовать можно, то что турки много захотят - не факт, желание футболиста и Барсы, думаю могут помочь провернуть трансфер за 50-60 млн.
Они его только что купили за 75 млн. Так что 50-60 млн это мало.
В последние матчи, начиная со встречи с Сосьедадом, игроки Барсы очень много попадали по штангам и перекладинам. Ну и часто мяч пролетал очень близко от штанги. И это скорее аномалия, невезение. Это пройдет. Удача рано или поздно вновь улыбнется Барсе. Главное моменты создаются.
Однако замена Лёве очень нужна. Смотрел матч Сарая против Юве, так вот Осимхен произвел сильное впечатление. Он даже в конце матча прессинговал соперника, отбирал мяч, отдавал и партнеры забивали голы. То что нужно Флику )
Так что летом надо бы уговорить либо Кейна, что менее вероятно, либо Осимхена, что более вероятно и даже целесообразнее. Холланд не вариант для нынешней Барсы, да и для футбола Флика кажется тоже.
Ну и конечно же нужны быстрые и крепкие ЦЗ, желательно два. При всем уважении, с Пау и Эриком далеко не уедешь.
Ответ Pamir88
В последние матчи, начиная со встречи с Сосьедадом, игроки Барсы очень много попадали по штангам и перекладинам. Ну и часто мяч пролетал очень близко от штанги. И это скорее аномалия, невезение. Это пройдет. Удача рано или поздно вновь улыбнется Барсе. Главное моменты создаются. Однако замена Лёве очень нужна. Смотрел матч Сарая против Юве, так вот Осимхен произвел сильное впечатление. Он даже в конце матча прессинговал соперника, отбирал мяч, отдавал и партнеры забивали голы. То что нужно Флику ) Так что летом надо бы уговорить либо Кейна, что менее вероятно, либо Осимхена, что более вероятно и даже целесообразнее. Холланд не вариант для нынешней Барсы, да и для футбола Флика кажется тоже. Ну и конечно же нужны быстрые и крепкие ЦЗ, желательно два. При всем уважении, с Пау и Эриком далеко не уедешь.
Всё верно, сам писал недавно аналогично. Осимхен действительно прессинг-машина с мощной физухой и умением завершать в штрафной - прям то что нужно этой Барсе, только он любитель ночных клубов и имеет скверный характер. Да и турки его недавно купили за 75 млн, дешевле 80-85 они его не отдадут, да и то это минималка. Тут надежда на хитрый ход, вроде продажи Феррана и с добавкой попытаться взять Осимхена, ну и сам Виктор должен будет не выпендриваться в Барсе. В целом это очень маловероятно. Почему я предлагаю продажу именно Феррана при таком раскладе? Потому что у Феррана контракт до лета 27-го и сейчас в переговорах с ним некая заминка, я уверен что он захочет получать больше чем сейчас, хотя по факту он не тянет роль основного ЦФ, а игроку запаса платить на уровне условного Рафы - это перебор.
Ответ Тимур Рашидов
Всё верно, сам писал недавно аналогично. Осимхен действительно прессинг-машина с мощной физухой и умением завершать в штрафной - прям то что нужно этой Барсе, только он любитель ночных клубов и имеет скверный характер. Да и турки его недавно купили за 75 млн, дешевле 80-85 они его не отдадут, да и то это минималка. Тут надежда на хитрый ход, вроде продажи Феррана и с добавкой попытаться взять Осимхена, ну и сам Виктор должен будет не выпендриваться в Барсе. В целом это очень маловероятно. Почему я предлагаю продажу именно Феррана при таком раскладе? Потому что у Феррана контракт до лета 27-го и сейчас в переговорах с ним некая заминка, я уверен что он захочет получать больше чем сейчас, хотя по факту он не тянет роль основного ЦФ, а игроку запаса платить на уровне условного Рафы - это перебор.
А что такое 80-90 лямов, если за какого-то немца НЮ заплатил больше? За Исака 130 лямов Ливер отдал. А Осимхен доказал свою состоятельность и в Италии и в Турции. И характер не проблема. Ямаль что ли паинька? Будет выезживаться, так Рафа его быстро на место поставит. Ну и Феррана продавать нельзя. Он нужен. Лёва уйдет - место освободится.
Левандовски вышел из чата))
Хоть, кто то отметил шикарнейшее видение поля у Ламина. ☝🏼
