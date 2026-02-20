Анри о «Барселоне»: «Нужна «девятка», грозный бомбардир вроде Осимхена, Холанда, Кейна. Надо забивать, когда Ямаль отдает такие передачи, а команда упускает слишком много моментов»
Тьерри Анри: «Барсе» нужен Осимхен, Холанд, Кейн.
Тьерри Анри призвал «Барселону» подписать сильного центрфорварда.
«Барселоне» нужна настоящая «девятка», нападающий самого высокого уровня. Я говорю о таких грозных бомбардирах, как Виктор Осимхен, Эрлинг Холанд, Харри Кейн. Проверенные завершители атак, а не перспективные.
Когда у вас есть такой талантливый футболист, как Ламин Ямаль, который отдает такие передачи, надо забивать. Все просто. На таком уровне одного момента достаточно. Я видел матчи, в которых команда упускала слишком много моментов, а у «Барселоны» такого быть не должно. Это и отделяет претендента от чемпиона», – сказал бывший форвард «блауграны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
и скажите Анри что Барса действующий чемпион. претенденты там с расизмом борются
Защита им нужна.
Лично я бы предложил Барселоне, на эту роль , купить Илью Стефановича .
Немец Флик и из Балтики девятка на одной тренировке -- звучит хорошо
Однако замена Лёве очень нужна. Смотрел матч Сарая против Юве, так вот Осимхен произвел сильное впечатление. Он даже в конце матча прессинговал соперника, отбирал мяч, отдавал и партнеры забивали голы. То что нужно Флику )
Так что летом надо бы уговорить либо Кейна, что менее вероятно, либо Осимхена, что более вероятно и даже целесообразнее. Холланд не вариант для нынешней Барсы, да и для футбола Флика кажется тоже.
Ну и конечно же нужны быстрые и крепкие ЦЗ, желательно два. При всем уважении, с Пау и Эриком далеко не уедешь.