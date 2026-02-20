Анри о «Барселоне»: «Нужна «девятка», грозный бомбардир вроде Осимхена, Холанда, Кейна. Надо забивать, когда Ямаль отдает такие передачи, а команда упускает слишком много моментов»

Тьерри Анри: «Барсе» нужен Осимхен, Холанд, Кейн.

Тьерри Анри призвал «Барселону» подписать сильного центрфорварда.

«Барселоне» нужна настоящая «девятка», нападающий самого высокого уровня. Я говорю о таких грозных бомбардирах, как Виктор Осимхен , Эрлинг Холанд , Харри Кейн . Проверенные завершители атак, а не перспективные.

Когда у вас есть такой талантливый футболист, как Ламин Ямаль , который отдает такие передачи, надо забивать. Все просто. На таком уровне одного момента достаточно. Я видел матчи, в которых команда упускала слишком много моментов, а у «Барселоны» такого быть не должно. Это и отделяет претендента от чемпиона», – сказал бывший форвард «блауграны».