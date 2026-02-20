Энрике 10 секунд молчал после вопроса о расистском скандале вокруг Винисиуса: «Не могу сказать ничего важного»

Энрике на вопрос о расистском скандале вокруг Винисиуса: не скажу ничего важного.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о расистском скандале с участием Винисиуса Жуниора.

Вингер «Реала » обвинил форварда «Бенфики» в том, что тот назвал его «обезьяной» на матче команд (1:0) в Лиге чемпионов . Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

На вопрос журналистки испанец отреагировал выразительной гримасой и около десяти секунд молчал, прежде чем дать короткий ответ.

– Неделя была отмечена эпизодом в матче «Бенфики» и «Реала». Вы видели, что произошло с Винисиусом? Обсуждали в команде?

– Я не могу сказать ничего важного по этому поводу, – сказал Энрике.