  • Энрике 10 секунд молчал после вопроса о расистском скандале вокруг Винисиуса: «Не могу сказать ничего важного»
19

Энрике 10 секунд молчал после вопроса о расистском скандале вокруг Винисиуса: «Не могу сказать ничего важного»

Энрике на вопрос о расистском скандале вокруг Винисиуса: не скажу ничего важного.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о расистском скандале с участием Винисиуса Жуниора.

Вингер «Реала» обвинил форварда «Бенфики» в том, что тот назвал его «обезьяной» на матче команд (1:0) в Лиге чемпионов. Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

На вопрос журналистки испанец отреагировал выразительной гримасой и около десяти секунд молчал, прежде чем дать короткий ответ.

– Неделя была отмечена эпизодом в матче «Бенфики» и «Реала». Вы видели, что произошло с Винисиусом? Обсуждали в команде?

– Я не могу сказать ничего важного по этому поводу, – сказал Энрике.

Опубликовано: Sports
Источник: ютуб-канал As
19 комментариев
Пришлось отмолчаться, не мог же он сказать, что "достали вы со своим нытиком".
Первый адекватный ответ. Ещë никакого разбора эпизода не было, никакого разбирательства а уже добрая сотня защитников Винисиуса обрушилась на бедного аргентинца, готовы живьëм его слопать. А было бы кого защищать. Симулянт, провокатор, вечный нытик.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Первый адекватный ответ. Ещë никакого разбора эпизода не было, никакого разбирательства а уже добрая сотня защитников Винисиуса обрушилась на бедного аргентинца, готовы живьëм его слопать. А было бы кого защищать. Симулянт, провокатор, вечный нытик.
Ещë никакого разбора эпизода не было, никакого разбирательства, а уже добрая сотня защитников Винисиуса обрушилась на бедного аргентинца в прессе...и добрая тысяча обрушилась на самого Винисиуса на спортсе)
Видимо хотел обрушиться на журналиста,но сдержался во время молчания и ответил в конце "Я не могу ничего сказать важного по этому поводу"
В последнее время Энрике стал моим вторым фаворитом среди тренеров после Моура, просто островки здравомыслия во всем этом театре лицемерия в публичном пространстве
Чудики . Энрике тренер ПСЖ
Ответ che kaif
Чудики . Энрике тренер ПСЖ
Комментарий скрыт
Ответ sqynpcmf7w
Комментарий скрыт
Прошлый сезон был еще хуже и взяли требл. Выход из группы решали в последнем туре. Тут же обыграли всех топов
нормальных людей этот винисиус уже порядком задолбал. не надо обсуждать папуаса. он на этом себе карьеру делает и деньги зарабатывает
Ответ человек-муравей человек-физрук
нормальных людей этот винисиус уже порядком задолбал. не надо обсуждать папуаса. он на этом себе карьеру делает и деньги зарабатывает
Неудивительно, что у человека с твоим мышлением аватарка с футболкой сборной аргентины
Ответ Гуркюфф
Неудивительно, что у человека с твоим мышлением аватарка с футболкой сборной аргентины
ну у меня хоть есть мышление в отличии от последователей папуаса. а футболка у меня действующего Чемпиона Мира и лучшего игрока в истории футбола
Кто последний выскажется о Винисиусе, выключите за собой свет
Артистично заблокировал любые попытки журналиста перевести себя на чью-то сторону в этой гнилой ситуации. Ну и избавил себя от геморроя в будущем
Энрике: Да меня в школе так учили. В Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом... Израиле евреи, а в Африке негры.
Ответ rigobersong
Энрике: Да меня в школе так учили. В Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом... Израиле евреи, а в Африке негры.
Так винисиус из Бразилии , там живут индейцы, либо потомки рабов
