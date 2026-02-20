25

Глушенков о футбольной столице России: «Пускай будет Петербург»

Глушенков о футбольной столице России: пускай будет Петербург.

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков считает, что Петербург – футбольная столица России.

– Как вам Питер?

– Классный город, особенно летом, когда солнце светит. Но зимой серо: просыпаешься – темно, тренируешься – темно.

В центр города езжу, только если надо. Больше на Крестовском острове нахожусь. Москва объемнее, но там в центр тоже не катался из-за пробок.

– Часто обсуждают футбольную столицу России – для вас это какой город?

– На это будут разные мнения. Пускай будет Петербург.

– Но в Москве клубов больше.

– Да и все.

– Ваше преимущество – более частые чемпионства в Петербурге.

– Ну да, – сказал Глушенков, игравший за «Спартак» и «Локомотив».

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoМаксим Глушенков
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoСпартак
logoЛокомотив
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вопрос про Винисиуса стоит ждать?
ну что, итожить уже можно?
бразилов подколол, по Семаку проехался, российских одноклубников поддержал, над собой поиронизировал, город футбольной столицей назвал. получается, наш слон?
Вот здесь молодец: ответил так, как сказал работодатель отвечать, но в ответе прям видно, что это не ответ самого Глушенкова)
Хорошая мечта. Пусть будет!
Столица там, где чемпионство. Блин, сейчас чемпион такой неудачный... Ну тогда Петербург, да)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глушенков не читает о себе: «Кого? Мнения диванных экспертов? К мнению Андрея Мостового прислушался бы, Александра – нет»
20 февраля, 16:06
Глушенков об опоздании Вендела: «Если будешь всех возить рылом на поле, никто слова не скажет – можешь месяц не приезжать. Фантастика, что он в том году приехал к первому дню»
20 февраля, 12:54
Максим Глушенков: «Могу взять пивко на пляже и не ограничивать себя в количестве. Как карьера складывается, так и должно быть. Получится выиграть РПЛ – круто, не получится – ну и ладно»
20 февраля, 11:55
Глушенков о том, у кого из бразильцев «Зенита» есть что почерпнуть: «Ни у кого. Пусть они у меня себе почерпнут. У Вендела пофигизм только»
20 февраля, 10:53
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Байдачный о беспорядках в Мексике: «Опасно в такой стране ЧМ проводить. Может, его вообще не будет – посмотрите на ситуацию в мире»
45 секунд назад
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
13 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
26 минут назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
42 минуты назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Рекомендуем