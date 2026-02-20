Глушенков о футбольной столице России: «Пускай будет Петербург»
Глушенков о футбольной столице России: пускай будет Петербург.
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков считает, что Петербург – футбольная столица России.
– Как вам Питер?
– Классный город, особенно летом, когда солнце светит. Но зимой серо: просыпаешься – темно, тренируешься – темно.
В центр города езжу, только если надо. Больше на Крестовском острове нахожусь. Москва объемнее, но там в центр тоже не катался из-за пробок.
– Часто обсуждают футбольную столицу России – для вас это какой город?
– На это будут разные мнения. Пускай будет Петербург.
– Но в Москве клубов больше.
– Да и все.
– Ваше преимущество – более частые чемпионства в Петербурге.
– Ну да, – сказал Глушенков, игравший за «Спартак» и «Локомотив».
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
бразилов подколол, по Семаку проехался, российских одноклубников поддержал, над собой поиронизировал, город футбольной столицей назвал. получается, наш слон?