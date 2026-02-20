Глушенков о футбольной столице России: пускай будет Петербург.

Полузащитник «Зенита » Максим Глушенков считает, что Петербург – футбольная столица России.

– Как вам Питер?

– Классный город, особенно летом, когда солнце светит. Но зимой серо: просыпаешься – темно, тренируешься – темно.

В центр города езжу, только если надо. Больше на Крестовском острове нахожусь. Москва объемнее, но там в центр тоже не катался из-за пробок.

– Часто обсуждают футбольную столицу России – для вас это какой город?

– На это будут разные мнения. Пускай будет Петербург.

– Но в Москве клубов больше.

– Да и все.

– Ваше преимущество – более частые чемпионства в Петербурге.

– Ну да, – сказал Глушенков, игравший за «Спартак» и «Локомотив».