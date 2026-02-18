Неожиданный жест Рюдигера. Извинился за празднование Винисиуса
Антонио Рюдигер, похоже, предвидел, что дерзкое празднование Винисиуса в матче с «Бенфикой» приведет к печальным последствиям. Болельщик с трибун запечатлел красивый жест немецкого защитника.
Бразилец после роскошного гола помчался праздновать к угловому: станцевал, проявляя особое внимание к флажку с эмблемой португальского клуба.
Партнеры разделили радость с бразильцем.
А Тони вообще не было весело: прибежал к одноклубникам, призывая закончить столь бурное празднование.
Антонио извинился за партнеров перед болельщиками «Бенфики».
Поторапливая своих, немец бросил взгляд на трибуну, откуда через секунду прилетел напиток. Погасить конфликт у защитника не вышло.
Да, перед фанатами соперника извинялся тот самый Тони.
Ну, он хотя бы попытался снизить градус эмоций.