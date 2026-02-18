2 мин.

Неожиданный жест Рюдигера. Извинился за празднование Винисиуса

Антонио Рюдигер, похоже, предвидел, что дерзкое празднование Винисиуса в матче с «Бенфикой» приведет к печальным последствиям. Болельщик с трибун запечатлел красивый жест немецкого защитника. 

Бразилец после роскошного гола помчался праздновать к угловому: станцевал, проявляя особое внимание к флажку с эмблемой португальского клуба.

Партнеры разделили радость с бразильцем.

А Тони вообще не было весело: прибежал к одноклубникам, призывая закончить столь бурное празднование.

Антонио извинился за партнеров перед болельщиками «Бенфики». 

Поторапливая своих, немец бросил взгляд на трибуну, откуда через секунду прилетел напиток. Погасить конфликт у защитника не вышло. 

Да, перед фанатами соперника извинялся тот самый Тони.

Ну, он хотя бы попытался снизить градус эмоций. 

